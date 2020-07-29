В начале текущей недели золото установило на бирже исторический рекорд, подорожав до $1937 за тройскую унцию (31,1 грамма). Для сравнения: месяц назад унция благородного металла стоила только $1789

Все или почти все помнят строчки из пушкинского "Евгения Онегина": "Зато читал Адама Смита и был великий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет и почему не надо золота ему". Но те времена не просто остались в ХIХ веке. Ныне совсем другая ситуация, похоже даже великий Пушкин ошибался: теперь наступил как раз тот момент, когда государствам и странам нужно золото. И как можно больше.

Например, недавно стало известно, что экспорт золота принес России больше денег, чем продажа газа. Такие данные приводят Федеральная таможенная служба и Центробанк. За апрель и май российские компании отправили за рубеж 65 тонн золота на $3,6 млрд. А экспорт трубопроводного газа за весь второй квартал оказался меньше — $3,5 млрд. Если сравнивать с прошлым годом, продажи благородного металла на экспорт выросли на порядок.

Экспорт золота из России за весенние месяцы в стоимостном выражении вырос в 11 раз по сравнению с весной прошлого года, а по тоннажу — в восемь раз в связи с ростом цен на этот металл.

В последние годы в России основным покупателем золота был Центробанк. Он активно наращивал долю драгоценного металла в своих международных резервах. За 10 лет она увеличилась с 5% до 23%. Сейчас в хранилищах ЦБ лежит почти 2300 тонн золота, а их общая стоимость оценивается в $130 млрд. Из-за кризиса с дополнительными закупками в резервы Центробанк решил повременить.

Стоимость золота резко выросла на фоне пандемии и карантина. Инвесторы в таких условиях предпочитают уводить капиталы в защитные финансовые инструменты. Золото — один из таких активов. Поэтому российские компании решили воспользоваться выгодными условиями. И продать золото по выгодным ценам. Продажа золота на экспорт смогла частично компенсировать потери российского бюджета от падения стоимости нефти и газа. Золото дорожает. Инвесторы боятся конфликта США и Китая © РИА Новости, Виталий Безруких | Перейти в фотобанк

В период кризиса золото всегда растет в цене. При любой непонятной ситуации в экономике, инвесторы предпочитают спасать свои деньги в этом проверенном временем инструменте. Но есть и другие причины.

Развитые страны впрыскивают в мировую финансовую систему очень много денег. И если триллионами бросать их в топку кризиса, валюты обесцениваются. Поэтому золото снова стало мерилом стоимости, в глазах инвесторов оно возвращает функцию сохранения капитала.

Если дополнительные доллары и евро можно напечатать почти в любом количестве, то объемы золота в мире ограничены. Инвесторы боятся, что огромные вливания денежных средств могут привести к резкому росту инфляции. Например, с нынешних 1 — 2% до 4 — 5% в развитых странах. Поэтому золото может спасти капиталы не только от падения на биржах, но и от постепенного обесценивания из-за инфляции.

Помимо всего прочего, спрос на золото поддерживается растущими доходами в Китае, Индии и других азиатских стран, где частные лица часто покупают его в качестве украшений, приданого и для сохранения денег.

На Западе некоторые поклонники золота, известные как «золотые жуки», считают, что желтый металл должен быть восстановлен в качестве гаранта государственных валют. Коронавирус взвинтил цены на золото, Уолл-стрит в панике © РИА Новости, Виталий Безруких | Перейти в фотобанк

Аналитики также считают, что причина массового бегства инвесторов в золото — снижение реальных процентных ставок, которое сейчас происходит в крупнейших мировых экономиках.

Например, в США еще в марте ключевая ставка была снижена до 0,25%, из-за чего инфляция подскочила с 2 до 3%.

Вместе с драгоценным металлом активно дорожают акции золотодобывающих компаний. Так, ценные бумаги российской компании «Полюс Золото» достигли исторического максимума на уровне 16775 рублей за единицу, подорожав за неделю почти на 26% и 125% за последние полгода. Схожая динамика и у золотодобытчика Petropavlovsk: за неделю акции компании взлетели почти на 46%.

Положительную, хотя и более сдержанную динамику показывает и торгуемый на Мосбирже фонд FinEx Золото, держателем акций которого выступает Национальный расчетный депозитарий. За неделю его акции подорожали до 950 рублей — на 7%. А за последние полгода суммарный рост составил 42%.

Стремительный рост котировок происходит в первую очередь из-за того, что мировые инвесторы боятся усугубления экономического кризиса на фоне продолжающейся пандемии. Из-за этого они перекладываются в золото, которое до сих пор остается классическим защитным активом. Нефть, газ, золото. Безпалько рассказал, кто извлечет выгоду из пандемии коронавируса © РИА Новости, Нина Зотина

При этом желтый металл на рынке продолжает дорожать — эксперты не исключают, что к осени его цена перешагнет 2000 долларов. Это вызвано сочетанием нескольких факторов:

— Продолжающаяся пандемия коронавируса. Всемирная организация здравоохранения сообщила о 16 миллионах случаев заражения COVID-19 и более 640 тысячах случаев смерти. Темпы пандемии продолжают ускоряться. За последние шесть недель общее число случаев удвоилось.

— Грядущий мировой экономический кризис, который может привести в масштабах всей планеты к сокращению ВВП на 5-8 процентов и целая серия торговых войн. Развитые страны залили собственные экономики деньгами, чтобы избежать катастрофы. В США напечатали несколько триллионов долларов. В Евросоюзе — несколько триллионов евро. Рост денежной массы вызвал подорожание почти всех сырьевых активов: и нефти, и золота. Эксперты ожидают, что объем помощи еще будет расти, что ведёт к раскручиванию спирали инфляции

— Напряженная геополитическая ситуация, когда буквально на глазах нарастают конфликты между США и Китаем, между США и Европой из-за газопровода «Северный поток — 2», между Китаем и Индией и т.д.

— Крайне непростая внутриполитическая ситуация в самой большой экономике мира, т.е. в США. Там в преддверии президентских выборов в ноябре насмерть сцепились республиканцы и демократы, а города на фоне растущей безработицы накрыли волны беспорядков и вооруженного насилия. Политолог рассказал, как Black lives matter изменит законодательство США © РИА Новости, Михаил Тургиев | Перейти в фотобанк

У США огромный государственный долг, который продолжает расти. Властям нужно либо повышать налоги, либо сокращать расходы, либо повышать инфляцию. Повышать налоги в кризис не будут. Сокращать расходы — тоже. Остается последний вариант. Тем более что в 70-е годы прошлого века Америка уже применяла подобный прием.

Раньше в кризисные времена инвесторы убегали в два актива: гособлигации США и золото. Но из-за неблагоприятной ситуации в Штатах первый способ стал спорным. А золото — актив на все времена.

Золото, которое само по себе процентный доход не приносит, в отличие от ценных бумаг или депозитов, в ситуации, когда эти инструменты становятся низкодоходными, приобретает все большую привлекательность в глазах инвесторов.

По данным агентства Bloomberg, суммарные активы биржевых фондов, инвестиционная декларация которых ориентирована на золото, выросли по итогам минувшей недели почти на 55 тонн и составили 3,32 тыс. тонн, установив очередной исторический максимум. Золото поставило исторический рекорд, доллар дешевеет © РИА Новости, Виталий Безруких | Перейти в фотобанк

Минувшая неделя стала 18-й подряд, когда фонды наращивали активы, и за это время они увеличились почти на 600 тонн. Растут активы фондов, ориентированных на другие благородные металлы.

Так, суммарные активы серебряных фондов выросли за минувшую неделю на 1,24 тыс. тонн и впервые в истории превысили рубеж 27 тыс. тонн. Платиновые фонды «потяжелели» на 2,2 тонны, достигнув отметки 103,2 тонны.

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