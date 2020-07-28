Офис генпрокурора передал в суд обвинение против главы Херсонского областного совета Владислава Мангера. Таким образом, дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк потихоньку продвигается вперед. А это может иметь плохие последствия для предыдущего президента Украины Петра Порошенко

Во вторник, 28 июля, пресс-служба Офиса генерального прокурора передала в суд обвинительный акт против главы Херсонского облсовета Владислава Мангера по факту заказа нападения на активистку Екатерину Гандзюк. «Имею право»: Мангер захотел поговорить с Зеленским о деле Гандзюк © Facebook, Владислав Мангер | Facebook, Владислав Мангер | Перейти в фотобанк

«Досудебным расследованием установлено, что председатель Херсонского областного совета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)», — указывалось в сообщении.

По этому же делу в суд направили обвинительный акт в адрес Алексея Левина, которого украинские СМИ называют криминальным авторитетом.

Сейчас Мангер и Левин находятся под стражей. Арест для первого продлили до 11 сентября, для второго — до 24 августа.

Если суд признает Мангера виновным, президент Украины Владимир Зеленский сможет убить одним махом двух зайцев: он сможет потушить протестные настроения в части украинского общества и запишет себе в «актив» завершение одного из резонансных дел последних лет.

Кто такой Мангер

В пятницу, 31 июля, исполнится два года с того момента, как херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Несмотря на все усилия врачей, 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла от полиорганной недостаточности и ожогов 39% тела.

Непосредственных убийц Гандзюк поймали относительно быстро. И уже в июне 2019 года они получили cвои сроки. Так, Сергей Торбин, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Никита Грабчук — участники войны в Донбассе, а позднее исполнители убийства Гандзюк — получили шесть с половиной, по четыре, три и шесть лет заключения соответственно.

«Несколько лет быстро пройдут. Пятеро убийц, пять хищных тварей, которые почти безнаказанно попробовали вкус человеческой крови и почувствовали азарт от убийства, выйдут на свободу, жить среди людей. Люди, опомнитесь. Вам не страшно? Мне — очень. Нет, я не о себе, я уже все потерял. Мне страшно за вас», — прокомментировал этот приговор отец Гандзюк Виктор. Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в организации убийства Гандзюк © Facebook, Владислав Мангер | Facebook, Владислав Мангер | Перейти в фотобанк

Он отметил, что одному из убийц в свое время помогла его дочь.

«У Васяновича хороший протез. Почти незаметно. Вершина цинизма: деньги на протез собирали всем Херсоном, Катя была одним из организаторов сбора. На нем он и пошел убивать Катю», — вспоминал отец активистки. Он также раскритиковал поведение судей и прокуроров.

«Многословно и с каким-то азартом хвалят убийц и прокуроры, и судья — положительные, введенные в заблуждение, герои, воевали, награждены орденами и медалями, воспитывают детей, присматривают за родителями, все имеют хорошие характеристики (может, от Мангера?), ранее не судимые, помогают следствию, а главное, раскаялись!» — писал Виктор Гандзюк.

Впрочем, на поимке убийц Гандзюк дело не закончилось. Украинские активисты, среди которых был подозреваемый в убийстве человека Сергей Стерненко, больше внимания обращали не на непосредственных исполнителей (тем более часть из них была бойцами добробатов и националистических групп), а на тех, кто же заказал Гандзюк.

В этом активисты подозревали ни много ни мало главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рыщука. Именно их критиковала Гандзюк, подозревая, что они замешаны в схемах с лесными пожарами. Главу Херсонского облсовета Мангера задержали и везут в Киев на суд по делу Гандзюк © Facebook, Владислав Мангер | Facebook, Владислав Мангер | Перейти в фотобанк

При этом в феврале 2019 года генпрокурор Украины Юрий Луценко демонстрировал журналистам схему, где в качестве заказчика убийства был указан лишь один Мангер. А организаторами убийства схема Луценко указывала уголовника-рецидивиста Алексея Левина и Игоря Павловского, который был помощником нардепа БПП Николая Паламарчука.

«На данный момент это полная картина причастных к этому преступлению. Еще один заклеенный квадратик — это вероятные связи в органах власти и правоохранительных органов, которые способствовали совершению этого преступления», — заявил Луценко.

Его подвергли критике — президентом в то время был кум Луценко Петр Порошенко. А потому неупоминание высокопоставленного функционера из «Блока Петра Порошенко» и его заместителя многие сочли непотизмом в худшем его проявлении. Не спасло дело даже то, что в качестве организаторов был указан и помощник нардепа от БПП.

Но и с Мангером дело пробуксовывало. Его сначала арестовали, но потом отпустили под залог. Расследование шло ни шатко, ни валко. И, казалось, даже смена президента Украины не сможет на это повлиять. Но вышло по-другому.

Зеленский придает ускорение

Еще в июле 2019 года при новом президенте Владимире Зеленском казалось, что Мангер выйдет сухим из воды. Так, 16 июля 2019 года ГПУ остановила досудебное расследование в отношении Мангера и Левина.

Защита семьи Гандзюк заявила о том, что дело о заказчиках преступления разваливают.

«Больше всего нас беспокоит, что производство остановили, не продлив сроки досудебного расследования», — заявила представительница семьи Гандзюк, адвокат Евгения Закревская.

Она переживала, что следствие по Мангеру и Левину в конечном итоге закроют, и заказчики убийства останутся на свободе. Смерть, всполошившая Украину. У Авакова появились большие проблемы © avakov.com

Примечательно, что один из подозреваемых в организации убийства — Левин — находился за границей Украины. Подозревали, что он в Доминиканской Республике.

Еще одному подозреваемому в организации убийства — Павловскому, — которого в мае 2019 года выпустили под домашний ночной арест, перестали продлевать меру пресечения, хотя в июле того же года досудебное следствие по его делу закончили, а само дело передали в суд.

Кстати, отпустили Павловского под домашний арест потому, что у него были жалобы на здоровье. Но это не помешало ему летом 2019 года смотреть футбольный матч на стадионе.

Казалось бы, при Зеленском дело тоже «похоронят». Но внезапно в ноябре 2019 года Левина объявили в международный розыск по линии Интерпола. Спустя два месяца — 20 января 2020 года — в Херсоне был задержан Павловский. Правда, не по делу Гандзюк, а по делу преступной организации, совершавшей поджоги в Херсонской области и запугивавшей граждан.

Павловского арестовали сроком на два месяца.

А уже через несколько дней в Болгарии задержали Левина. При этом задержание проводили среди прочих и украинские силовики — сотрудники прокуратуры и СБУ.

Тогда впервые заговорили о том, что Зеленский пытается сбить акции протеста части радикалов, которые продолжали требовать наказать заказчиков убийства Гандзюк.

Подозрения усилились, когда в июне практически одновременно с протестами радикалов под судом над Стерненко был задержан Мангер. Однако радикалы не стали отвлекаться на поддержку адвокатов Гандзюк под судом по мере пресечения для Мангера, а продолжили поддерживать Стерненко. Впрочем, и без их поддержки суд арестовал Мангера. Есть и такая партия. Чем будет заниматься политсила «ланселота» Стерненко и олигарха Пинчука © Facebook, Natasya Nagorna

Теперь один из тех, кого называли заказчиком убийства Гандзюк, арестован, и его дело скоро начнут рассматривать в суде. Но остаются Гордеев и Рыщук, которых тоже подозревали активисты. А вот расследование в отношении них, а также в отношении того, отчего следствие при президентстве Порошенко не заинтересовалось этими чиновниками, может сильно ударить по парламентской оппозиции в лице политсилы Порошенко и по самому пятому президенту Украины.

В общем, у Зеленского есть пространство для маневра. Теперь слово за судом.