Дополнительные меры контроля действующего перемирия на Донбассе действуют. С начала суток, по состоянию на 7:00 утра, в зоне проведения Операции объединённых сил (ООС) обстрелов не зафиксировано, сообщает во вторник, 28 июля, штаб ООС

По информации пресс-службы штаба, ситуация в районе проведения остаётся полностью контролируемой (при этом говорится о трёх фактах нарушения прекращения огня за минувшие сутки). Донбасс, прекращение огня. «Партия войны» против © REUTERS, Iryna Rybakova/Press Service of Ukrainian Defence Ministry

В непризнанных республиках Донбасса не зафиксировали обстрелов за время с начала перемирия. При этом в Управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки сообщили, что «армия Киева разместила боевую технику в жилом секторе возле линии соприкосновения на донецком и мариупольском направлениях», передаёт Донецкое агентство новостей. Отмечается, что тем самым силовики «ставят под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей».

Как бы то ни было, ситуация в зоне конфликта становится более спокойной. И это не устраивает адептов «войны до победного конца». В понедельник, 27 июля, акцию протеста против «капитуляции» провели в Киеве сторонники экс-президента Петра Порошенко (сам он, впрочем, отсутствовал). По разным данным, в митингах приняли участие от двух до пяти тысяч человек.

Участники акции потребовали, в частности, «остановить разоружение на передовой», снять запреты на применение БПЛА, не идти на уступки России о проведении местных выборов и предоставлении особого статуса отдельным районам Донбасса. Требовали даже не давать воду в Крым.

Кроме того, было выдвинуто требование начать расследование по статье о госизмене в отношении некоторых должностных лиц, причастных, по мнению устроителей акции, к перемирию. Отметим, что в анонсе акции сам президент Владимир Зеленский был практически обвинён в госизмене, так как он «запретил украинской армии защищать Украину». Президенту советуют собирать чемоданы — «время в Ростов».

Протестующие дали Зеленскому срок до 24 августа и в случае невыполнения требований пообещали новый «Майдан». Подобные акции (впрочем, малочисленные) прошли в этот день и в некоторых других городах Украины — в частности, в Харькове, во Львове и в Одессе. Можно предположить, что давление со стороны «партии войны» будет усиливаться. Зеленский, где мир? Президент Украины не понимает, что подписали в Минске © president.gov.ua

Украинские власти, в свою очередь, говорят о достигнутом «прорыве». И не без оснований, считает политолог Владимир Корнилов. «Действительно, если мы посмотрим на те шаги, которые предприняты, их можно назвать беспрецедентными», — сказал эксперт в интервью изданию Украина.ру, напомнив о многочисленных прежних перемириях, не очень успешных. На этот раз, отметил Корнилов, есть шанс. В то же время, по его словам, Зеленский вполне может поддаться давлению — «стоит улице прикрикнуть…», и его настрой может измениться. Но пока можно говорить о том, что сделан важный шаг к миру, пусть для Киева и вынужденный.

Что касается позиции «партии войны», то и она вполне понятна, отметил Корнилов: ведь есть те, кто зарабатывает «на боевых действиях, на мародёрстве, на списании боеприпасов и оружия и так далее». На войне, по словам политолога, «кормится огромная часть украинского общества». Кроме того, и Запад даёт кредиты и помощь «исключительно под войну». Если закончится война, закончится и помощь Запада, подчеркнул Корнилов.

Политолог Вадим Карасёв отметил в эфире NewsOne, что на сайте президента Украины, сообщая о телефонном разговоре президентов России и Украины, сообщили, в частности, и о том, что обсуждался вопрос о выборах и об особом статусе (для отдельных районов Донбасса. — Ред.)».

«Значит, в какой-то мере готовят (общество к этому. — Ред.), могли бы вообще об этом не говорить, могли бы скрыть», — отметил эксперт. Он не исключил, что даже звонок Зеленского «луцкому террористу» мог быть элементом подготовки общества к тому, что «теперь можно говорить напрямую» (в частности, с ДНР и ЛНР. — Ред.). По мнению Карасёва, сейчас открывается «окно возможностей для всех», но оно может закрыться, если президентские выборы в США выиграет Байден. Выход там, где вход. В Донбассе запретили БПЛА, диверсантов и снайперов, но мира не будет © Офіс Президента України

«И тогда уже сдвинуть ситуацию в сторону мира будет очень трудно. Тогда… замороженная война может быть очень долго», — подчеркнул Карасёв, добавив, что поэтому «немцы и французы подталкивают Украину к выполнению Минских соглашений», и Россия тоже.

Напомним, на состоявшейся 22 июля встрече Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске представители Украины и ЛДНР приняли решение о прекращении огня на Донбассе с 27 июля, которое бы гарантировало соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия.

Утверждены дополнительные меры контроля действующего перемирия: в частности, запрет наступательных и разведывательно-диверсионных действий, запрет на использование любых видов летательных аппаратов, отказ от применения огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях. Все эти меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

Планируется, что перемирие будет действовать до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта на востоке Украины.