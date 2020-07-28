По состоянию на 12:00 вторника, 28 июля, в мире официально зарегистрировано свыше 16,4 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 654,1 тыс. человек, более 9,5 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Лидером рейтинга заболеваемости остаются США: здесь коронавирус был выявлен у 4,2 млн человек. Болезнь забрала жизни 148 тыс. граждан, 1,3 млн выздоровели.

На второй позиции с 2,4 млн заболевших разместилась Бразилия. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 87,6 тыс. человек, выздоровели 1,8 млн.

Третье место занимает Индия, где, по официальным данным, выявлено более 1,4 млн случаев заражения. Заболевание забрало жизни 33,4 тыс. человек, 951,1 тыс. выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Россия (823,5 тыс.), Южная Африка (452,5 тыс.) и Мексика (395,4 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным СНБО, на Украине с начала пандемии официально зафиксировано 66 575 случаев заражения коронавирусом. Болезнь забрала жизни 1 629 человек, 36 744 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 919 украинцев.

По числу зараженных лидируют Львовская область (9 099), Киев (7 800) и Ровенская область (5 784).

В Киеве за сутки было выявлено 110 случаев заражения COVID-19 — число заболевших достигло 7 800 человек.

«В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровели 82 человека. Всего коронавирус преодолели 2830 жителей Киева", — рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 27 июля © бюллетень

Эксперты утверждают, что экономический кризис, возникший из-за коронавируса, приведет к резкому падению рождаемости на Украине.

«К концу этого года — в следующем году стоит ожидать падения рождаемости в Украине. Особенно в больших городах. В селах традиционно рождаемость выше, там принята многодетность. А вот в крупных городах, особенно сильно пострадавших от экономического спада и коронакризиса, рождаемость снизится. Насколько именно — сложно сказать. Но вряд ли намного, потому что у нас по итогу 2018-2019 годов и так один из самых низких уровней рождаемости в Европе. Падать дальше просто некуда. А рождаемость в Украине стабильно снижается с 2013 года», — рассказала заведующая отделом проблем качества демографических процессов Института демографии и социальных исследований НАН Украины Ирина Курило.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России с начала пандемии официально зарегистрировано 823 515 случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались 13 504 человека, 612 217 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 5 395 россиян.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Александр Сергеев. При этом, по его словам, введение вакцины людям из группы риска может начаться и раньше, однако тотальная вакцинация — процесс не быстрый.

Министр просвещения Сергей Кравцов посоветовал школам отказаться от массовых мероприятий до начала следующего года.

«Мы понимаем, что от больших массовых мероприятий до 1 января стоит по понятным причинам отказаться, но, как я уже сказал, традиционные занятия будут, будет проведена и дезинфекция школ, будут использованы определенные средства защиты, термометрия на входе», — отметил министр.

Он также отметил, что в течение первых двух недель после начала обучения в школах будут присутствовать медработники.

Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте правила въезда россиян в Турцию. Отмечается, что помимо заполненной анкеты, от туристов ничего требовать не будут, однако если у кого-то из них будет выявлен коронавирус, на двухнедельный карантин по приезду в страну могут быть помещены даже его соседи по самолету. В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля у каждого туриста измерят температуру.

У обвиняемого в госизмене журналиста и бывшего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова подозрение на коронавирус. Симптомы появились в прошлые выходные. В настоящее время Сафронов изолирован в камере в СИЗО «Лефортово», доступ к нему имеют только врачи.

Ситуация в мире

В США начался финальный этап испытания вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna. Участниками клинических испытаний станут 30 тыс. человек — это крупнейшие по масштабу испытания вакцины от COVID-19 в мире.

Власти Вьетнама заявили, что выявили более агрессивный тип коронавируса в городе Дананге. В связи с этим было принято решение эвакуировать туристов и закрыть город. В общей сложности власти начали эвакуировать 80 тысяч туристов, приехавших на отдых в Дананг, но не успевших добраться до курорта.

Пандемия усиливается, ВОЗ созывает чрезвычайную комиссию после мирового антирекорда © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк

Корпорация Google оставит большинство своих сотрудников на удаленной работе до июля 2021 года. Речь идет о примерно 200 тысячах сотрудников по всему миру.

«Я надеюсь, что это даст вам гибкость, необходимую для достижения равновесия между работой и заботой о себе и близких в ближайшие 12 месяцев», — заявил главный исполнительный директор Alphabet Сундар Пичаи.