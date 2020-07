Основным вопросом украинской науки в последние годы является следующий: зачем она? Если промышленность сморщивается, технологии не прогрессируют, ученые стареют или уезжают. Оказывается, в Украине открыт практически вечный двигатель науки — обязательность для ученых публикации своих статей в зарубежных справочниках

Это для человека необразованного можно сказать просто — справочниках. На самом деле речь идет о наукометрических базах данных. И занимаются этим небесплатным делом, конечно же, белые люди за океаном. Крым Украине не нужен. О чем свидетельствует позиция Зеленского по пресной воде для полуострова © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Из многих таких следует выделить для начала Scopus, которая отслеживает цитируемость статей, опубликованных в 24-х тысячах научных изданий по техническим, естественным и гуманитарным наукам 5 тысяч издателей по всему миру. Географический охват издателей по регионам мира распределяется так: 52% — Европа, Средний Восток и Африка, 36% — Северная Америка, 9% — Азиатско-Тихоокеанский регион, 3% — Южная Америка. Примечательное распределение, не правда ли? Менее десятой доли на регион, где проживает треть населения Земли, — недоработка или умысел? Геополитическая конкуренция или защита китайских и индийских ученых от англо-саксонского научного шпионажа? А жалкие три процента для Южной Америки против тридцати шести для Северной? В общем, было бы время углубиться в чужие проблемы, углубились бы, но сейчас волнуют украинские.

Несколько дней назад на сайте МОН (Министерство образования и науки) Украины была опубликована информация о том, что не был заключен планируемый Договор с компанией Elsevier о предоставлении доступа к базе данных Scopus, поскольку в базе был обнаружен журнал, издаваемый в Крыму учреждением, которое относит себя к РФ. И по требованию (!) МОН это нарушение не было устранено.

Компания Elsevier, как вы понимаете, владелец вышеупомянутой наукометрической базы данных. А еще — один из четырёх крупнейших научных издательских домов мира, который ежегодно выпускает около четверти всех издаваемых в мире научных журналов. То есть наукометрирует в каждом четвертом случае сам себя. Или не так пристально наукометрирует конкурентов. Но о «прибылях» не забывает. По оценкам Heather Joseph, более 80% выручки крупных издательств, таких как Elsevier, обеспечивают университетские библиотеки, вынужденные покупать подписку на журналы. Стоимость подписки на каждый журнал составляет до десятка тысяч долларов в год. Расходы библиотек на подписку составляют до 65% от их общего бюджета! Из-за повышений цен от подписок на журналы Elsevier отказались Библиотека Конгресса США, Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и другие. Серьезные ребята ведут себя серьезно. А полуколонии типа Украины готовы, по выражению поэта, «задрав штаны бежать за комсомолом».

29 мая этого года был подписан приказ МОН о продлении доступа к международным наукометрическим базам данных Scopus и Web of Science Core Collection (еще один алчный до украинских денег субъект рынка) для всех государственных и коммунальных ВУЗов и научных учреждений Украины за средства государственного бюджета. Государственная научно-техническая библиотека (ГНТБ), например, должна была заключить договор до 17 июля 2020 (согласно ЗУ «О публичных закупках»). Однако недавно МОН получило информацию, что базой данных Scopus индексирован журнал «Physical Oceanography». Он издается «так называемым морским гидрофизическим институтом РАН, расположенным в г. Севастополь — на временно оккупированной территории Украины. Включение издания в базы данных грубо нарушает законодательство Украины и противоречит позиции международного сообщества по осуждению оккупации Крымского полуострова. Таким образом фактически признается незаконная оккупация Крыма Российской Федерацией».

Вот прямо сейчас надо признать, что в недрах министерства было совершено научное открытие глобального значения: зависимость результатов интегрально-дифференциальных вычислений периодичности приливов или отливов в Днепро-Бугском лимане от позиции международного сообщества по Крыму. Интересно, а зависит ли позиция от результатов вычислений? Это тайна украинской науки государственного управления, не иначе. Так же, как тайной является то, где украинским ученым, работающим в сфере той же океанографии, теперь печататься, если областью их исследования является шельф Черного моря, например. Других-то институтов данного профиля в Украине нет. Выход один — мельчать и обнажать дно. Потому что крепкие англосаксы не сдаются: после того как рядом писем МОН проинформировал компанию Elsevier о необходимости изъятия журнала из базы данных, были получены ответы, которые свидетельствуют: что компания не считает нарушением индексацию упомянутого журнала базой данных Scopus. В связи с такой позицией компании Elsevier было принято решение не заключать договор и отменить процедуру закупки.

А вот по договору с Clarivate Analytics, которая предоставляет доступ к базе данных Web of Science Core Collection, ситуация забавнее. В конце апреля 2020 МОН получило информацию, что эта база данных индексирует журнал «Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии» («Materials in the Archaeology, History and Ethnography of Tauria»). В информации об издании говорилось, что оно издается «Научно-исследовательским центром истории и археологии Крыма Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского». Тогда МОН провело переговоры с представителями компании Clarivate Analytics, выразив категорическое требование исключить журнал из базы данных для продолжения сотрудничества и заключения контракта. Представители компании заверили, что это требование будет выполнено. По состоянию на 22 июля 2020 года, журнал «Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии» не обнаружен в поисковой системе Master Journal List платформы Web of Science Core Collection. Это подтверждает, что издание было исключено и сейчас не индексируется в базе данных Web of Science Core Collection. Поэтому с компанией Clarivate Analytics был заключен договор и произведена оплата услуг. Благодаря этому государственные и коммунальные ЗВО и научные учреждения и в дальнейшем имеют бесплатный доступ к базе данных Web of Science Core Collection.

Однако уже после завершения процедуры заключения договора выяснилось, что журнал «Physical Oceanography», который индексируется базой данных Scopus, включен и в базу Web of Science Core Collection. Какой вездесущий журнал! Океанографы, особенно севастопольские, такие — они в глубинах и подводных течениях разбираются получше клерков из МОН Украины. Которые только и могут, что протестовать да бюджетные деньги перечислять зарубежным коммерческим структурам. Еще вопрос — сколько туда перечислено и сколько вернулось обратно, но уже в зарубежные личные карманы?

Опять же, директивное требование к украинским ученым печататься именно в этих двух «структурах» тоже денег стоит — теперь уже украинским ученым. Которые вынуждены платить за размещение публикаций, переводы, рецензирование и т.д. неподъемные порой для наших зарплат деньги. Цены на академические статьи растут постоянно. Есть данные, что за период с 1984 по 2002 год они выросли в 6 раз, а сейчас на дворе уже 2020-й. При этом цены Elsevier в 2000-х годах, по некоторым оценкам, были почти в 6,5 раза выше средних. В 1998-2000 годах рентабельность Elsevier Science & Medical составляла 36%, рентабельность всех журналов Elsevier около 21-25%, тогда как средняя рентабельность по рынку не превышала 5%. А читать статьи через свои интернет-сервисы Elsevier позволяет (если нет подписки) в среднем за 30 долларов за статью вне зависимости от года издания. В украинских деньгах это 500 гривен (цена увесистой книги) за чтение одной статьи, которую автор не имеет права больше нигде напечатать, отдавая все права на реализацию информации монополистам: общая доля крупнейших издательств Elsevier, Springer и Wiley на рынке научных публикаций составляет 42%. Как сдавали Крым. Бывший глава Генштаба ВСУ Владимир Замана раскрыл тайну властей Украины © скриншот видео

В других странах пытаются избежать наукометрической кабалы (вот откуда ничтожные проценты по Азиатско-Тихоокеанскому региону — тот сам не хочет!). Еще в 1987 году Китай запустил проект по созданию Китайского индекса научного цитирования Chinese Science Citation Index, а в следующем, 1988 году, появляется его конкурент — China Scientific and Technical Papers and Citations. В 1997 году разработан китайский индекс цитирования по общественным наукам Chinese Social Science Citation Index. Япония же еще в 1995 году приступила к созданию национального индекса цитирования Citation Database for Japanese Papers, разработчиком которого становится Национальный институт информатики Японии. Разработки национальных индексов ведутся на Тайване (Taiwan Humanities Citation Index), а также в ряде европейских стран (Польша, Испания и другие). В России существует РИНЦ — Российский индекс научного цитирования. Для получения необходимых пользователю данных о публикациях и цитируемости статей на основе базы данных РИНЦ разработан аналитический инструментарий ScienceIndex. Проект РИНЦ разрабатывается с 2005 года компанией «Научная электронная библиотека» (ELIBRARY.ru).

Всевидящий Google тоже придумал свою систему: Google Scholar. Это бесплатная поисковая система по полным текстам научных публикаций всех форматов и дисциплин, которая с ноября 2004 года включает данные из большинства рецензируемых онлайн журналов крупнейших научных издательств Европы и Америки. Рекламный слоган Google Scholar — «стоя на плечах гигантов» — часть знаменитого высказывания Исаака Ньютона: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов», дань учёным, вносившим вклад в развитие науки на протяжении веков и обеспечившим основу для новых открытий и достижений.

Возможно ли станет в будущем опираться на плечи украинских гигантов мысли — покажет здравый смысл и наукометрические базы данных. Главное, чтобы они были объективными и не страдали политической паранойей, отсекающей научную продуктивность по самые исходные данные.