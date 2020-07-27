По состоянию на 19:00 27 июля в мире зафиксировано более 16 млн 507 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 654 тыс. человек скончались, свыше 10 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

На десятом месте по количеству заболевших — Великобритания (300,1 тыс.), следом идет Испания (319,5 тыс.).

На восьмом месте Чили (345,7 тыс.), потом Перу (384,5 тыс.) , затем Мексика (390,5 тыс.), ЮАР (445 тыс.), Россия (818,8 тыс.), Индия (1 млн 466 тыс.) и Бразилия (2 млн 419 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено около 4 млн 386 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — более 149,9 тыс. человек.

На втором месте по числу погибших — Бразилия, 87 тыс. Следом идут Великобритания (45,7 тыс.), Мексика (43,6 тыс.), Италия (35,1 тыс.), Индия (33,1 тыс.), Франция (30,1 тыс.), Испания (28,4 тыс.), Перу (18,2 тыс.) и Иран (15,9 тыс.)

Россия

В России по состоянию на 24 июля зафиксировано 818 120 случаев заболевания, 13 354 заразившихся умерли, 603 329 человек выздоровело.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 27 июля

«Конечно, в плане всяких мобилизационных решений, что нужно очень быстро что-то сделать для того, чтобы защитить группу риска, защитить врачей, которые работают в красной зоне, конечно, можно действовать быстрее, но в целом, когда мы говорим о тотальной вакцинации населения в десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время не быстрое. Я бы сказал — если все будет нормально, как мы планируем, как это планируется в других странах, крупными компаниями, то это, наверное, начало следующего года», — сказал Сергеев журналистам.

Он пояснил, что проверка вакцины также требует достаточно длительного времени.

«Я тут занимаю консервативные позиции, и я бы здесь предпочитал быть более осторожным в плане прогнозов, что у нас уже вот-вот появится панацея, и будет общая вакцинация населения. Разработка вакцин — дело очень долгое. Если вы хотите доказать, что та кандидатная вакцина, которую вы создали, действительно, оберегает пациента в течении полугода, допустим, то, конечно, клинические тестирования этой вакцины должны проводиться долгое время. По крайней мере, в течение полугода вы должны наблюдать, что происходит с теми антителами, которые спровоцировала вакцинация», — сказал Сергеев.

Посольство РФ рекомендовало россиянам отказаться от поездок в центральные районы Вьетнама в связи с новой вспышкой коронавируса.

«В связи с новыми случаями заболевания коронавирусом, выявленными в центральной части Вьетнама, посольство России настоятельно рекомендует соблюдать соответствующие профилактические меры, следовать предписаниям местных властей и воздержаться от поездок в эти регионы», — сообщило посольство на своей странице в Facebook.

Во Вьетнаме зарегистрировали новый тип коронавируса

Ранее интернет-портал правительства Вьетнама сообщил, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране.

Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг.

По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля — начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 27 июля зафиксировано 65 656 случаев заболевания, 1616 заразившихся умерло, 36 112 выздоровели.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 27 июля в ходе посвященного коронавирусу совещания, что ответственность за эпидемическую ситуацию в стране несет каждый гражданин. Его процитировал сайт главы государства.

«Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет пребывать страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся вернуться к обычному ритму жизни. Но сделать это сможем, лишь преодолев коронавирусную инфекцию», — сказал Зеленский.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 26 июля © бюллетень

Между тем жители Украины не очень-то и хотят брать на себя ответственность за ситуацию.

Так, полицейские 25 минут уговаривали пассажиров харьковской электрички надеть маски для защиты от коронавируса.

Из-за этого пригородный электропоезд «Харьков — Казачья Лопань» простоял в районном центре Дергачи лишних 25 минут.

К правоохранителям обратился за помощью машинист поезда. По словам железнодорожника, половина пассажиров в электричке нарушала правила карантина.

Люди находились в вагонах без защитных масок и, несмотря на настоятельные просьбы надеть их, отказывались сделать это. Сотрудники полиции прибыли к месту событий и провели с пассажирами поезда соответствующую беседу. По словам сотрудницы управления Анны Третьковой, протоколы об административных нарушениях полицейские при этом не составляли.

В мире

Пандемия усиливается, ВОЗ созывает чрезвычайную комиссию после мирового антирекорда. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

За последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось, а суточный прирост пациентов с COVID-19 превысил 200 тыс. человек, отметил он и сообщил о решении ВОЗ созвать чрезвычайную комиссию из-за сложившейся ситуации.

Ранее Гебреисус предупреждал, что вирус продолжит распространяться, если не будут соблюдаться базовые правила противодействия пандемии.

Против кого дружить предлагают? Зачем Трамп приглашает Россию вернуться в G7 © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен дал положительный результат на пробу COVID-19. У него мягкие симптомы. Он находится на изоляции и работает из безопасного места вне основного места работы. Риска контакта с президентом или вице-президентом нет», — говорится в сообщении Белого дома.

В администрации президента заверили, что Совет национальной безопасности при Белом доме, работой которого руководит О'Брайен, функционирует без каких-либо проблем.

О'Брайен — наиболее высокопоставленный сотрудник Белого дома и наиболее часто контактировавший с Трампом из числа заболевших.

Ну а план по поддержке экономики, согласованный Белым домом с республиканцами в конгрессе США, предполагает сократить втрое федеральные надбавки по безработице, сообщила газета Washington Post со ссылкой на готовящийся законопроект.

По ее данным, доплаты планируется сократить с 600 долларов в неделю до 200 долларов в неделю. Согласно 1-триллионному плану поддержки, пособие по безработице не должно превышать 70% зарплаты.

План может быть принят только по согласованию с демократами в конгрессе, которые уже дали понять, что считают нужным продлить доплаты в полном объеме.

Конгресс выделил уже около 3 триллионов долларов на поддержку экономики в период эпидемии коронавируса. До августа миллионы безработных, помимо выплат от штатов, получают федеральную надбавку в 600 долларов в неделю.

Однако многие предприятия и экономисты говорили, что это затруднит возвращение работников к своим обязанностям, поскольку многие стали получать пособие по безработице, превышающее их заработок.