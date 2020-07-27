Украинцы уже наслаждаются отдыхом в Европе. Правда, не везде и не все. Впрочем, кроме Европы для желающих отдохнуть открылись и другие направления

В понедельник, 27 июля, портал Avianews сообщил, что Украина подписала соглашение с Италией по авиаперевозкам, окончательно сняв ограничения между странами. Ранее итальянцы не хотели пускать к себе один из украинских лоукостеров, т.к. опасались, что он не обеспечит работой граждан Италии.

«Вслед за открытием базы Wizz Air и трудоустройства местного персонала в Милане венгерский лоукост получил зеленый свет от итальянских властей на запуск 17 маршрутов в Украину. В результате такой тактики ENAC смог сдержать экспансию в страну украинских авиакомпаний, предоставив преимущество лоукостам, базирующимся в Италии. После этого необходимость ограничивать авиасообщения между странами исчезла», — отмечалось в этой новости.

Впрочем, это не означает, что Италия стала ближе к украинцам. Попасть туда они по-прежнему не могут из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Тем не менее, в некоторые европейские государства украинцы уже ездят отдыхать, пускай и с небольшими ограничениями.

Только на крыльях

Последние выпуски видеоблога украинский юрист Татьяна Монтян записывает в Черногории. Один из них был посвящен ситуации с черногорской недвижимостью, рынок которой пострадал после введенных в отношении России санкций в 2014 году.

Именно в Черногории Монтян и встретила ужесточение этой страной правил посещения, в т.ч. и для украинцев. Сначала — 8 июля — украинцев обрадовали: Черногория упростила въезд для граждан Украины, отменив требование о наличии негативного теста на коронавирус. Но спустя три дня — 11 июля — это государство прояснило ситуацию: без ограничений могут лишь прилетать в страну. А вот для тех, кто хочет попасть в Черногорию на авто, автобусах, поездах или пешком остается в силе требование теста.

Но гораздо круче поступила Хорватия, ранее открытая для украинцев. В тот же день — 11 июля — она без предупреждения изменила требования для граждан Украины, введя двухнедельный карантин по прибытию в страну или обязательное наличие негативного теста на COVID-19.

Некоторых украинцев эта новость догнала в аэропорту «Борисполь». В результате этот рейс перенесли, а сами пассажиры прошли тест на коронавирус в аэропорту «Борисполя» за 2,1 тыс. грн (около 5,5 тыс. руб. — Ред.).

На следующий день — 12 июля — Венгрия объявила, что с 15 июля въезд в Венгрию граждан Украины запрещен. Правда, это требование не касалось транзитных пассажиров.

А 15 июля горечь украинцев подсластили тем, что после возвращения из Египта и Албании — стран, которые ранее открылись для украинцев, — не нужно будет проходить двухнедельную обсервацию или самоизоляцию и сдавать тест на COVID-19.

С 16 июля граждане Украины получили возможность въезжать не территорию Болгарии без двухнедельного карантина и теста на коронавирус, а спустя пять дней — 21 июля — министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины границы открыли еще 13 стран мира, среди которых Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор,Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико. Таким образом, общее количество стран, которые открыли границы для украинцев, достигло 39. Среди них были и весьма популярные среди туристов постсоветского пространства страны вроде Турции или Туниса.

Но уже на следующий день украинцы узнали об очередном ограничении: Черногория разрешила посещение лишь при помощи авиатранспорта. Любителям автопутешествий можно будет въехать в Черногорию, лишь если предыдущие 15 дней они пребывали в странах «зеленого» или «желтого» списков.

Примечательно, что, несмотря на запрет въезда в ряд западноевропейских государств, например, в Германию, в СМИ попадают новости о находящихся в этих странах гражданах Украины. Правда, это, как правило, трудовые мигранты (издание Украина.ру писало уже о том, как в виде исключения украинцев завозили как дешевую рабочую силу в ряд государств). Мигранты и атланты: на ком держится мир © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Впрочем, Германия — не самое популярное место для украинцев по трудоустройству.

А что Россия?

Пандемия коронавируса среди прочего сильно ударила по карманам рядовых украинцев. Поэтому все новости о запретах на визит за границу многие из них воспринимают отстраненно. Лишь пока речь не заходит об отдыхе в Крыму — этот полуостров — излюбленное место отдыха украинцев. После того как он вошел в состав России, несмотря на всю пропаганду, Крым по-прежнему привлекал к себе украинцев.

Казалось бы, в этом году Крыму суждено стать самым популярным среди украинцев направлением. Тем более в Одессе продолжается эпопея с танкером Delfi, а это значит, что часть одесских пляжей непригодна для купания.

Однако все испортила пандемия. Те украинцы, которые захотят отдохнуть в Крыму, вынуждены будут провести две недели на карантине. А после этого им придется искать свободное место на битком забитых пляжах — на полуостров устремились люди из других регионов России.

Тем же, кто желает попасть в другие регионы России, следует помнить, что прямого авиасообщения с этим государством у Украины нет. Как свидетельствует карта, размещенная на сайте МИД Украины, сейчас украинские пограничные пункты работают с ограничениями. В некоторых из них украинцы не могут пересекать границу в пешем порядке. А вот на авто — вполне. В июне стало известно, что ряд пунктов пропуска открылся и для пешего пересечения границы.

Кроме того, для украинцев свои границы открыла Белоруссия. А значит, есть возможность для нелегального попадания в Россию, но делать этого все же не стоит.

Лучше провести положенный карантин и с чистой совестью выйти на работу. Судя по Facebook популярной актрисы — киевлянки Милы Сивацкой, пересекать границу между двумя государствами можно.

Так, 7 июня она была в Киеве.

А уже 20 июня — в Москве, где она снимается в одном из сериалов.

В то же время нужно указать на крайне скверную ситуацию с информированием граждан обоих государств в том, что касается пересечения границ между ними. Остается лишь надеяться, что в ближайшее время ситуация исправится к лучшему.