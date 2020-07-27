На Донбассе прекратили обстрелы. Командование Операцией объединенных сил выпустило в воскресенье, 26 июля, специальный приказ о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Такой же приказ от своего командования получили подразделения непризнанных республик Донбасса

Как сообщается на странице Операции объединённых сил (ООС) в Facebook, приказ издан «в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года». Зеленский, где мир? Президент Украины не понимает, что подписали в Минске © president.gov.ua

Управление Народной милиции ДНР тоже издало приказ о запрете ведения огня подразделениями с 00:01 27 июля. Как заявил начальник Управления Народной милиции ДНР генерал-майор Денис Синенков, «всем военнослужащим Народной Милиции с 00:01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие».

По его словам, которые приводит Донецкое агентство новостей (ДАН), «военнослужащие понимают и поддерживают принятое Контактной группой решение о бессрочном перемирии».

Начальник управления Народной милиции ДНР отметил, что «по всей линии соприкосновения в каждом подразделении командирами осуществляется контроль за выполнением достигнутых договоренностей».

В то же время, отметил Синенков, в случае агрессии со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) силы Народной милиции готовы к адекватным действиям при получении соответствующего приказа.

Перемирие «формально действует в регионе уже год, с 21 июля 2019 года, а до него еще было более 20 попыток поставить точку в гражданском противостоянии в регионе, — отмечает ДАН. — Однако всякий раз обстрелы возобновлялись, и за 6 лет конфликта только в ДНР погибли почти пять тысяч человек». Добавим: всего, по данным ООН, конфликт уже унёс 13 тысяч жизней.

На этот раз есть надежда на то, что мир стал ближе. 26 июля состоялся телефонный разговор, в ходе которого президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в ходе нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже.

«Собеседники поприветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года, Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе», — сообщает пресс-служба президента Украины. Украинские контрасты: темное царство Луцка и «минский» луч света © AFP, GENYA SAVILOV

Сообщается также, что стороны «обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины».

Такие перспективы не всеми в Украине воспринимаются с энтузиазмом. По информации украинских СМИ, партия экс-президента Петра Порошенко уже объявила о проведении митинга протеста у стен Офиса президента Зеленского, обвинив последнего в «зраде» (измене. — Ред.).

Призыв прийти в понедельник, 27 июля, митинговать на Банковую обнародован на сайте гражданской организации «Справа громад».

«Человек по фамилии Зеленский запретил украинской армии защищать Украину. Кажется, здесь есть государственная измена. Кажется, человек, который ныне является президентом Украины, стал слугой России и заставляет украинское войско капитулировать перед российским агрессором…» — говорится в заявлении. Отметим, что на официальном сайте партии анонса акции нет.

Как сообщает издание «Страна», бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош призвал украинских военных не выполнять «антигосударственные» приказы и всем выходить на акции «Движения сопротивления капитуляции» (о планах создать такое движение было объявлено ещё после подписания «формулы Штайнмайера», предусматривающей особый статус отдельных районов Донбасса). Судя по всему, выполнение достигнутых договорённостей для Зеленского не будет простым делом.

Напомним, на состоявшейся 22 июля встрече Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске представители Украины и ЛДНР приняли решение о прекращении огня на Донбассе с 27 июля, которое бы гарантировало соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия. Выход там, где вход. В Донбассе запретили БПЛА, диверсантов и снайперов, но мира не будет © Офіс Президента України

Утверждены дополнительные меры контроля действующего перемирия: в частности, это запрет наступательных и разведывательно-диверсионных действий, запрет на использование любых видов летательных аппаратов, отказ от применения огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях. Все эти меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

Планируется, что перемирие будет действовать до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта на востоке Украины.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в Донбассе соблюдать договоренности, направленные на прекращения огня в регионе, достигнутые на заседании Трехсторонней контактной группы.