Участницы «семёрки» не хотят сидеть с россиянами за одним столом, но ничего поделать не могут, ведь список гостей составляет председатель мероприятия - в 2020 году это США. Да, Дональд Трамп давно хочет поладить с Владимиром Путиным, но если внимательно посмотреть на перечень стран, которые он хочет пригласить, напрашивается весьма любопытный вывод

В этом году саммит «Большой двадцатки» должен был пройти в США в конце июня, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране власти решили перенести мероприятие на сентябрь. Кроме того, американский лидер Дональд Трамп предложил пригласить ещё 4 страны: Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.

В начале июня официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя эту инициативу, сказал, что приглашение гостей на саммит — это традиция, поэтому Россия может принять в нём участие в этом статусе, однако, как отметил чиновник, решение об изменении формата G7 должны принимать все участники единогласно. Одиннадцать вместо семи. Трамп пытается втянуть Россию в антикитайский фронт © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Впрочем, не все в немецком правительстве разделяют эту точку зрения. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post, опубликованном 27 июля, выступил категорически против этой инициативы. Он убеждён, что «G7 и G20 представляют собой два разумно скоординированных формата, поэтому G11 или G12 не нужны».

«Причиной исключения России из состава G8 были аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины. Пока мы не разрешим этот вопрос, шансов на (включение России в формат. — Ред.) я не вижу», — заявил дипломат.

А что скажут остальные участники G7?

Кого приглашать в качестве гостя, решает председательствующая сторона, в 2020 году это США. Однако остальные участники G7 не в восторге от перспективы сидеть с россиянами за одним столом.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что Россия будет оставаться «за пределами» группы. Что такое G7 и нужна ли России G8? © AFP, Damien MEYER

Представитель премьер-министра Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что позиция Лондона относительно присутствия российского лидера на саммите G7 осталась без изменений — британцы не поддержали бы возвращение РФ в качестве члена этой группы. При этом он признал, страна, председательствующая в G7, приглашает других лидеров в качестве гостей — это обычное явление. Однако Лондону необходимо изучить, что конкретно предлагают американцы.

В свою очередь, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо после переговоров с Маасом в Берлине говорил, что Рим рассматривает каждое приглашение, которое способствует диалогу на международном уровне, особенно те, которые приходят от наших союзников.

«Мы должны констатировать, что мир изменяется. Баланс сил смещается, и любое предложение, которое направлено на то, чтобы правильно обходиться с этими изменениями на глобальном уровне, будет тем предложением, которое Италия изучит», — заявил он.

Париж, как сообщало агентство Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца, не видит предпосылок к возвращению к формату G8, поскольку «ситуация изменилась», однако выступает за поиск путей диалога с Россией. В прошлом году с инициативой пригласить российскую сторону на саммит G7 выступал президент Франции Эммануэль Макрон, и Дональд Трамп, как сообщал телеканал CNN, поддержал его.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга подчеркнул заинтересованность в сохранении семистороннего формата.

К слову, внутри Соединённых Штатов сторонников инициативы Трампа тоже нет, даже вице-президент страны Майк Пенс, по данным The Washington Post, против. Кроме того, неделю назад группа американских сенаторов представила резолюцию, в которой призывают не восстанавливать формат G8 до тех пор, пока Россия «не прекратит свои злонамеренные действия против Украины, США и наших союзников». Впрочем, документы такого типа не имеют юридической силы, а лишь демонстрирует позицию конгрессменов.

А России это надо?

Россия никогда не держалась за G8 и не просила принять её обратно, поскольку считает G20 более эффективной. В «двадцатку» входят те же страны, что и в «семёрку», и ещё больше десятка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Мааса, сказал, что Россия не стремится присоединиться к G7, более того, в России неоднократно говорили о том, что мы весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов как G20, который лучше отвечает современным экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире. Он также напомнил, что Владимир Путин ни разу не выступал с какими-либо инициативами, обращениями или с какими-то действиями с тем, чтобы Россия снова присоединилась к работе «семёрки».

«Духу времени соответствуют такие механизмы глобального управления как G20, в которой представлены ведущие центры экономического роста и политического влияния, также БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Там работа ведётся на принципах коллегиальности, уважения интересов друг друга, учёта цивилизационных, культурных особенностей стран-членов», — пояснила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Своё желание видеть на саммите представителей РФ Трамп лично озвучил своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе телефонного разговора 1 июня. Москва отреагировала на предложение сдержанно. Песков тогда сказал, что все модальности и нюансы этой инициативы необходимо обсуждать по дипломатическим каналам.

Антикитайский фронт G11

Если посмотреть внимательно на «квартет» гостей, который Трамп хочет пригласить на осенний саммит — Россия, Индия, Австралия и Южная Корея, — то не исключено, что американский лидер хочет попытаться наладить с ними дружбу против Китая.

Начнём с Индии. Между Пекином и Нью-Дели давний территориальный спор из-за участка горной местности на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в штате Аруначал-Прадеш. В 1962 году между ними вспыхнула пограничная война, но в 1993 и 1996 годах удалось подписать соглашение о поддержании мира в спорных районах. Однако в мае 2020 года противостояние возобновилось, обе страны перебросили к линии фактического контроля в Ладакх воинские подразделения после того, как сообщали индийские СМИ, китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы. Наталия Баженова: Трамп и Макрон – антагонисты, а у Путина, Меркель и Си Цзиньпина – общее прошлое © из личного архива Натальи Баженовой

Что касается Австралии, в середине мая её власти выступили с предложением изучить причины эпидемии коронавируса, в распространении которого США обвиняли КНР. За это Пекин устроил Канберре маленькую месть — «по техническим причинам» запретил импорт австралийской говядины, а также задумался о введении высоких тарифов на импорт австралийского ячменя.

Южная Корея — это один из ближайших союзников США, а Китай — главный экономический партнёр Северной Кореи, по которой Трамп в недавнем прошлом грозился нанести ракетные удары (правда, потом сменил гнев на милость).

А в отношении России американский госсекретарь Майкл Помпео, выступая в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линда (штат Калифорния) 23 июля с речью, посвящённой китайско-американским отношениям, допустил, что Вашингтон сможет заручиться поддержкой России в противодействии Китаю. Москва и Пекин тесно сотрудничают не только на двусторонней основе, но и на международной арене, поддерживая позиции друг друга, поэтому Штатам не стоило бы так сильно рассчитывать на то, что Россия в этой «холодной войне» перейдёт на их сторону.