По состоянию на 12:00 27 июля в мире зарегистрировали свыше 16,2 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 648,9 тыс. человек, 9,4 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 4,2 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 146,9 тыс. человек, больше 1,2 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 2,4 млн жителей, свыше 87 тыс. человек скончались, больше 1,8 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 1,4 млн случаев заражения, 32,7 тыс. смертей, 917.5 тыс. выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Южной Африке, Мексике, Перу.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 818,1 тыс. (плюс 5635 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 13 354 человека (85 — за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 603 тыс. человек.

В Москве за прошлые сутки умерли 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в столице зафиксировали более 4,3 тыс. смертей от COVID-19.

Международный терминал D аэропорта Шереметьево, закрытый в связи с сокращением пассажирского потока на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, возобновил работу в полном объеме с 27 июля. В Шереметьево заявили, что аэропорт полностью готов к возобновлению международного авиасообщения.

За время самоизоляции в России продажи виски, рома, текилы и других напитков, кроме водки и коньяка, выросли на 22%. Эксперты связывают это с закрытым на время самоизоляции общепитом, а также запретом на поездки за границу.

Специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников назвал отличия COVID-19 от гриппа. По его словам, грипп начинается более «остро», чем заболевание коронавирусной инфекцией, и с более высокой температурой. При этом он напомнил, что главными симптомами COVID-19 являются потеря вкуса и обоняния. Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.

Блогер Настя Ивлеева и ее муж, музыкант Элджей (Алексей Узенюк), заразились коронавирусом. По ее словам, изначально инфекция проявилась у ее супруга в виде обычной простуды, но через некоторое время у него пропало чувство вкуса. У самой Ивлеевой — насморк, слабость и головная боль.

Вакцина от коронавируса будет делаться исключительно на добровольной основе, но с теми, кто не захочет ставить прививку, все равно проведут работу, рассказал врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он уверен, что людей, которые были вынуждены находиться в изоляции весной, упрашивать не придется.

Когда специалисты завершат клинические испытания препарата, в первую очередь он появится в Москве, Санкт-Петербурге и ряде городов-миллионников. Прежде всего вакцинация пройдет среди медиков, военных и представителей других профессий, которые контактируют с большим количеством людей.

Иммунолог и академик РАН Виталий Зверев говорит, что обычно вакцинация сначала должна проводиться среди детей, поскольку чаще всего именно они приносят инфекцию в семью. Однако в случае с COVID-19 все будет по-другому: разработанный в РФ препарат пока рассчитан только на взрослых.

Инъекции интерферона нельзя использовать самостоятельно даже в качестве профилактики. Этот популярный препарат может вызвать расстройства психики, рассказал глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев. При этом он напомнил, что большинство пациентов выздоравливают без какого-либо лечения, кроме обычных жаропонижающих.

Коронавирус и Украина

За последние сутки на Украине коронавирусом заболели еще 807 человек (из них 65 детей и 43 медицинских работника).

С начала эпидемии зафиксировали 65 656 случаев коронавируса, 1616 летальных, 36 122 пациента выздоровели.

Наибольшее число больных зафиксировано в Львовской области, Киеве, Ровенской области — 8952, 7690 и 5701.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, количество новых заражений коронавирусной инфекцией в столице остается на высоком уровне. За минувшие сутки в городе выявили 70 новых случаев инфицирования COVID-19. Среди заболевших — 25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет и 39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет. Кроме того, коронавирусом заболели шестеро детей: 3 девочки в возрасте от 6 до 9 лет и 3 мальчика в возрасте от 3 до 8 лет.

Уровень заболеваемости коронавирусом среди украинских медиков с апреля снизился почти в три раза и продолжает падать, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Протесты, кризис, коронавирус. Политолог Руслан Бизяев о президентской гонке в США © кадр из видео Украина.ру

«На что влияет мутация? Она влияет в том числе на непосредственное изготовление вакцины и может вызвать неэффективность этой вакцины», — сказал Степанов.

В Хозяйственном суде Одесской области обнаружили COVID-19.

Массовое заражение коронавирусом произошло в общежитии Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, вирус обнаружен уже у трети его постояльцев.

Ситуация в мире

Американские ученые пришли к выводу, что пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 параллельно с сахарным диабетом, нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще, так как у них заболевание протекает тяжелее по сравнению с пациентами без диабета и они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.

Власти Великобритании пересмотрели программу по борьбе с ожирением населения из-за риска осложнений от заражения коронавирусом SARS-CoV-2 для людей с лишним весом. Ожирение считается одной из крупнейших проблем здравоохранения в стране: почти у двух третей совершеннолетних британцев (63%) есть лишний вес. В рамках новой кампании в Великобритании запретят показывать рекламу продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевизору и в интернете до 21:00.

В Конгрессе США представят очередной пакет антикризисных мер общей стоимостью 1 трлн долларов. Документ предусматривает выплаты семьям в размере 1,2 тысячи. В то же время власти страны пришли к выводу, что прежние выплаты гражданам были слишком большими, и это обязательно учтут в новом плане стимулирования экономики.

Власти бразильского штата Парана заинтересовались российской вакциной. По словам посла России в Бразилии Сергея Акопова, представитель правительства региона Гуто Силва сказал, что речь может идти не только о покупке препарата, но и о совместной разработке, испытаниях и производстве.