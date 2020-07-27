В воскресенье, 26 июля, власти признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером Delfi. Его в очередной раз попытались снять с мели, но тросы снова порвались. Теперь за дело берется государство

Одесские власти уверены — сложившаяся с танкером Delfi ситуация является чрезвычайной. Такое решение приняла региональная комиссия, сообщил глава Одесской областной государственной администрацией Максим Куцый.

«Ситуация признана чрезвычайной местного уровня. Завтра, по закону, это должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины. После этого процесс ликвидации танкера окончательно перейдет исключительно к государству. У судовладельца и подрядной организации, привлеченных к процессу, было достаточно времени и попыток для удачного подъема судна — очевидно, их подход не срабатывает», — написал Куцый в Facebook

Он отметил, что на заседании региональной комиссии присутствовал министр инфраструктуры Владислав Криклий. А вот представителей городских властей не было, пожаловался губернатор.

Куцый заверил: работы по снятию судна с мели не остановятся даже во время проведения тендера. Кроме того, Государственная экологическая инспекция инициировала перерасчет убытков, нанесенных экологии. Танкер по имени Украина. Как в Одессе всю суть государства показали © пресс-служба Офиса президента Украины

По словам одесского губернатора, власти применят сокращенную процедуру закупки у подрядчиков без бюрократических задержек. Также Куцый пообещал, что уже в понедельник, 27 июля, власти проведут расширенное совещание при участии экспертов отрасли. Именно технические обоснования последних и станут основой для оперативной ликвидации судна.

«Скажу откровенно. Времени на ликвидацию мало. Судовладелец до последнего отказывался от права на свою собственность, затягивая процесс. Теперь ликвидацией займется государство с технической реализацией от АМПУ. А судовладелец в обязательном порядке возместит собственность работ и нанесенные убытки», — заявил Куцый.

Таким оказался итог очередной попытки снять танкер Delfi с мели. Впрочем, он уже стал местной достопримечательностью и успел породить много шуток.

Снимали танкер, порвали тросы

В субботу, 25 июля, при попытке поставить танкер на киль порвались очередные, на сей раз металлические, тросы.

«Была произведена откатка воды из шкиперской. Установлены крепежные стальные стропы вокруг судна в носовой части. Заведены швартовые концы из стальных стропов на буксиры Австралия и P&Q Balqis. Швартовые были закреплены на буксирах и предпринята попытка на малом ходу буксировать танкер. Буксир Sea Ant использовался как вспомогательный для заведения стального троса. Буксиры были выставлены в нужной позиции, а именно перпендикулярно корпусу судна, троса были выровнены. Однако, после выборки слабины и достижения натяжения тросов, заплетенные гаши на концах тросов, начали расплетаться. После того как были подняты швартовые на берег и в ходе визуального осмотра было выяснено, что тросы изготовлены некачественно. При заявленном усилии заводом-изготовителем в 63 т, трос выдержал не более 4 т. Планируется произвести ремонт тросов или доставить на место операции новые, и с понедельника продолжить буксировку», — сообщила об этом компания-судовладелец в Telegram.

Совершение компания завершила на оптимистичной ноте. Оторвавшийся трос оставил безрезультатной еще одну попытку вытащить танкер «Делфи» из Черного моря © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Несмотря ни на что, мы движемся вперед!» — отмечала компания.

Но судя по тому, что уже на следующий день власти области провели заседание экспертной комиссии и заявили, что берут процесс снятия танкера с мели в свои руки, в движение вперед компании-судовладельца власти не верят.

При этом среди самих одесситов попытки снять танкер, нанесший экологии города серьезный урон, уже воспринимаются с грустной иронией.

«История с подъёмом танкера Delfi — история о деградации инженерной мысли в Одессе в частности и в Украине в целом. Сегодня тросы заменили на металлические. Они опять порвались. Fail. Но не переживайте, Бандера придёт — Delfi уберёт. PS. Ахахахаха, ну конечно же нет», — написал у себя в Telegram-канале главред одесского «Таймера» Юрий Ткачев.

В общем, жители города готовы к тому, что история со снятием Delfi растянется на неопределенное время.

Распилить, но когда

Очередная утечка нефтепродуктов из танкера произошла 22 июля. Площадь пятна составила около 7,5 тыс. кв. м.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что танкер нужно убрать, но ни в коем случае не распиливать.

«Этой ночью произошла новая утечка нефтепродуктов с затонувшего танкера. Сейчас проводятся мероприятия по подъему судна. Еще раз подчеркиваю: наша позиция неизменна — мы не позволим распиливать танкер», — отметил он. В Одесской области снова произошел разлив топлива из танкера Delfi © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Танкер все же распилят. Но потом. Так, как сообщает Liga.net, совладелец компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер отметил, что если его фирма не сможет справиться с танкером, задача ляжет на плечи Администрации морских портов Украины, которой придется разрабатывать новый план. При этом задача снятия танкера с мели осложняется мелкой глубиной, что не дает подойти к Delfi плавкранам. В худшем случае судно придется пилить прямо в море, а это чревато вредом окружающей среде.

Если же танкер удастся снять с мели в относительной целости, его все равно распилят, но лишь после того, как отведут в Черноморск.

Уже позже — после очередного фиаско — Ставницер раскритиковал судовладельца.

«Не мы затопили судно. Не мы нашли подрядчика для подъема. Не мы составляли план, но мы полностью ему следовали, допустив на буксиры представителей Smart Marine. Зато мы, как и многие причастные к морскому делу люди, испытываем сейчас испанский стыд и разочарование. 8 месяцев бункеровщик с дедвейтом в несчастные 1630 тонн подтекает рядом с пляжем курортного города, нашего родного города, и никто с этим ничего не смог сделать. А если бы Delfi шел с полной нагрузкой? А если бы это был 200-метровый Aframax? Судовладелец нанял неопытного подрядчика — вышел цирк. К сожалению, попытка судовладельца сэкономить и на раьботах и на используемых в операции средствах привела нас туда, где мы сегодня. Похоже, стальной канат оказался бракованным, или, как говорят портовики, Куцым…» — написал он.

При этом последнее слово было написано с большой буквы, очевидно, с намеком на фамилию одесского губернатора.

Беспокойство Ставницера понятно. Он среди прочих присутствовал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой последний поставил крайний срок по подъему судна.

Сейчас Ставницер пытается напугать власть тем, что работы будут очень сложными и без его компании не обойтись.

«Осенью начнутся шторма, вытащить Delfi будет гораздо сложнее. Надо мобилизоваться всем. И Администрации морских портов Украины, и Министерству инфраструктуры, и нам. После сегодняшнего Delfi наконец перейдёт в ответственность АМПУ, и мы совместно с ними и МИУ подключимся не только к исполнению работ, но и к разработке проекта», — указал он.

Между тем, некоторые украинские СМИ сообщают, что сам Ставницер заинтересован в концессии ряда украинских портов. Таким образом, ему критически важно продемонстрировать успех в снятии танкера с мели.

В общем, в деле Delfi (который, как отмечалось, подозревался в контрабанде нефтепродуктов) оказались завязаны финансовые интересы разных групп. А сам же танкер рано или поздно распилят.

Все это до боли напоминает судьбу современной Украины.