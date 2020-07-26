В двадцать шестой раз «Украина.ру» продолжает настойчиво предлагать вашему вниманию невероятные новости из жизни Украины. Просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Прошедшая неделя была богатой на… теракты. И слава всемилостивейшему Аллаху, что теракты соответствовали стране, в смысле — обошлись без жертв, поскольку террористами были сравнительно безопасные фрики.

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Украина официально признала одну из самостийных и незалежных «янтарных республик» на Волыни. Её посол получил официальный агреман и приступил к исполнению обязанностей.

Это неправда. Хотя различия между выдачей лицензии на добычу янтаря и получением агремана ещё предстоит установить.

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Фракция «Голос» сообщила о своём переходе в оппозицию и переименовании в «Голос Эстонии».

Это должно было быть правдой — ведь депутат Юричишин признал, что решение о переходе в оппозицию они приняли полгода (!) назад, но сообщить об этом забыли, испугавшись эпидемии коронавируса.

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Злые языки передают, что партия «Единый центр» Виктора Балоги разочаровалась в идеях единства и центризма и пойдёт на выборы как «команда Андрея Балоги» (сына). Телеграм-канал «Shadow anonymous» уверяет, что ребрендинг позволит ввести в заблуждение команду губернатора генерала Алексея Петрова.

Всё правда

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Наш источник во фракции «Слуга народа» сообщает, что в Трускавце было проведено экспресс-обучение народных депутатов по пользованию носовым платком. Результаты проведённого тестирования неоднозначные. Ведётся дискуссия относительно того, стоит ли их обучать завязывать шнурки, или лучше не надо. Во избежание летальных исходов.

Это неправда, но могло бы быть правдой. Телеграм-канал «Наблюдатель» пишет, что для «Слуг народа» создается «темник» по поведению в общественных местах, ТВ и цензура в высказываниях. Мы уж думали, что этого никогда не случится… А ведь изначально было понятно, что набрав людей по объявлениям и не имея чёткой идеологии и программы, свободу высказываний надо изначально поставить в жёсткие рамки…

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На Украине воссоздаётся советская практика создания трудовых династий. Об этом заявил киевский мэр Виталий Кличко, сообщив, что его старший сын Егор решил баллотироваться на выборах мэра Киева. Будет ли баллотировать он сам, сказано не было.

Это правда, хотя про трудовые династии Кличко только подумал — говорить такое нельзя. Декоммунизация всё же.

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Наш источник в МИДе Украины (уборщица тётя Галя, только тссс — никому!) сообщил о подготовке МИД Украины заявления относительно ситуации в ЕС. Источник лично нашёл его в урне одного из важных (пожалуй — в самом важном) помещений здания на Михайловской площади.

В проекте говорится, что Украина разорвёт дипломатические отношения с ЕС и выйдет из соглашения об ассоциации, если не получит убедительных объяснений слов верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Последний заявил, что санкции США, которые были введены против европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2», нарушают международное право, поскольку европейская политика должна определятся Европой, а не третьей стороной.

Поскольку документ не закончен, осталось непонятным, что именно возбудило украинских дипломатов — то ли намерение ЕС достраивать «Северный поток», то ли признание того, что ЕС не всегда определяет свою политику, то ли намерение эту политику определять самостоятельно, что, с точки зрения Украины, совершенно недопустимо.

Это правда, Боррель действительно такое сказал. Остальное — реконструкция процесса мышления мидовских работников, исходящих из предположения, что оно у них есть (концепция, безусловно, революционная, но имеющая право на существование).

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Джо Байден заявил, что, став президентом, изменит флаг США, придав полосам расцветку флага ЛГБТ.

Это неправда. Он всего лишь обещал поднять флаг ЛГБТ над Пентагоном. Впрочем, процесс идёт именно в этом направлении.

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Председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова заявила, что не хочет быть стерилизованной, поэтому требует поднять ей зарплату.

В целом это правда. О необходимости стерилизации бедняков она говорила ранее, а сейчас сказала, что зарплата у неё маловата.

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МИД Украины заявил протест, по поводу посещения Крыма Владимиром Путиным. Особое возмущение дипломатов вызвали зверства оккупантов: при них начал работать судостроительный завод «Залив» в Керчи, строятся дороги и мосты, восстановлено железнодорожное сообщение с материком. «Все эти вопиющие случаи будут надлежащим образом задокументированы и отправлены в Гаагу вместе с флэшкой Гордона», — указали в МИДе.

Это правда. МИД действительно возмущался визитом российского президента в Крым, а также строительством Крымского моста и многим другим.

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Зверства оккупантов. Агрессор бомбардирует Крым кометами! Наш корреспондент Юлия Зубарева не только была свидетелем этого бесчеловечного деяния, но и приняла в нём посильное участие.

Это правда. Между Севастополем и Ялтой ходят суда на подводных крыльях «Комета». Отчёт можно найти на телеграм-канале «Украины.ру».

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МИД Украина выразил возмущение заявлением члена Совета по безопасности и внешней политики администрации турецкого президента Исмаила Сафи по поводу Крыма. Сафи заявил, что Турция желает «мира и процветания братского татарского народа. Мы будем сотрудничать с той страной, которая ему это предложит» и ценит «добрую волю и усердие России в этом вопросе». Кроме того, он заявил, что «видел, как красиво отреставрирован Бахчисарай, а крымские татары свободно говорят на своем родном языке».

В заявлении МИД указывается:

Во-первых, из слов Сафи следует, что он побывал в оккупированном Крыму без разрешения украинской стороны, что недопустимо в отношениях между дружественными странами и должно повлечь за собой юридические последствия для турецкого гражданина.

Во-вторых, заявлениям Сафи явно предвзяты и не соответствуют действительности. Учёные всего мира негодуют в связи с разрушением, под видом реставрации, ханского дворца в Бахчисарае, а преследования российскими оккупационными властями активистов крымскотатарского движения и многочисленные запреты на деятельность крымскотатарских организаций являются объектом рассмотрения в международных правозащитных организациях.

Мы заявления МИД по этому поводу не видели, но должно же оно быть, в самом-то деле?

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Служба безопасности Украины опровергла заявление своего бывшего главы Игоря Смешко, который заявил, что в случае полномасштабной войны Россия применит авиационно-космический компонент своих Вооружённых сил и разбомбит Украину, а средства национальной ПВО, при этом, ничего не смогут противопоставить нападению.

«Россия просто не смогла ничего противопоставить украинской системе ПВО, поскольку их ржавые картонные арматы не летают», — сказано в заявлении ведомства. Самому же Смешко спецслужба напомнила о его участии в отравлении кандидата на пост президента Виктора Ющенко, который, как известно, был госпитализирован после ужина у Смешко.

Этого заявления мы тоже не видели, но уверены, что оно должно быть.

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Трагический случай на производстве! Украинский писатель Лесь Подеревянский застрял в машине времени… В интервью телеканалу ATR не заявил, что события 2014 года пошли на пользу Украине, поскольку «не отобрали бы у нас Крым и Донбасс, могли ли мы, имея электорат Крыма и Донбасса, провести хоть какие-нибудь реформы? (…) По прошествии времени, мы видим, что именно в этом был единственный выход и это было хорошо».

По имеющейся у нас информации, это заявление было заказано и оплачено Подеревянскому ещё в 2010 году, когда с такими же идеями выступили писатели Юрий Андрухович и Василий Шкляр.

Это неправда, но вполне может быть правдой. Ещё в 2010 году многие наблюдатели полагали, что заявления писателей направлены на фактический отказ от Донбасса и Крыма.

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Удивительная история произошла в Луцке.

— Неизвестный гражданин захватил автобус с пассажирами и потребовал от президента выступить с абсурдным заявлением. Теракт был так хорошо подготовлен, что террорист забыл изложить свои требования, и формулировал их уже в ходе переговоров с властями. Изначально он предлагал полицейским почитать свои публикации в социальных сетях.

— Президент требование террориста выполнил. Украине ещё повезло, что ею руководит бывший актёр комического жанра — никто из его предшественников с такой задачей не справился бы.

— После того, как террорист сдался, ему пришлось несколько минут ожидать, пока к нему подойдут полицейский с врачом и взрывотехником, осуществят арест и выведут пассажиров. Только потом подъехал броневик со спецназом, который, радостно хлопая хлопушками, взял штурмом пустой автобус.

Всё так и было.

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Пётр Порошенко заявил, что Александр Погребиский, обливший зелёнкой депутата от ОПЗЖ Олега Волошина, — «патриот, ветеран АТО, абсолютно невиновный человек. Он реализует свое конституционное право и защищает право добровольцев, волонтеров путём обливания сепаратистов и пособников российской оккупации зелёнкой. Это его неотъемлемое конституционное право и вся партия «Европейская солидарность» готова к нему присоединиться, уже заказав цистерну этого вещества для ведения политической борьбы».

Не совсем правда, но смысл заявления экс-президента именно такой. Самое интересно, что суд счёл его аргументы вполне убедительными.

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Владимир Зеленский сделал важное заявление: «Наша страна, как и всё цивилизованное человечество, прилагает все возможные усилия для того, чтобы расшифровать письмена майя. Мы убеждены, что именно в этих письменах содержатся уникальные сведения о прошлом и будущем человечества. Однако, из-за российской агрессии мы утратили некоторые уникальные возможности и просим оказать нам помощь в расшифровке кодексов майя».

Это неправда. Зеленский попросил помощи в расшифровке Минских соглашений. Но их никто не шифровал и просьба помочь в расшифровке письменности майя выглядит менее абсурдной.

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На Украине снят фильм про геев-казаков «Главная крепость Сечи». Авторы объяснили историческую основу фильма так: на Сечи, куда не допускались женщины, были гомосексуальные связи, за которые карали не более жестоко, нежели за гетеросексуальные — «привязывали к позорному столбу и забивали камнями».

Это правда.