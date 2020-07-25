К 20.00 субботы, 25 июля, количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 16 миллионов. Общее число смертей от коронавирусной инфекции составляет 644 409, за 25 июля скончались еще 4 565 человек, сообщает сайт coronavirus-monitor.info

Тройку лидеров антирейтинга по-прежнему возглавляют США (4,267 миллиона случаев), от коронавируса в Штатах скончались свыше 148,6 тысячи человек.

На втором месте находится Бразилия (2,348 миллиона случаев). Количество летальных исходов в этой южноамериканской стране перевалило за 85 тысяч.

В Индии с начала пандемии заразились более 1 миллиона 347 тысяч человек. COVID-19 унес жизни 31,9 тысячи пациентов.

Ситуация на Украине

Заболеваемость коронавирусом на Украине возросла до 64,1 на 100 тысяч населения, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с президентом Владимиром Зеленским. Еще 7 июля этот показатель составлял 62,4 человека на 100 тысяч населения.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Украина должна одной из первых закупить вакцину от коронавирусной инфекции, заявил Владимир Зеленский.

«Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди», — цитирует Зеленского пресс-служба.

Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве закрылся на карантин из-за COVID-19, сообщила 25 июля пресс-служба религиозной общины.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) с начала пандемии выявили 606 случаев коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Минздрава ЛНР.

Ситуация в России

За время пандемии в Московской области от коронавируса вылечили более 45 тысяч пациентов. За сутки в столичном регионе 245 человек выписались из больниц после того, как их тесты на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат. За это же время в Подмосковье у 148 человек подтвердился коронавирус.

В Калининградской области у еще трех моряков корабля, вернувшегося из Намибии, выявили COVID-19. Всего положительными тесты оказались у восьми членов этого экипажа.

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил, что готов стать одним из добровольцев, на которых будут испытывать российскую вакцину от коронавируса.

«И я думаю, что чем скорее пройдут эти испытания, тем будет лучше, потому что риск заражения по-прежнему очень велик, и каждый здесь день дорог. Мы видим по цифрам, что каждый день умирают люди. Поэтому чем скорее эта вакцина пройдет испытание и будет зарегистрирована, чем скорее она поступит в общественный доступ, тем лучше», — сказал архиерей в эфире «России 24».

Ситуация в мире

Тест на коронавирус, который сдал президент Бразилии Жаир Болсонару, показал отрицательный результат. О том, что бразильский лидер подхватил COVID-19, стало известно 7 июля.

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия в США придумали миниатюрное устройство, которое в будущем может позволить мгновенно выявить коронавирус у человека.

Всё наоборот. Странная статистика смертности в Украине на фоне коронавируса © REUTERS, Gleb Garanich

С 25 июля жители Англии вновь могут посещать бассейны, танцевальные студии и спортзалы, которые возобновили свою работу после карантина. От администрации заведений требуют обеспечить строгое соблюдение правил гигиены, а также социальную дистанцию между посетителями.

Это означает, что в клубы и спортзалы будут пускать меньше людей. Тем временем эксперты рекомендуют жителям Туманного Альбиона не переусердствовать во время спортивных тренировок после длительного перерыва из-за коронавирусного карантина.

Тем не менее примерно треть фитнес-центров Британии не смогут возобновить работу из-за финансовых трудностей. В Англии, Шотландии и Уэльсе могут закрыться порядка 1,3 тысячи спортзалов и бассейнов, а 58 тысяч их сотрудников потеряют работу.