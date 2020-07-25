О Луцке впервые в истории написали Guardian, New York Times, Al Jazeera и Илон Маск. Свои «15 минут славы» маленький областной центр Западной Украины получил благодаря «перформансу» с захватом заложников

Захват заложников в Луцке во вторник, 21 июля, стал главным событием уходящей недели на Западной Украине, да и на Украине в целом. Маленький областной центр оказался в центре внимания также и мировой прессы. Ведущие западные издания обратили внимание на два аспекта инцидента: в нём оказался задействован лично президент Украины Владимир Зеленский, а сам Украина подтвердила имидж страны с огромным количеством бесконтрольного оружия.

Так, британская The Guardian отметила, что если бы не было угрозы жизням людей, то история выглядела бы комично. «Неожиданная рекомендация посмотреть фильм 2005 года «Земляне» с Хоакином Фениксом, которую президент Владимир Зеленский разместил в Фейсбуке, положила конец многочасовому противостоянию в украинском городе Луцке, где 44-летний Максим Кривош захватил автобус с пассажирами и потребовал, чтобы десятки государственных чиновников признали себя террористами», — написала газета, не сообщив имена этих чиновников. А испанская El Mundo написала, что террорист своими сумасшедшими требованиями «проверил нервы Зеленского». «Лишь незадолго до десяти вечера остальные были освобождены в финале, достойном серии «Чёрного зеркала», — резюмировали в издании.

Многие издания остановились на теме большого количества оружия на территории Украины. Так, The New York Times написала, что пока неясно, как захвативший заложников в Луцке получил свое оружие. При этом американские журналисты отметили, что за прошедшие годы часть армейского оружия с Востока Украины, «пропала из арсеналов и использовалась в преступлениях, удаленных от линии фронта». «Распространение «оружия войны» и относительно слабые законы об оружии привели к тому, что на Украине распространенность оружия в обществе выше, чем в других европейских странах», — подчеркнули в издании. Кстати, репост этой статьи в Twitter прокомментировал основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск, написав: «Просто ещё один день в 2020».

О незаконном распространении оружия на Украине вспомнили также арабское издание Al Jazeera и французское Le Monde. При этом в Le Monde назвали захват заложников в Луцке «странным» и вспомнили о ещё одном резонансном захвате заложников, который произошел в 2017 году в Харькове — тогда вооруженный мужчина удерживал 11 заложников в почтовом отделении.

Сам же «луцкий террорист» Максим Кривош на слушаниях в Луцком горрайонном суде 23 июля назвал свои действия «перформансом». Он заявил, что не жалеет о содеянном, а информацию о наличии у него сообщников назвал «выдумками спецслужб». Ему уже предъявлены подозрения по двум статьям — теракт и захват заложников, а суд арестовал подозреваемого на два месяца без права выхода под залог. Кривош отказался подавать апелляцию на это решение суда.

Примечательна реакция местных властей на произошедшее в Луцке. Никто из руководства Волынской областной государственной администрации события 21 июля не прокомментировал. А советник городского головы Луцка Игорь Полищук попытался использовать случившееся для усиления позиции городских властей в конфликте с местными «ветеранами», которые силовым путём защищают интересы предпринимателей «Центрального рынка», ликвидированного решением горсовета Луцка.

«Сегодня незаконный оборот огнестрельного и другого оружия остается чрезвычайно высоким. Наличие такого оружия является одним из факторов, позволяющих совершать такие действия, как вчера. Есть ли у правоохранительных органов Украины план по выведению огромного количества оружия из незаконного оборота? К примеру, сегодня у т.н. защитников незаконных контейнеров на «Старом рынке», согласно различным сообщениям из их среды, есть незаконное огнестрельное и другое оружие. Те, кто защищают контейнеры, откровенно демонстрируют холодное оружие. Будут проверены эти факты и будет надлежащее реагирование?» — написал Полищук 22 июля в Facebook. Ранее Игорь Полищук на сессии горсовета Луцка назвал «титушками» ветеранов АТО, которые поддержали предпринимателей «Центрального рынка» города.

Примечательно, что ни полиция, ни СБУ до сих пор так и не назвали точное количество заложников Кривоша, а ведь среди них были не только жители Волыни. Как сообщили тернопольские СМИ, Кривош звонил сыну одной из заложниц, жительницы Тернопольской области, и передавал ему свои требования. «Сейчас я на Вайбер твоей маме бросаю свои требования. Ты ищешь как можно больше журналистов, скидываешь им по почте, телефону… Заминировано в автобусе всё. Куча взрывчатки, автоматического оружия. Отдельно заложена мина в Луцке… Требования должна выполнить власть. Требования очень простые», — привёл запись телефонного звонка телеканал «Тернополь 1». Никаких комментариев самой заложницы после освобождения тернопольские журналисты не публиковали.

Сразу же после событий в Луцке руководство Нацполиции Украины приняло решение об усилении мер общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей — то есть на всей Западной Украине и ряде прилегающих регионов. Почему в списке не оказалось собственно Волынской области, в полиции и МВД так и не объяснили.

Хотя было заявлено об усилении патрулирования улиц, территорий вокзалов и установке дополнительных постов на въезде и выезде и выезде из областных центров, какой-то особой активности СМИ региона не отметили — поскольку с самого начала эпидемии коронавируса полиция работает в усиленном режиме. Только закарпатские издания сообщили, что на Ужоцком перевале (граница Закарпатской и Львовской областей) установлен усиленный блок-пост полиции и Национальной гвардии.

При этом и Львовская, и Закарпатская области, согласно критериям Минздрава, пока не соответствуют требованиям для ослабления адаптивного карантина: Львовская ¬ в связи со слишком высоким процентом выявления новых случаев коронавируса (12,52% при норме в 11%), а Закарпатская — в связи с тем, что это единственная область с перегруженностью специализированных коек (65,48% вместо 50%). Скорее всего, именно поэтому 24 июля в Ужгород прибыл главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который посетил областную инфекционную больницу.

Две другие области Галичины также смягчать карантин не могут: в Тернопольской — в связи с самой высокой на Украине динамикой распространения коронавируса (54,42% при норме 10%), а в Ивано-Франковской превышены сразу два критерия. Так, процент выявления болезни на Прикарпатье составляет 13,03%, а динамика распространения — 48,13%. В Волынской области последний критерий является самым высоким по стране — 17,69%, и область также не может смягчать карантин.

Таким образом, пять из восьми областей Западной Украины (тут по-прежнему 55,8% заболевших от общенационального показателя) в ближайшее время будут жить в условиях нынешних карантинных ограничений. Правда, соответствие критериям Минздрава не всегда означает, что в системе здравоохранения той или иной области всё в порядке. Так, 23 июля в больницу скорой помощи в Черновцах зашло… стадо коз, что удалось заснять на видео. Причём на замечания людей козы не реагировали и вели себя вполне по-хозяйски.

Официальное назначение на 25 октября 2020 года очередных местных выборов резко активизировало избирательную кампанию во всех областях Западной Украины. Правда, свежие рейтинги есть пока только по Львову — 23 июля обнародованы результаты опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг». Директор этой компании Алексей Антипович отметил, что по результатам последнего муниципального исследования, которое группа делает последние 6 лет для Международного республиканского института, лишь пятая часть опрошенных жителей Львова хотят, чтобы Садовой остался на своем посту после местных выборов.

«Лишь 20% львовян в этом исследовании говорят, что они готовы переизбрать Андрея Садового на следующий срок. Еще 20% его не воспринимают, и готовы его как можно скорее отстранить от власти. Но большая часть, более 50%, говорят о том, что Львову нужен новый мэр, Андрею Садовому надо дать возможность доработать и заменить на другого. И в этом вопросе Львов — да, не лидер, но все равно эти показатели довольно высоки на фоне других городов Украины», — отметил Антипович.

Однако прямой рейтинг Андрея Садового остаётся довольно высоким, и согласно упомянутому опросу составляет 38,1% из определившихся с выбором. Руслана Кошулинского («Свобода») поддержали бы 17,9% таких опрошенных, Олега Синютку («Европейская солидарность») — 13,8%, Игоря Зинкевича («Варта») — 10,7%, Владимаира Гирняка («Гражданская позиция») — 5,4%, Ярослава Рущишина («Голос») — 3,4%, Игоря Васюника — 3,4%. Рейтинг других кандидатов — ниже 2% (гипотетический кандидат от «Слуги народа» —1,8%), а неопределившихся — около 16%.

Моделирование второго тура мэрских выборов показало, что при условии выхода в него Садового и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу. В паре с Р.Кошулинским с результатом — 45% против 32%, в паре с О.Синюткой — 46% против 26%, с И.Зинкевичем — 46% против 25%. При этом, следует учитывать, что от четверти до трети опрошенных еще не определились с выбором или не хотят участвовать в голосовании в указанных комбинациях второго тура мэрских выборов.

Сам же Андрей Садовый находится в поиске киевских союзников, ведь его договорённости с партией «Слуга народа» вряд ли будут публичными. 24 июля в коридорах львовской ратуши Садовый был замечен в компании Михаила Саакашвили, но политики не сообщили о предмете своих переговоров. Позже Саакашвили был замечен гуляющим в одиночестве по улицам Львова.

В соседних областных центрах также активно обсуждаются потенциальные кандидаты в мэры. Так, в Хмельницком среди них называют нынешнего губернатора области Дмитрия Габинета, хотя он 23 июля в интервью одному из местных СМИ свои планы баллотироваться на пост городского головы Хмельницкого опроверг, причём теми же словами, что и губернатор Львовской области — мол, у меня другие амбиции. Как и раньше, в качестве кандидата в мэры Черновцов рассматривается губернатор Буковины Сергей Осачук — об этом 22 июля в интервью одному из местных телеканалов заявил отстранённый от должности городской голова Черновцов Алексей Каспрук. А в гонку за пост мэра Тернополя неожиданно включился председатель Тернопольского областного совета Виктор Овчарук — его называют кандидатом от «Европейской солидарности» вместо низкорейтингового экс-губернатора Стеапана Барны.

При этом политическая борьба между отдельными кандидатами зачастую переходит в кулачный бой. Так, 22 июля в Ровенской области подрались первый заместитель городского головы Костополя Андрей Ткачук и местный «активист» Александр Вирчик. Видео драки опубликовано в местных группах в социальных сетях, пользователи шутят, что это подготовка к будущим выборам. Формальным же поводом для выяснения отношений стало обвинение из уст чиновника в адрес активиста — мол, последний причастен к незаконным рубкам леса.

Но кроме насущных местных проблем типа леса и дорог, на местных выборах будет весьма актуальна идеологическая повестка. Причём не только привычная «патриотическая» типа армия-язык-вера, но и мировоззренческая, и тут нишу пытается застолбить «Слуга народа». Так, 22 июля черновицкие депутаты-мажоритарщики от президентской партии Елена Лис и Георгий Мазурашу зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма».

Упомянутые депутаты негативно оценивают принятие в 2005 году закона об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин, направленного на утверждения гендерного равенства и недопущения дискриминации по признаку пола. Мазурашу и Лис предлагают за «пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма» налагать штрафы от 17 до 136 тысяч гривен. «Люди разные есть, ну и пусть себе. Просто не стоит это пропагандировать. Вот и вся философия этих законопроектов», — написал Георгий Мазурашу на своей странице в Facebook. По его словам, введение административной ответственности в данном случае является важным шагом, которого давно ожидает украинское общество.

Напомню, в октябре 2019 года депутаты Черновицкого городского совета поддержали петицию о запрете проведения в городе мероприятий ЛГБТ-сообщества, но тогдашний мэр города Алексей Каспрук наложил на неё вето. Игрища вокруг ЛГБТ-тематики идут и в других городах Западной Украины. Так, в конце 2019 года в Ровенский городской совет поступило анонимное обращение о проведении 1 января 2020-го марша сексуальных меньшинств. Городские депутаты не только не дали на это разрешения, но на сессии горсовета приняли решение «О запрете проведения на территории Ровно маршей представителей ЛГБТ-сообществ». В тексте этого документа говорилось, в частности, о том, чтобы «запретить на территории города Ровно пропаганду однополых браков, ЛГБТ-маршей, гей-парадов». Но, как стало известно 24 июля, Ровенский окружной административный суд по иску одной из ЛГБТ-активистов признал противоправным и недействительным упомянутое решение Ровенского городского совета. Так что известная песня Шнура о кандидатах и выборах получила на Западной Украине очередную реинкарнацию.