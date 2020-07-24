Президент США направляет федеральные силы с целью навести порядок в американских городах. Он заявил, что попытки распустить полицию на местах привели к шокирующему росту числа перестрелок, убийств и огнестрельных ранений

На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 Дональд Трамп объявил об отправке дополнительных федеральных сил в Чикаго и другие города, где в последнее время складывается крайне тяжелая криминогенная ситуация.

«В последние недели началось радикальное левое движение за то, чтобы прекратить финансирование и распустить полицейские департаменты. Политики крайних взглядов присоединились к этому крестовому походу против полиции, — заявил Трамп. — У нас нет другого выбора, кроме как вмешаться».

При этом глава государства напомнил, что борьба с преступностью входит в полномочия местных выборных чиновников, а когда они этого не делают, происходит катастрофа. «Это кровопролитие должно закончиться, и оно закончится», — подчеркнул он.

В ответ мэры четырнадцати городов напомнили Трампу, что помощь федеральных силовиков нужно направлять в штаты только по запросу местных властей.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут, города, где каждые выходные фиксируют под сотню перестрелок с десятками убитых, противится введению федеральных сил. Она уже потребовала от жителей сообщать о любых действиях сотрудников федеральных агентств, которые люди посчитают неправильными. Проще говоря — начать писать на силовиков доносы. Руслан Гринберг: Если насилие в США продолжится, демократию может сменить авторитаризм © РИА Новости, Нина Зотина

Мэр Чикаго обратилась к Трампу отдельно и призвала ввести в городе жесткий контроль за оружием. За последние дни на улицах в ходе столкновений были убиты 17 человек.

Последний крупный инцидент со стрельбой произошел в Чикаго в минувший вторник. В результате перестрелки 15 человек получили ранения. Глава полиции города Дэвид Браун сообщил, что инцидент связан с разборками местных банд.

По его словам, в Чикаго орудуют около 117 тысяч преступников в составе 55 крупных банд, а также 2,5 тысячи мелких группировок. Каждый день в городе происходит несколько сотен стычек между представителями разных банд.

Тем временем в Портленде радикалы и погромщики движения «Антифа», которые уже почти два месяца терроризируют город, противостоят ранее отправленным в город подразделениям, которые прислал Белый дом.

Местная полиция в погромы и столкновения, что каждый вечер охватывают подступы к федеральному суду, не вмешивается. Городской совет официально запретил портлендским стражам порядка сотрудничать с федералами.

Мэр Портленда демократ Тед Уилер также подписал письмо Трампу. Видимо, почувствовав уверенность, накануне он лично вышел к радикалам. В результате попытка «мирно поговорить» с протестующими закончилась тем, что телохранителям чиновника пришлось применить слезоточивый газ. Яков Кедми рассказал, чем именно закончатся массовые беспорядки в США © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Там же подверглись нападению два российских журналиста, готовившие репортаж о беспорядках, участники которых осаждали здание федерального суда. Оба пострадавших были с бейджами с надписью «Пресса». В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей.

Оператора Первого канала Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание, ударили дубинкой по руке, разбили камеру, а самого повалили на землю. Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Напав сзади, другой полицейский отобрал у нее телефон, схватил за голову и сорвал шлем. Также журналистке досталась порция слезоточивого газа, ей оказали помощь волонтеры-медики.

Справка. В системе правоохранительных органов США полицейские управления обычно делятся на два уровня: полицию города и полицию штата, первая подчиняется городским и муниципальным властям, вторая — губернатору. Иногда города и муниципальные образования имеют собственные управления шерифов. В США нет единой национальной полиции или министерства, которое могло бы координировать работу всех этих управлений в случае масштабных акций протеста.

В этих сложных условиях президент Дональд Трамп нашёл способ задействовать федеральные силовые агентства для борьбы с протестующими. После того как в мае и июне погромщики уничтожили ряд памятников в разных городах США, Трамп подписал указ о введении длительных тюремных сроков за вандализм по отношению к федеральной собственности. В эту категорию попадают как памятники, так и здания судов и различных правительственных ведомств, которые нередко становятся целью протестующих. Волна беспорядков в США: протесты продолжаются, полицейские увольняются © REUTERS, Ringo Chiu

После этого Министерство внутренней безопасности США (МВБ) сформировало «отряды быстрого реагирования» из силовиков различных служб, которые подчиняются напрямую федеральным властям и Белому дому. Такие группы состоят из числа агентов МВБ, а также Службы таможенного контроля, Иммиграционной полиции, Береговой охраны, Службы пограничного контроля, Службы маршалов (судебных приставов. — Прим.ред.), Администрации транспортной безопасности и Федеральной службы защиты.

Подписавшие письмо мэры подчеркнули, что большинство акций протеста «носят мирный характер», а президент предпринимает попытки «зачистить» города от протестующих, что является нарушением прав американцев.

Они также обратились к Конгрессу и призвали его провести расследование этих фактов. Отдельные письма были получены главами Минюста и Министерства внутренней безопасности, в них содержалось требование отозвать силовиков.

Однако, по данным полиции, волны вооруженного насилия продолжают накрывать города США. В Нью-Йорке по состоянию на начало июля количество перестрелок выросло на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Чикаго случаи стрельбы на улицах участились на 46%. В Чикаго обстреляли похоронную процессию, скорбящие начали палить в ответ © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Поэтому администрация Трампа готовится отправить национальную гвардию в Чикаго на этой неделе. Таким образом, с помощью подконтрольных сил президент и руководители Республиканской партии обещают расправиться с тем, что они называют «насилием и ростом преступности» в крупных городах.

Информацию о планах президента ввести вооруженных людей в Чикаго рассказал CNN один высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов. По его словам, агенты федеральных силовых структур будут сосредоточены на пресечении незаконной продажи оружия и фактов насилия с применением огнестрельного оружия. Объявление о начале операции может быть сделано в ближайшие дни.

Стало известно, что администрация президента приняла решение отправить дополнительные федеральные силы в Сиэтл (штат Вашингтон) для борьбы с преступностью, сообщила The Washington Post.

В этот город отправят подразделения Таможенной и Пограничной службы США, специально обученные для разгона массовых беспорядков. Обычно эти подразделения задействуют, когда протестующие собираются на пунктах пересечения международной границы. При этом издание не исключает, что подразделения будут держать в городе на случай выхода ситуации из-под контроля. Трамп пожаловался на захвативших Сиэтл «внутренних террористов» под управлением демократов © REUTERS, Lindsey Wasson

Ряд американских политиков из Демократической партии уже высказывали опасения относительно действий Трампа по усмирению протестов, охвативших страну после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими. По мнению противников президента, его действия являются «прямым оскорблением американской демократии».

Наблюдатели отмечают, что решительные действия Трампа именно сейчас могут стать переломным моментом в президентской гонке, которая для него в последнее время складывается не вполне удачно.

Если он сможет навести «закон и порядок», показать себя сильным лидером и обеспечить безопасность граждан США, то его поддержат даже многие из тех, кто сам агитировал за справедливость к чернокожим.

Тем временем по социальным сетям Соединенных Штатов разгоняются агитплакаты движения Black Lives Matter с призывом вечером в субботу, 25 июля, принять участие в протестах в городе Ричмонд (столица штата Вирджинии).

«Ричмонд за Портленд. На*** федералов. На*** полицию Ричмонда. На*** полицию штата. На*** Трампа!».

«Нет плохих протестующих. Нет хороших копов. Приходите подготовленными. Наденьте маску. Принесите воду. Никакого мира для полиции. Разнесём вдребезги это дерьмо!».