В фильме Люка Бессона «Пятый элемент» герой Брюса Уиллиса пытается найти общий язык с говорящей на неизвестном языке героиней Милы Йовович. Оба сходятся на слове «бадабум». Только Брюс имеет в виду падение Милы в его машину, а Мила – каюк планете. Вот и на Украине на этой неделе случился «бадабум». Маленький и почти ручной. Как граната

Собственно, именно серия терактов и стала основным политическим содержанием прошедшей недели. Во всяком случае саморазоблачение Давида Жвания, который заявил, что Порошенко передавал через него деньги для подкупа европейских политиков, сколько-нибудь значимым информационным поводом не стало…

Эпидемия и карантин

На утро 24 июля в стране заразились коронавирусом 62 823 человека, недельный прирост составил 5559. На предыдущей неделе прирост составлял 6 тыс., но говорить о снижении заболеваемости ещё рано, тем более что сайт СНБОУ не публикует информацию о количестве проведённых тестирований, а оно оказывает существенное влияние на число выявленных вирусоносителей. За наблюдаемый период разброс составляет от 2,2 до 6,1 тыс.

Умерли 1571 человек, недельный прирост составил 115 человек (неделей ранее — 129). В предыдущие недели прирост смертельных случаев составлял от 81 до 131.

Вылечились 34 886 человек. Недельный прирост — 5117 человек. На прошлой неделе — 6650. Ранее максимальный показатель составлял 3377 выздоровевших за неделю.

В целом эпидемическая ситуация в стране остаётся напряжённой, правительство продлило адаптивный карантин до 31 августа.

Теракты

Ключевое событие недели произошло 21 июля, когда Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами в Луцке. Он потребовал, чтобы руководители силовых ведомств опубликовали на своих страницах в социальных сетях сообщение, что они террористы, а президент выступил с обращением к нации с призывом посмотреть документальный фильм о жестокости людей по отношении к живой природе «Земляне». Кроме того, он прорекламировал свою книгу «Философия преступника» (она даже была издана тиражом 400 экземпляров).

Переговоры шли весь день, в конце концов, президент опубликовал соответствующее обращение, а Кривош сдался. Обошлось без жертв, хотя один из пассажиров автобуса был ранен.

Кривош ранее находился в заключении, лечился в психиатрической больнице и даже был изгнан из полка «Азов» за «извращения» (руководство полка службу Кривоша отрицает).

Кстати, в этой ситуации глава МВД Аваков, немедленно поехавший в Луцк и контролировавший ход операции, переиграл главу СБУ Баканова.

Кроме того:

— в Харькове был обнаружен сообщник Кривоша, поставлявший ему оружие. Потом оказалось, что никакой он не сообщник, а просто торговал;

— около Минского рынка в Киеве был обнаружен подозрительный предмет, оказавшийся миной. Его дистанционно взорвали;

— в нескольких городах Украины поступили заявления о минировании различных объектов. Традиционно ничего не нашли;

— 23 июля в Полтаве ветеран АТО Роман Скрыпин захватил в заложники полицейского, а потом убежал. Никаких особенных целей у него не было — просто хотел угнать машину и не захотел садиться в тюрьму (странная логика — за теракт больше дают; видимо, был в шоке). Заложника он, в конце концов, отпустил, а сам скрылся;

— было два сообщения о минировании в Киеве.

Несколько особняком стоят ещё два инцидента:

— нападение 21 июля ветерана АТО Александра Погребиского на народного депутата Олега Волошина — облил его зелёнкой за то, что тот в сессионном зале назвал Украину страной без суверенитета. Сам Погребиский, как положено герою, нападение на депутата отрицает, говорит, что просто проходил мимо, но побои снимали почему-то с него (Волошин дал сдачи). В конечном итоге его взял на поруки Порошенко;

— поджог дома руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Любопытно, что обеспокоенность этим происшествием высказали посольство США и президент.

В общем, такая плотность террористических проявлений нехарактерна даже для Украины, где взрыв боевой гранаты традиционно считается хулиганством. Тем более что речь идёт о двух полноценных терактах.

Относительно всех этих событий в целом есть несколько соображений.

Во-первых, хотя каждый отдельный случай выглядит самостоятельным и не связанным с другими, трудно избавиться от впечатления, что они носят системный характер и кто-то целенаправленно «раскачивает» ситуацию в стране.

В частности, такое развитие событий могло быть интересно Петру Порошенко — как в случае, если он решит пойти путём организации переворота, так и в случае обычного развития избирательной кампании.

Во-вторых, по-прежнему актуальной остаётся проблема безнаказанности националистических боевиков. Правда, в случае с Кривошем и Скрыпиным «побратимы» от своих открестились (по поводу Скрыпина возмущение выразил Евгений Карась, обвинивший журналистов «Страны.уа» во лжи).

В-третьих, большую настороженность вызвало то, что в случае с луцким террористом президент пошёл на уступки, — дело тут не только в том, что в принципе пошли на переговоры с террористами (переговоры ведутся всегда), сколько в том, что стало понятно — Зеленского можно на этом поймать.

В-четвёртых, встал, разумеется, вопрос о том, почему можно вести переговоры с террористами в Луцке, но нельзя в Донбассе. Вопрос, правда, сразу был снят — в Донбассе ведь не террористы (Украина так и не объявила ДНР и ЛНР террористическими организациями), а «российско-террористические оккупационные войска», а это, как мы понимаем, совсем другое дело.

Перемирие на Донбассе

Ничто не сулило позитивных изменений, как вдруг Трёхсторонней контактной группе удалось договориться о прекращении огня с 27 июля. Украина приняла все требования относительно контроля. В частности, запрещены действия диверсионно-разведывательных групп, полёты беспилотников и т.п., причём эти меры должны быть закреплены приказами. Соответственно, нарушение режима перемирия будет вести за собой привлечение виновных к ответственности, вплоть до уголовной.

Между тем, ещё в марте украинская сторона категорически отказалась от издания приказов о прекращении огня, от запрета разведывательно-диверсионной деятельности и от прямых контактов ВСУ с республиками в случае усиления конфликта.

Более того, украинская делегация даже передала свой вариант списков на обмен пленными.

Судя по всему, Киев вынужден был пойти на эти шаги под сильнейшим давлением со стороны Парижа и Берлина (визиты Козака и беседа Путина с Меркель возымели действие). Впрочем, на сайте президента было вновь подтверждено, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения, в частности, в части очерёдности этапов прекращения конфликта. Впрочем, это обусловлено действием закона о деоккупации Донбасса.

Чтобы избежать обвинений в «зраде» (которые уже начались), Зеленский сделал соответствующее случаю заявление: «Мы хотим расшифровки каждого пункта Минска, тогда мы знаем или будем видеть, в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем выполнять, кто ответственный». Кроме того, он заявил, что решение о прекращении огня должны подписать все страны «нормандского формата».

Заявление президента вызвало бурное обсуждение. Алексей Чеснаков считает, что Зеленский расписался в том, что Украина не в состоянии сформулировать свои национальные интересы, а телеграм-канал «Зрада чи перемога» пишет, что «пробуксовка "Минска" с момента его подписания напрямую зависит от того, что наше панство тупо не понимает, ЧТО там написано».

Для нас по-прежнему всё очевидно — Киев не собирается выполнять Минские соглашения и ищет пути для того, чтобы их денонсировать, но так, чтобы это не привело к разрушению системы санкций. Более того, он не собирается и условий режима прекращения огня соблюдать, но хочет переложить ответственность на другие стороны, в первую очередь — на Германию и Францию, которые заняли «неправильную» позицию, оказывая давление на Киев.

Феномен Луческу

Совершенно неожиданно легендарный тренер донецкого «Шахтёра» Мирча Луческу согласился на предложение стать тренером киевского «Динамо». Неожиданно прежде всего потому, что эти две команды — традиционные конкуренты, причём «Динамо» подвинул с пьедестала именно Луческу…

Между тем, обеспокоенность хозяев «Динамо» можно понять — команда находится не в лучшей форме (даже Сергей Ребров отказался с ней работать) и её надо выводить из кризиса. Правда, отношение руководителей клуба к Луческу было неоднозначным — Григорий Суркис его в своё время довольно резко критиковал.

Эксперты, кстати, не уверены, что Луческо сработается с братьями Суркисами — у него свой подход к организации работы клуба, который довольно существенно расходится с традиционными «динамовскими» механизмами.

Несмотря на признанный профессионализм Луческу, его назначение вызвало резкий протест динамовских фанатов. Группа «WBC Ультрас Динамо» выступила с резким заявлением: «Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо", — это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", и Суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой». Фанаты предупредили, что «акции протеста не заставят себя долго ждать». Они всё ещё переживают из-за былых поражений «Динамо»…

Игорь Суркис ответил довольно резко: «Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 миллионов долларов в год и управляйте. Я не буду мешать. Назначайте тренера и берите, кого хотите».

Конфликт фанатов с руководством клуба может иметь и политические последствия — акции протеста в центре Киева и возбуждение радикально настроенных фанатов не лучшим образом повлияют на ситуацию в столице.