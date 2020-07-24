По состоянию на 12:00 24 июля в мире зафиксировали более 15 миллионов 513,1 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 633,4 тысячи человек скончались, порядка 8 миллионов 815,9 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 23 июля © бюллетень США, где коронавирусную инфекцию выявили почти у 4 миллионов 38,9 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 144 305.

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено почти 2 миллиона 287,5 тысячи случаев заражения, 84 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Индия. Здесь зафиксировано свыше 1 миллиона 288,1 тысячи случаев заболевания COVID-19, более 30,6 тысячи человек скончались.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает четвертое место в мире — 800 849. По состоянию на 12:00 в стране зафиксировано 13 046 скончавшихся и 588 774 выздоровевших.

Мэр Москвы Сергей Собянин обозначил сроки начала вакцинации от коронавируса в городе. По его словам, регистрация вакцины должна произойти в ближайшие недели, и, как только она станет доступна, власти незамедлительно начнут прививать горожан.

Стоит отметить, что за последние 24 часа в Москве умерли 11 больных, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Это минимальное суточное количество смертей с 15 апреля, когда в Москве скончались семь человек. При этом столица занимает первое место среди регионов по общему числу умерших от коронавируса пациентов (4375 смертей).

На втором — Санкт-Петербург (1881 смерть), где власти согласовали в ходе встречи с участием представителей бизнеса и Роспотребнадзора условия перехода на новый этап снятия ограничений, который начнется с 27 июля.

Сейчас в Петербурге можно посещать детские и спортивные площадки, работают летние кафе и ряд предприятий, в том числе парикмахерские, открыты парки и скверы. Однако в общественных местах и транспорте по-прежнему нужно носить маску.

Третье место по числу умерших от коронавируса среди российских регионов занимает Подмосковье, где скончались 1075 человек. Тут также объявлены даты новых этапов снятия ограничений.

Так, с 24 июля в полном объеме возобновляют работу госучреждения. В организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора, отменяются обязательные стандарты. А с 31 июля разрешаются культурные, досуговые, развлекательные, выставочные зрелищные мероприятия в помещениях, рассчитанных не более чем 3 тысячи мест. При этом заполняемость помещений должна быть не более 50% от максимальной, а на мероприятиях должны быть соблюдены нормы социальной дистанции. Спортивные мероприятия разрешаются без ограничения максимальной вместимости помещения.

Тем временем новый глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, напротив, пригрозил ужесточить ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. В регионе уже вторую неделю идут протесты из-за отставки прежнего губернатора Сергея Фургала и назначения Дегтярева.

Аналитический центр «Первый ОФД» выяснил, что введение в марте масштабных ограничений, призванных предотвратить распространение COVID-19, привело к обвалу числа совершаемых россиянами покупок. По оценке экспертов, на этапе общероссийских ограничений с конца марта по середину мая экономика из-за этого в среднем теряла по 270 миллиарда рублей в неделю.

Однако деньги теряли не все. Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии. С середины марта их суммарное состояние выросло на $70,73 миллиарда. В ТОП-9 вошли: Леонид Богуславский (фонд RTP Global), который увеличил благосостояние на 88%, Сулейман Керимов и семья (78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс», международный аэропорт Махачкала) — 86%, Аркадий Волож (10% «Яндекса») — 75%, Олег Тиньков (40,4% TCS Group) — 63%, Владимир Евтушенков (АФК «Система», 59,2%, контрольный пакет в МТС, доля в «Детском мире», сеть клиник «Медси») — 53%, Владимир Богданов (пакет акций «Сургутнефтегаза») — 51%, Николай Буйнов (Иркутская нефтяная компания, более 64%) — 51%, Валентин Гапонцев (около 23% акций IPG Photonics) — 46%, Альберт Шигабутдинов (группа ТАИФ) — 44%.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 12:00 зафиксировано 62 823 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 1571 стал летальным. В то же время 34 886 пациентов выздоровели.

По данным главы Минздрава Максима Степанова, за прошедшие сутки в Украине выявили 972 заболевших COVID-19, также зафиксировано рекордное число госпитализаций — 255. Больше заболевших, чем за прошедшие сутки, фиксировали лишь 24 июня (994) и 25 июня (1109).

Больше всего новых случаев выявили во Львовской области, Киеве, Ровненской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Рестораны и кафе должны обеспечить маркировку для соблюдения дистанции в очередях, соблюдение расстояния между столами не менее 1,5 м, размещение не более четырех клиентов за одним столом. Можно отделять части стола перегородкой, что сделает невозможным контакт между клиентами. Меню должно находиться для бесконтактного ознакомления у входа, места приема заказа или на столах — из материала, что позволяет обработку дезинфекционным средством, или если это одноразовое бумажное меню.

В помещении ресторана запрещен вход посетителей без сопровождения работника, проведение банкетов или других мероприятий, в которых принимают участие более 10 человек, функционирование детских комнат, приготовление пищи на открытых кухнях, если они не отгорожены от посетителей перегородкой, функционирование буфетов самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков клиентом.

Культурные массовые мероприятия необходимо проводить без фан-зон и при условии присутствия не более 1 человека на 5 кв. м в помещении или на огражденной территории, где проходит мероприятие. Кроме того, посетители должны все время находиться в масках и респираторах, прикрывающих нос и рот.

Бассейны могут работать для индивидуального посещения, а также для воспитанников спортивных школ, центров олимпийской подготовки, учеников-студентов учреждений специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения учебно-тренировочных групп 2-го года обучения и старше (с соблюдением противоэпидемических ограничений).

Отели должны обеспечить возможность онлайн-регистрации для избегания очередей на рецепции, а также принять меры для избегания скопления посетителей и очередей в холлах, вестибюлях, лифтовых холлах, лифтах (не более 1 человека на 5 кв. м). За пределами номера/комнаты посетители должны придерживаться масочного режима.

Кинотеатры и театры могут работать, но с ограниченны количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними.

Во Львове разрешена работа ресторанов в кафе в помещении при условии пребывания там одновременно до 10 клиентов. Также с 24 июня могут работать спортивные и фитнес-клубы, однако принимать им разрешили до 10 посетителей. Владельцев этих заведений обязали обеспечить системное ИФА-тестирования для своих сотрудников. Работа детских садиков во Львове по-прежнему остается под запретом.

Тем временем член комиссии Андрей Гевко заявил, что местные выборы на Украине состоятся в сложных условиях не только из-за изменения избирательного закона, но и из-за пандемии коронавируса. По его словам, при таких условиях непросто будет происходить и организация голосования и подсчет голосов избирательными комиссиями и установление итогов голосования территориальными избирательными комиссиями.

В то же время стало известно, что ЕС выделит Украине €1,2 миллиарда помощи на борьбу с COVID-19. Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что Евросоюз выделяет Киеву «намного больше, чем любому другому партнеру».

Ситуация в мире

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус предупредил, что большинство людей в мире по-прежнему уязвимы для вызывающего COVID-19 вируса, а вернуться к «старой нормальности» уже нельзя, а частью приспособления к «новой нормальности» стал поиск способов сделать жизнь безопаснее.

Гебрейесус также назвал неприемлемым высказывание госсекретаря США Майка Помпео, о том, что глава ВОЗ был «куплен» Китаем.

«Эти комментарии не соответствуют действительности и неприемлемы, они не имеют под собой никаких оснований. Есть лишь одна вещь, которая действительно имеет значение для нас и которая должна иметь значение для всего мирового сообщества, — это спасение жизней [во время пандемии]. И ВОЗ не будет отвлекаться на эти комментарии», — заявил он.

В то же время президент США Дональд Трамп сказал, что в России сейчас якобы «трудные времена» из-за пандемии коронавируса.

«Этим утром я разговаривал с президентом России [Владимиром] Путиным. Они переживают трудные времена с этим (пандемией — ред.). Особенно в Москве», — рассказал Трамп.

Стоит отметить, что Россия находится на четвертом месте по числу зараженных COVID-19, а США — на первом.

Тем временем Европарламент большинством голосов (465 из 682) принял резолюцию об итогах июльского саммита ЕС, на котором было достигнуто соглашение о плане восстановления экономики Евросоюза от последствий пандемии. Бюджет составит €1,074 триллиона, а фонд восстановления — €750 миллиардов. Большую часть средств получат наиболее пострадавшие страны, такие как Испания и Италия.

А для жителей Бельгии с 25 июля станет обязательным ношение масок в местах массового скопления людей. Кроме того, власти королевства обязали все магазины закрываться не позднее десяти часов вечера. Ранее заведения могли продолжать работу до часа ночи. По-прежнему остаются в силе нормы социального дистанцирования.