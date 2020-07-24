Предстоящие местные выборы, возможно, приведут к перезагрузке местной власти в Херсоне. Согласно опросу группы «Рейтинг» и Международного республиканского института IRI Ukraine, люди здесь более всего недовольны своим руководством

Не поддерживают деятельность городского главы 77,5% херсонцев. Немногие мэры добиваются такой нелюбви земляков. Поддерживают главу города только 2,6% жителей. Атака на Херсон. Зачем командующий ВМС Украины заговорил о войне с Россией © пресс-служба ВМС Украины

«Совсем скоро Херсон ждут большие изменения — местные выборы. Для жителей города это долгожданное событие, поскольку херсонцы крайне недовольны действующим главой города Владимиром Миколаенко, и чем ближе к выборам, тем больше горожане не сдерживают себя в жёстких высказываниях в адрес Миколаенко», — пишет издание «Херсон — Newscity».

Избирали Миколаенко в 2014 году на фоне массовых «анти-майданных» протестов в регионе. Настроения в этой области не сильно отличались от настроений в северном Крыму и на Донбассе. Местного главу ячейки «Батькивщины» Миколаенко, на тот момент и.о. мэра Херсона, активно проталкивали центральные власти, а победил он благодаря тому, что его основного конкурента просто запугали и заставили снять свою кандидатуру.

Миколаенко тогда обещал не допустить сепаратизма и действовать против пророссийских демонстрантов самыми жесткими методами. Украинские националистические СМИ его хвалили как единственного мэра, участвовавшего в Евромайдане, где «он активно бросал горящие шины в Беркут». В апреле 2014 года Миколаенко обещал отдать приказ стрелять на поражение в «пророссийских» протестующих, хотя такое решение явно вне компетенции и.о. мэра.

С тех пор, как сообщает херсонский журналист Валентин Ковальчук, мэр надоел даже своей команде и шансов на переизбрание у него практически нет.

«Не спрашивайте, как он попал в кресло мэра, но факт налицо: ему удалось усидеть в нем до конца каденции. Однако заслуга это отнюдь не его, а его команды, которая не слишком-то ориентирована на него самого. Это взаимодействие все эти годы являлось не более чем выходом из сложившейся ситуации, — просто так выгодно. Он просто удобен определенному кругу людей, которые, в первую очередь, действуют в личных интересах. Но по факту никакой политической и практической пользы не несет, а это значит, что уговаривать его остаться на второй срок тоже никто не будет. Сами подумайте: кому нужно пятое колесо, еще и квадратное, еще и за большие деньги? Очевидно, что партии, которые смогут себе позволить выдвигать кандидата в мэры, скорее выберут надежного кандидата, которому доверяют и который станет лицом этой самой партии. Ведь усатый бренд в лице Владимира Миколаенко давно превратился в антирекламу», — пишет Ковальчук. Глупость или измена? Зачем Украина отдала в концессию Херсонский порт © commons.wikimedia.org, Vladimir Yaitskiy

Наиболее популярным кандидатом на пост мэра Херсона и наиболее узнаваемым региональным политиком является бывший глава города Владимир Сальдо. Он — бывший глава областной организации «Партии регионов», трижды избиравшийся мэром города (2002-2012), а с 2012 по 2014 год — депутат Верховной Рады от «Партии регионов». На прошлых выборах он снял свою кандидатуру на выборах мэра, заявив о давлении него. С ноября 2015 года он был председателем фракции партии «Наш край» в горсовете, а недавно организовал свою региональную политическую силу «Блок Сальдо». Местные СМИ сообщают о его переговорах по поводу вхождения в «Оппозиционную платформу — за жизнь» (ОПЗЖ), с которой он уже сотрудничал на парламентских выборах.

По данным июльского опроса «Социополиса», Владимир Сальдо лидирует в гонке за пост мэра, намного опережая всех других кандидатов. Его поддерживают 23,4% избирателей, Юрия Кириллова от «Слуги народа» — 7,3%, Егора Устинова от ОПЗЖ — 5,5%, а нынешнего мэра — 2,6%.

Тем не менее, в партийном рейтинге на первом месте пока «Слуга народа» с результатом 19,8%. На втором — ОПЗЖ (15,3%), а на третьем — «Блок Сальдо» (12,9%). В случае объединения усилий ОПЗЖ и «Блока Сальдо» они будут полностью контролировать горсовет Херсона. Остальные партии, по данным опроса, не преодолевают 5%-ный барьер.

У националистических партий в городе и области совершенно нет шансов, что признает херсонский журналист Сергей Ясюкевич. «Пока среди кандидатов на должность мэра отсутствует претендент от национально-демократических сил. Шансов у партий этого направления, по мнению экспертов, на выборах мэра Херсона нет», — пишет Ясюкевич.

Следует отметить, что и рейтинг «Слуги народа» в Херсоне падает стремительно. Осенью партию поддерживали более 50% херсонцев, в апреле этого года — 29%, в начале июля — 19%, а к осени может остаться 10%. До середины июля куратором «Слуг народа» в Херсонской области был депутат Александр Дубинский.

«Херсонская область — самая сложная по стране. Она граничит с Крымом, тут активно работают прокремлевские партии, ведь Херсон входил в план Путина о "Новороссии". В области мощно работают теневые смотрящие, поэтому человека без опыта политической борьбы туда отправлять нельзя. В Киевской области я буду курировать штаб, мы поделили этот регион с Артемом Культенко 50% на 50%», — рассказывал Дубинский. Однако с июля Дубинский полностью переключился на Киев, а за Херсон теперь отвечает Юрий Соболевский, возглавлявший в прошлом году областной штаб партии, но, как киевлянин, человек достаточно далекий от проблем региона. Местные выборы разделят Украину на три части © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Украинские власти уделяют сейчас Херсону повышенное внимание из-за границы с Крымом и нелояльного в своей массе местного населения. Весь июль украинские СМИ кричали, вторя военным из НАТО, о предполагаемом вторжении РФ в Херсон ради разблокирования поставок воды в Крым. В Херсонскую область вот уже шесть лет посылают самых отъявленных националистов для «воспитательной работы» с населением, что еще больше раздражает жителей. На осенних выборах жители Херсона и большинства городов области скорее всего откажут в поддержке националистам и президентской партии «Слуга народа». Тем не менее, центральные власти постараются, если не купить и договориться, то запугать местных лидеров (как это было на прошлых выборах), особенно, когда речь идет о таких стратегически важных регионах, как Херсон.

Херсонский журналист и украинский националист Юрий Гусаков утверждает, что бренд Зеленского на Херсонщине более не поддержат на местных выборах, а партии власти придется договариваться с оппозиционными партиями, популярными в регионе.

«Возможно ли на Херсонщине голосование «за бренд», как было на выборах в Верховную Раду? По моему мнению, это вряд ли сработает на местных выборах. Потому что «бренд» не оправдал ожиданий, не стал для людей своим, не связан с позитивными изменениями в регионе. Люди, которые его представляют во власти в нашей области, пока не очень зарекомендовали себя как управленцы, не слишком популярны, а иногда производят впечатление тех, кто прибыл на Херсонщину либо «пересидеть», либо для строки в резюме и более интересной должности и — не на Херсонщине. Красноречивый факт: в Херсонской области до сих пор нет действенной ячейки партии, позиционирующей себя партией власти. Поэтому ходят разные слухи. И о том, что эта партия якобы договорилась с другой партией, мягко говоря, очень неукраинской по духу, которая «сливает» ей Херсонщину», — опасается Гусаков.

И его опасения не лишены оснований. В Херсоне и области мы, вероятно, увидим осенью возвращение к власти на местах бывших «регионалов», с которыми Киев попытается выстраивать отношения, чтобы опять каким-то образом обмануть надежды избирателей.