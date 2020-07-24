Российские сенаторы объяснили, что такое фейк, чем опасна информационная война, которая набирает обороты в мире, и на каких темах в ближайшее время будут паразитировать фейкомёты

В четверг, 23 июля, в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошло открытое заседание временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему: «Фейковые новости в коронавирусном мире. Необходимость противодействия», в рамках которой сенаторы обсудили, как фейки применяются в рамках информационной войны против России и чем это грозит.

Информационная война — это не просто слова

Как в начале мероприятия подчеркнул председатель комиссии Алексей Пушков, вопреки надеждам некоторых мировых лидеров, эпидемия коронавируса не сплотила страны, наоборот, мир стал ещё более расколотым, что хорошо видно на примере Европейского союза — каждый оказался сам за себя, наиболее пострадавшие государства не получили ни медицинскую, ни организационную, ни материальную помощь, в которой так нуждались. По словам сенатора, стало понятно, что в условиях пандемии многие структурные объединения не срабатывают, это в частности подтвердило недавнее интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, из которого следует, что альянс никак не боролся с пандемией, и всему миру стало очевидно, что НАТО совершенно бесполезен в чрезвычайной ситуации. Чижов назвал самые пострадавшие от коронавируса страны Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Пушков объяснил, почему такое большое внимание уделяется информационной войне: может показаться, что это некий побочный продукт противоречий между странами, но на самом деле это не так. Последние годы показали, что есть несколько форм конфликтов между государствами: первый уровень — дипломатические конфликты, когда государства сокращают объём переговоров, контактов, иногда это сопровождается высылкой дипломатов, закрытием консульств; второй — экономические санкции; третий — персональные санкции, это уже обозначение откровенной враждебности по отношению к государству, к которому применяются санкции; четвёртый — информационная война; пятый — военные столкновения.

«Информационная война может стать преддверием военного конфликта, именно поэтому она опасна. Если посмотреть на историю военных конфликтов последних лет, то увидим, что военные действия следовали после мощных информационных атак. Так готовилась война в Ираке, вы все помните Колина Пауэлла с пробиркой, кроме этого, шёл вал негативной информации относительно Ирака, создающей впечатление, что страна обладает оружием массового поражения. Перед бомбёжкой Ливии также была развёрнута мощнейшая информационная атака. Вспомните, какая информационная атака сопровождала вмешательство западных стран в сирийские дела», — подчеркнул он.

Сенатор уверен, что информационная война будет продолжаться, и выделил основные направления, на которых она будет идти в ближайшее время:

1. Так называемое российское вмешательство в выборы: эту тему недавно в политический оборот заново вбросил бывший вице-президент США Джо Байден, он предупредил, что если Россия будет вмешиваться в американские выборы 2020 года, то последуют «санкции из ада». Никаких подтверждений, что Россия вмешивается, нет, как обычно, но это неважно, в этом случае тезис используется для внутриполитической борьбы, предполагается, что демократы и дальше будут разыгрывать эту карту. По их логике, Россия если и будет вмешиваться, то на стороне Дональда Трампа, почему — не понятно, поскольку Трамп принял в несколько раз больше антироссийских санкций, чем Барак Обама. То же самое будет на европейском направлении в разных формах. Только что вышел доклад Великобритании о «российском вмешательстве» в британские политические процессы. В итоге гора породила мышь, даже премьер-министр королевства Борис Джонсон подтвердил, что в документе нет никакого доказательства вмешательства России в частности в референдум по Brexit, но это неважно — информационная война отличается тем, что задача состоит не в том, чтобы что-то доказать на длительную перспективу, а надо доказать что-то на короткую перспективу и важен сам процесс. Сейчас никто не вспоминает доклад о наличии у Ирака оружия массового поражения, обвинения Муаммара Каддафи в геноциде ливийского народа или доклад спецпрокурора Роберта Мюллера (относительно вмешательства России в президентские выборы 2016 года, доказательств которого не нашли). Highly likely 2.0. Великобритания обвиняет российских хакеров в том, что сделала сама, выдав секреты вакцины от COVID-19 © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

2. Ответственность России за Вторую мировую войну. Грядут юбилейные годы разных событий военного периода, и каждый раз они будут использоваться для того, чтобы поставить под сомнение роль России в победе над фашистами. Очень важно, что глава МИД ФРГ Хайко Маас в статье для журнала Spiegel написал, что ответственность за Вторую мировую войну несёт нацистская Германия. Несмотря на это, политики стран Балтии и Польши при поддержке более значительных стран западного альянса продолжают нападки на Россию, параллельно будет продолжаться раскрутка идеи о приоритетной роли в победе над Гитлером США и Великобритании.

3. Вредоносная роль России в региональных конфликтах. Самый яркий пример — это обвинение в финансировании талибов, чтобы они убивали американских солдат. Информация не подтверждается ни разведкой США, ни министром обороны, ни президентом Трампом, её опровергло движение «Талибан» (запрещено в РФ). Тем не менее, на основании этой публикации газеты New York Times в американском обществе развернули информационную кампанию против Трампа.

4. Полемика о достоверности информации о коронавирусе. Западные СМИ недоумевали, почему Россия гораздо лучше справлялась с эпидемией, чем признанные лидеры мировой медицины США и Великобритания. Нападки на тему COVID-19 будут и на Китай, хотя уже доказано, что инфекция возникла не на территории КНР — в сточных водах Милана и Бергано ещё за 9 месяцев до вспышки эпидемии был коронавирус. Facebook, нацисты, Сорос и StopFake. Всё в один флакон не уместилось © varta.com.ua

5. Переход западных стран к административным действиям по закрытию российских СМИ. Канал RT в США объявили иностранным агентом, на что Москва ответила зеркально, в Великобритании некоторые политики призывали к закрытию RT, но поняли, что ответные меры могут затронуть BBC. А вот 3 прибалтийских государства открыли новую фазу борьбы с российскими СМИ: Эстония в январе фактически закрыла агентство Sputnik, пригрозив сотрудникам уголовным преследованием, а Литва и Латвия летом под надуманными предлогами закрыли RT на своей территории под предлогом санкций против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, хотя он не руководит Sputnik.

Как Россия может противостоять западным фейкам

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин пояснил, что на самом деле подразумевает ставшее популярным понятие «фейк»: это не просто ложь, а это ложь, которая, во-первых, становится достоянием огромного количества людей, во-вторых, может иметь серьёзные последствия.

«Можно сказать, что фейки всегда были во время всех потрясений: войны, эпидемии. Из спутника потрясений в современном мире фейки превращаются в инструменты реализации чьей-либо политики и злонамеренного воздействия для формирования последствий», — отметил сенатор. ПАСЕ упущенных возможностей: Страсбург мог бы наладить диалог между парламентариями России и Украины © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Башкин обратил внимание на тот факт, что современные фейкомёты начинают использовать для распространения ложной информации не только СМИ, но и авторитетные международные площадки и даже международные организации. В качестве примера он привёл ПАСЕ, где за короткий период после возвращения российской делегации произошло несколько вбросов серьёзных фейков, в частности о событиях накануне выборов в Мосгордуму, кроме того, многие заседания Парламентской ассамблеи используются для обвинения России во вмешательстве в какие-то выборы, естественно, на основе фейковой информации.

«В этой ситуации нам надо менять не только тактику, но и стратегию: из оборонительной позиции переходить в наступательную. Мы должны более ярко и часто делать заявления на различных международных площадках, использовать международные организации не просто для того, чтобы изложить нашу позицию, а чтобы осудить враждебную позицию», — уверен политик.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров остановился на функционировании мировых СМИ в условиях распространения ложной информации. Он вспомнил, как в студенческие годы с товарищами слушал «Голос Америки» и «Немецкую волну», которые сейчас почти никто не слушает, поскольку нет необходимости слушать откровенно враждебные передачи, а всю информацию россияне получают из интернета или отечественных СМИ, которые в общем-то всегда говорят правду.

«Страны, которые говорят, что у них демократия, закрывают российские СМИ. Что, боитесь голоса своего оппонента? У меня такое ощущение, что роли поменялись: то, что было в 1960-е, 1970-е и начале 1980-х годов, сейчас происходит на Западе. Несколько лет назад бывший советский гражданин, эмигрировавший в США, сейчас работает там раввином, сказал мне: «В Советском союзе все равнялись на материалы газеты «Правда», на его основании выстраивалась дальнейшая пропагандистская деятельность. Сейчас в России такого нет, а в Америке — есть. Это делает New York Times. Вроде бы частная газета, но все знают, что передовица, которая появляется в ней, как инструкция к действию, и все начинают повторять то, что там опубликовано», — заявил сенатор.

Алексей Пушков обратил внимание, что «Правда» о многом не сообщала, но не публиковала фейки в отличие от New York Times. Урок истории от Владимира Путина. Статья президента РФ о Второй мировой войне © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Что касается попыток некоторых стран переписать историю, Джабаров сказал, что долгие годы Россия, не желая ссориться с партнёрами, не говорила об их роли во Второй мировой войне, а зря. По его словам, совершенно правильно президент РФ Владимир Путин опубликовал свою статью, в которой написано, что Польша, по сути, сыграла очень трагическую роль в начале войны, когда не пропустила части Красной армии, которые хотели помочь чехословакам, на заводах Чехословакии выпускалось оружие, которое потом использовалось на восточном фронте, и говорят, что если бы Гитлер не захватил Чехословакию, то потенциала немецкой армии не хватило бы даже на те действия, которые они потом совершали. Сенатор также упомянул Бельгию, производившую автоматы, которыми пользовались немецкие войска.

«Вся Европа воевала, им очень хочется забыть то, что было в годы Второй мировой войны, отсюда и появляются фейки и попытки переписать историю. Нам надо не бояться говорить правду в лицо, даже если это неприятно тем или иным странам, особенно это касается прибалтийских государств, которые получили независимость из рук России бесплатно, а теперь пытаются обвинить Россию, что она разорила их за годы «российской оккупации», — подытожил Джабаров.