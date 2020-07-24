Украинская медицина попыталась освоить Интернет. Вышло все по принципу «хотели как лучше, но получилось как всегда». Специальное программное обеспечение установлено, но не работает, а врачи просят пациентов помочь им отправить электронное письмо – никакого обучения медперсонала работе на компьютерах в больницах почти не проводится

Вместо доктора

Мой визит в амбулаторию семейной медицины был незапланированным. На официальный прием можно попасть только по электронной очереди и только к своему врачу. Поэтому я не особенно удивился, узнав, что смена моего семейного доктора закончилась. Тогда в порядке живой очереди я решил попытать счастья у другого врача. Через 10 минут ожидания из кабинета выглянула доктор, женщина лет пятидесяти, и попросила помочь ей с компьютером. В коварной надежде проскочить без очереди, я тут же вызывался. Смертельная медреформа на Украине остановлена. Работа над ошибками © AP, Evgeniy Maloletka

Проблема у доктора был пустяковая: скопировать почту адресата, сохранить текстовый файл и прикрепить его к электронному письму. Файлом оказалась карта пациентки, которая сидела тут же. Надо было внести в форму ее контактные данные. Письмо через ящик Gmail — это важная деталь — надо было отправить в другую медицинскую структуру.

Я был несколько шокирован. Впервые в жизни я осознал, что столь простую операцию врач, как выяснилось, выполнить не может.

Впрочем, о подобных казусах в поликлиниках я слышал не раз. Вот, к примеру, что рассказывал мой приятель, частный предприниматель Андрей: «Когда я пришел к доктору заполнить три декларации (на меня, супругу и ребенка), мне сказали: «Нет времени на заполнение, приходите в другой раз». По регламенту на заполнение формы пациенту выделяется 40 минут. Я предложил: «Давайте я сяду за компьютер и сам все заполню». Мне уступили место, и я создал 3 декларации за 20, а не за 120 минут, как положено по регламенту».

«Никакие Gmail-ы»

Я решил уточнить у главы Совета Киевского городского профсоюза работников охраны здоровья Сергея Кубанского, часто ли приходиться пациентам делать подобную работу за врачей и проходил ли медперсонал компьютерные курсы.

Он объяснил, что в учреждениях здравоохранения различными провайдерами установлено специальное программное обеспечение. Во внутренней электронной системе у врачей есть персональный электронный кабинет, где хранится вся информации о пациентах. Никакие письма через Gmail не отправляются. Для этого есть внутренний почтовый сервис. Провайдеры также обязуются повышать компьютерную квалификацию врачей. Так что, объяснил эксперт, незнание компьютера врачами и отправка писем не по внутренней почте — это не регулярное явление, а частный случай.

«Если мы говорим о e-health, то это защищенная электронная информационная система, установленная провайдерами. Их несколько, в Киеве превалирует система «Helsi.me» — онлайн-ресурс с кабинетами врачей и подтверждением их действий цифровой квалифицированной подписью медработника, который туда вносит данные. И никакие gmail-ы или другие незащищенные почтовые сервисы там не применяются. Также медперсонал готовится и обучается внутренними IT-специалистами своих учреждений», — заверил Кубанский. Выдающиеся медики. В честь кого Владимир Путин учредил новые награды © Вячеслав Яковенко©ИА Красная Весна

Абсолютно недовольны

Отвечая на тот же вопрос, глава Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк обратил внимание на откровенно плохую работу провайдеров медицинских информационных систем (МИС), которые по контракту с медучреждением должны устанавливать внутреннее программное обеспечение и обучать врачей работать с информацией и современным техоборудованием.

«Мы проводили исследования касательно качества обучения в нескольких областях. Есть случаи, когда медики абсолютно недовольны компонентами системы e-health, которое называется «обучением», — сказал Сердюк.

В качестве иллюстрации он предоставил результаты недавнего социологического исследования по одной из областей (документ есть в распоряжении издания. — Ред.). Такие же результаты наблюдались и в остальных регионах.

Минимум 50% сбоев, компьютеров и денег нет

Итак, 72,3% респондента, врачи и другие работники медицинской сферы, отметили, что их медучреждения полностью подключены к Интернету, 20% отметили, что более 50% отделений их медучреждений подключены к Сети. Лишь 7,7% отметили то, что в менее чем 50% отделений медучреждений есть Интернет. Это не очень хорошо, так как множество отделений не может вообще выполнять свою функцию без Интернета.

С 1 апреля вступил в силу второй этап медреформы, и к электронному здравоохранению подключилось еще больше лечебно-профилактических учреждений. Опрос выявил, что как минимум 50% систем сбоит.

14,6% опрошенных жаловались на низкую скорость Интернета и акцентировали внимание на технических проблемах с прокладкой сетевых кабелей, отсутствии финансирования на подключение к Интернету и организационных проблемах по проведению необходимых тендеров. В 52,3% медучреждениях не весь медперсонал обеспечен компьютерной техникой. В 7 медучреждениях рабочий ПК имеют 25% или меньше докторов.

Неквалифицированные айтишники и «зависшая» система? Подавайте в суд

Причинами задержек по внедрению МИС респонденты назвали недостаточную материально-техническую базу и недостаточный уровень квалификации собственных IT-специалистов. Следствием этого оказываются «подвисания» МИС; отсутствие соединения с МИС; отсутствие обучения для персонала по работе с МИС; сложности с исправлением внесенной информации; несовместимость МИС с другим ПО; сложности синхронизации МИС и общей системы электронного здравоохранения (ЭСЗ), где формируется отчет о медуслугах; сложности с авторизацией пользователей в системе; отсутствие подтверждения на электронном адресе.

«Я рекомендую всем медучреждениям, которые не являются автономными, немедленно подавать в суд при любом сбое в любой системе. Причина сбоя не важна, будь то вина необученного человека или программно-системный фактор. Есть контракт, и система должна работать», — советует эксперт.

Истории кривых ПО и рассинхрона

Тут самое время привести пару историй, которые иллюстрируют реальное положение дел с больничным программным обеспечением. О нескольких подобных случаях мне рассказал упомянутый друг, который уже устал тратить свое время и нервы на устранение ошибок и поломок в медицинских кабинетах.

«У нас маленький ребенок, поэтому необходимо было каждый месяц приходить к врачу (взвешивание, осмотр, прививки и так далее). Поначалу получалось становиться в очередь через базу данных «Medcard24», но однажды не вышло — якобы мы не закреплены ни за одним доктором. Проблему устранили, но после этого она еще дважды возникала. А после сообщения об изменении номера телефона супруги сказали, что поменять его в системе нельзя. Я опять сел за компьютер и решил проблему. Это было непросто — недоработка юзабилити (простота использования. — Ред.) приложения», — рассказал Андрей.

В другой раз больница пыталась отфутболить Андрея и его семью в силу рассинхрона баз данных. В разных районах города базы разные, из-за этого случаются неразбериха и хаос. Немногие знают, что больницы учитывают исключительно электронные направления, а не бумажные, пусть даже завизированные подписью и печатями. «Чумное гетто»: Украина грозит стать главным очагом инфекционных заболеваний © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«У ребенка появилась сыпь, мы обратились в кожно-венерологическую больницу. Направление от семейного врача зарегистрировали в базе «Medcard24», но я попросил бумажное направление с печатями. В регистратуре диспансера я дал направление, но мне сказали, что его нужно найти в системе, чтобы подвязать информацию к новой карточке пациента (ребенка). Оказалось, что в системе нет ни такого пациента, ни направления. Все потому, что в этой больнице другая БД. Я взял смартфон и зарегистрировал там себя и ребенка. Отдал физическое направление, и вопрос был утрясен», — говорит Андрей.

Что говорят доктора

Я обратился к трем врачам разного профиля. Двое из них указали, что их действующее внутреннее электронное здравоохранение работает отвратительно.

Например, невропатолог из Днепра сообщила, что из-за слабого Интернета очень медленно работает вся е-система. Соответственно, сложно синхронизировать данные. Поскольку синхронизацию можно провести в течение 60 дней, она отодвигается на следующий день.

«И если в такой ситуации медсестры рядом нет, то вместо того, чтобы обследовать пациента, мне нужно заниматься компьютером. На прием больного отведено 20 минут, но из-за проблем с компьютером времени в итоге не хватает. Наш провайдер не проводил обучение персонала. Нам самим пришлось разбираться: обменивались в Viber инструкциями, а кто-то обучался с помощью мужей, которые больше в компьютерных системах понимают», — пожаловалась доктор.

Киевский же педиатр сказала, что с месяц назад больница перешла с МИС «Helsi.me», с которой были проблемы, на МИС «Health24». Теперь медперсонал учится работать с новым ПО, провайдер проводит обучающие занятия.

«Мы работаем с этой системой с начала месяца, нам нужно учиться, так как мы еще к ней не привыкли. Но если больной подписал декларацию и идентифицирован в системе, то пока проблем никаких нет. Синхронизация с общей e-health происходит нормально. Мы направления не выписываем, как в первичном звене медицины, мы же вторичное звено и только принимаем больных с направлением от семейного врача. Пока с этим проблем не было. Но есть такие случаи, когда у пациента нет декларации, и тогда мы стараемся его внести в базу, чтобы в дальнейшем он был индентифицирован, а дальше пусть составляет декларацию со своим врачом. Это сложнее, но мы на таких случаях тоже учимся», — поведала педиатр. Уничтожение украинской медицины: МВФ настаивает, «шакалы Сороса» свирепствуют, медики грозят забастовкой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Не заключивший декларацию пациент — это еще одна реальная проблема, их как бы не существует, но они, как пациенты, есть…

Тем временем, другой столичный врач обругал оператора системы подключения к электронному здоровью в своей больнице. Предыдущее ПО было рабочим и простым в использовании, но ее почему-то убрали и установили «Health24». В этой больнице оно не работает — войти в систему невозможно. Да и обучение персонала практически не проводилось.

«Система требует слишком много параметров, которых не существует. В ней отсутствуют те диагнозы, которые внесены в реестр. Синхронизация с другими базами данных отсутствует. Как справляемся? Никак. Пишем рапорта. Ведение истории болезни ребенка из-за этого занимает час-полтора. Обучение персонала проводилось частично. Кого-то обучали. Но меня никто не учил. Единственный человек, который соображает в компьютерах, ушел в отпуск. Но я должен лечить, а не заниматься IT-шными делами», — возмутился травматолог из Киева.

Кто требует и хочет утечки конфиденциальных данных

«Если врач пользуется не личным кабинетом, а общедоступным почтовым ящиком gmail, то вопрос к провайдеру: какая необходимость во внутренней почте и системе e-health, если медик пользуется gmail? Вопрос можно поставить также докторам и администрациям лечебных учреждений: почему врач не работает в системе, а отправляет и получает письма с конфиденциальной информацией через gmail? Кто требует использование gmail при наличии провайдерской e-health?», — сказал Сердюк.

Что же до e-health, то Сердюк с самого начала твердил: система продолжает работать в тестовом режиме, ей нельзя доверять медицинскую тайну. Его коллеги также об этом говорили в 2018 году и предупреждали в 2019-м: от массовой утечки личных данных из медучреждений удерживает сохраняющийся там бумажный документооборот. В своем блоге от 24 февраля 2020 года эксперт рынка коммуникаций Роман Химич разъяснил, как дырявыми базами могут воспользоваться недобросовестные участники медицинского бизнеса, преступники различного вида и работодатели со страховиками.

Выходит, что с 1 июля 2017 года, когда одномоментно в учреждениях здравоохранения начали внедряться электронные базы данных, из-за бракованных ПО и неустойчивого Интернета граждане ежедневно рискуют здоровьем и жизнью.

Кто нарочно недоделал реформу

Все эти неполадки в ПО — только следствие. А причины в комментарии изданию Украина.ру раскрыл Константин Надутый — реаниматолог и кардиолог, начальник Управления реформ медицинской помощи Департамента реформ и развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Украины. Денег нет, но вы лечитесь. На Украине решили пересмотреть медицинскую реформу © president.gov.ua

Идея электронного здравоохранения верна. Но вот деньги, направленные на ее реализацию, пошли грантовым организациям, которые к е-медицине не имеют никакого отношения. «Первым был Сорос. Он финансировал разработку стратегии электронного здоровья — eZdorovya. Потом был «Реанимационный пакет реформ», чьи источники финансирования не найти. Позже подключился БО «100% Життя» — основным реципиент и исполнитель проектов Глобального Фонда и USAID в Украине», — сказал Надутый.

По словам эксперта, этим организациям была поставлена задача: на миллионы гривен, выделенные на eZdorovya, получить минимально жизнеспособный продукт. Но такой недоразвитый продукт не способен адаптироваться к непрерывно меняющимся условиям.

«Ситуация ужасная. Врачи и другой медперсонал перегружены сложной работой, которая требует обучения. А обучение ведь входило в кредит Мирового банка при начале реформы ($4,5 млн. — Ред.)», — пояснил аналитик.

И добавил: обучающие курсы проходили только учреждения-передовики, которые и должны были продемонстрировать успехи, и никто больше.

Поводов для обращения в органы — полно

Сердюк, сам будучи адвокатом (вел дело Януковича), считает, что суды и правоохранительные органы должны разобраться, почему деньги государственного и местных бюджетов потрачены на установку в медучреждениях негодного программного обеспечения, которое тормозит оказание медицинской помощи. А также почему не был проведен должный тренинг для медперсонала по работе с системой и оборудованием.

Поводов для обращения в органы — полно, и прижать провайдеров можно очень серьезно, согласен Константин Надутый. «Нарушен закон про информацию, ведь только спустя 1,5 года работы системы были утверждены требования к защите персональных данных. В общем, есть масса нарушений. Это расценивается, как болезнь «роста» реформы, но я позволю себе заметить, что в Латвии, например, семейные врачи бастовали, когда выяснилось, что данные в e-health незащищены. Латвийские доктора выступали на стороне своих пациентов. А наши семейные врачи смолчали и все проглотили», — констатировал медик.