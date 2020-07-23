Владимир Николаевич Олейник - украинский политик, народный депутат V, VI и VII созывов Верховной Рады. Заслуженный юрист Украины (2010 г.)

Родился в 1957 г. в с. Бузовка Жашковского района Черкасской области. После школы служил в Советской армии. В 1981 г. окончил Харьковский юридический институт, 1991 г. — Одесский институт политологии и социального управления.

Работал в Приднепровском районном суде города Черкассы, с 1985 года — председатель суда. В 1987-90 гг. работал в горкоме и обкоме КПУ, в 1990-94 гг. — заместитель председателя горисполкома.

С 1994 по 2002 год — городской голова Черкасс.

Возглавлял Ассоциацию городов Украины (1998-1999 гг.), в 1999 году баллотировался на пост президента Украины, был участником «Каневской четвёрки» (вместе с кандидатами в президенты Александром Морозом, Александром Ткаченко и Евгением Марчуком).

Во время политического кризиса 2013-2014 гг. возглавил депутатскую группу «За мир и стабильность», выступавшую за восстановление отношений с Россией.

Вместе с Вадимом Колесниченко выступил соавтором «законов 16 января». После 2014 года живёт и работает в Москве. Созданный экс-премьер-министром Николаем Азаровым «Комитет спасения Украины» в 2015 году назвал Владимира Олейника потенциальным кандидатом на пост президента Украины.

В декабре 2016 года Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск Владимира Олейника о признании смены власти на Украине в 2014 году государственным переворотом.