В четверг, 23 июля, спустя всего два дня после резонансной истории с захватом автобуса в Луцке Волынской области, в Полтаве произошло новое похожее ЧП. На этот раз в заложниках оказался начальник областного уголовного розыска Нацполиции

Рудяков рассказал, как власти Украины зарабатывают на инцидентах, подобных захвату автобуса в Луцке © РИА Новости, Нина Зотина Максим Кривош удерживал 13 человек до момента выполнения его требований лично президентом Владимиром Зеленским, как на первых строчках местных СМИ утвердился новый антигерой — бывший военнослужащий, неоднократно судимый наркоман Роман Скрипник.

Неудавшийся угон

В этот день события на улице Остапа Вишни в Полтаве развивались стремительно. Все началось с попытки банального угона машины, которая была вовремя пресечена полицией. Однако относительно рядовое происшествие практически сразу же вышло из-под контроля правоохранителей.

Оказалось, что преступник, которым, как позднее выяснилось, был Скрипник, имел при себе гранату. Попытка задержания злоумышленника успеха не умела, вместо этого он каким-то образом захватил в заложники находящегося вблизи него сотрудника уголовного розыска и стал угрожать подорвать себя вместе с ним. Полиция тут же отказалась от силового решения и вступила в переговоры с бандитом.

Результатом этого стало то, что Скрипнику предоставили по его требованию служебный полицейский автомобиль, после чего он согласился обменять заложника — место сотрудника угрозыска занял его непосредственный начальник, руководитель уголовного розыска Полтавской области, полковник Виталий Шиян. Вдвоем они сели в машину и отбыли в неизвестном направлении про полном бездействии силовиков.

Странные действия полиции

Послесловие к захвату заложников в Луцке. Почему СБУ оказалась бессильной? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но на этом странности в этой истории не заканчиваются. Вместо каких-либо действий по освобождению Шияна и нейтрализации преступника силовики лишь пассивно сопровождали машину со Скрипником, которого в СМИ к тому моменту уже окрестили «полтавским террористом».

По словам главы Полтавской облгосадминистрации Виктора Синегубова, нападавшему дали скрыться ради того, чтобы он не устроил взрыв в черте города. Тем не менее, даже за пределами Полтавы никакой спецоперации не произошло, хотя в украинских Telegram-каналах сообщалось, что на уровне руководства МВД и СБУ будто бы принято решение о жестком подавлении преступника, вплоть до его ликвидации с помощью снайперов, которые якобы занимают позиции по пути следования авто.

Кроме того, было обнародовано единственное требование террориста — сделать так, чтобы он не оказался в тюрьме. Естественно, речи об этом идти не могло, о чем и заявили власти.

В итоге Скрипник с заложником свободно перемещались по области в течение почти трех часов, не встречая никаких преград на своем пути. В какой-то момент появилась даже информация, что они уже успели въехать на территорию Киевской области, а в сети иронично предложили полиции устроить злоумышленнику зеленый коридор прямо в столицу.

Еще более необычно выглядит промежуточная развязка этой истории. После блужданий по проселочным дорогам Скрипник принял решение отпустить своего заложника и бросить машину, после чего террорист благополучно скрылся в лесу и пустился в бега. Чем занимались и где находились в этот момент силовики и обещанные снайперы, остается неизвестным.

Бандит из десанта

Учитывая хронологическую близость событий в Полтаве к захвату заложников в Луцке, аналогии между двумя дерзкими вылазками преступников были неизбежны. Однако анализ аккаунтов Скрипника в соцсетях и обнародованные сведения о нем со стороны МВД говорят о том, что ни о какой идейности, даже в той форме, которую продемонстрировал двумя днями ранее Максим Кривош, говорить не приходится.

«Полтавский террорист» Роман Скрипник родился в 1988 году. Как рассказали журналистам знавшие его с детства соседи, преступные наклонности у него стали проявляться еще в детстве.

«Любит что-нибудь стащить. Не знаю, какой он, адекватный или нет, но еще когда был в школьном возрасте, то убегал из дома. Несколько лет не было его здесь. А потом появился», — сообщила одна из них.

Всю свою сознательную жизнь Скрипник провел в тесной связке с криминалом. В 2007 году его впервые осудили за мелкую кражу, он находился под подпиской о невыезде и отделался небольшим штрафом. Спустя лишь год он снова попал под суд, на этот раз за мошенничество, отправившись в итоге на два года в тюрьму. Однако пребывание в местах не столь отдаленных не отбило у него охоту к преступлениям. В 2014 году — новый срок за наркотики, приговор — ограничение свободы на несколько лет. Помимо этого на его счету также множество административных нарушений.

Спустя год в криминальной биографии Скрипника случается крутой поворот. Украина к тому моменту уже во всю вела боевые действия против восставших народных республика Донбасса, и молодого человека, несмотря на весь его сомнительный послужной список, призывают в армию и направляют в 25-ю днепропетровскую воздушно-десантную бригаду. Однако боевых подвигов он не сыскал и уже в 2016 году вышел в запас.

О том, что Скрипник умеет обращаться с оружием, также свидетельствуют многочисленные снимки в соцсетях. На многих из них он позирует с автоматами и пистолетами, нередко одновременно с алкоголем. Тайна луцкого террориста. Кто взрывает Украину © REUTERS, Mykola Martyniuk

Служба в АТО также объясняет наличие при нем гранаты в момент захвата заложника, ведь именно с Донбасса в больших количествах в последние годы нелегально вывозятся боеприпасы и продаются на сторону, оседая на руках населения.

Что же случилось в Полтаве

Учитывая всю известную о произошедшем информацию, а также личность самого преступника, можно говорить о том, что события в Луцке и Полтаве нельзя считать частью одного целого. Если Максим Кривош долго и тщательно готовил свой преступный план и даже подвел под него некую теоретическую базу, то действия Скрипника являются скорее импровизацией, продиктованной страхом за свою жизнь и нежеланием оказаться в тюрьме.

Однако можно предположить, что уступки властей в Луцке могли породить у некоторых мнение о том, что террористическими актами можно добиваться своих целей. То есть тот самый «ящик Пандоры», о котором многие вспомнили после того, как президент Зеленский выполнил требование луцкого захватчика. На этом фоне еще больше возникает вопросов к украинским спецслужбам и правоохранительным органам и к их готовности предупреждать и отражать атаки террористов.

По своеобразной иронии судьбы, в разгар истории с «полтавским террористом», в Луцке суд избирал меру пресечения для другого террориста — Кривоша, который отправился в СИЗО на два месяца.

В своем выступлении он пообещал, что объявленный им 21 июля «день антисистемы» будет продолжен. Как показывает история со Скрипником, пока на Украине по-прежнему называют откровенных бандитов из АТО патриотами и защитниками страны, есть вероятность, что луцкий террорист окажется прав.