В Окружном административном суде Киева (ОАСК) считают, что Нацинальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пытается давить на ряд судей ОАСК и создаёт условия для того, чтобы в дальнейшем применить к ним некие «меры обеспечения». Речь идёт, в частности, и о председателе суда Павле Вовке

НАБУ провело 17 июля обыски в Окружном административном суде Киева (ОАСК) и Государственной судебной администрации (ГСА). Председателю суда Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, ещё пяти судьям ОАСК и голове ГСА Зеновию Холоднюку сообщили о подозрениях. Судебный Армагеддон. Генпрокуратура и НАБУ устроили цирк и шоу в суде © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Семнадцатого июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю ГСА. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам», — сообщили тогда в НАБУ.

Кроме того, 20 июля в канцелярию ОАСК пришли повестки о вызове в НАБУ восьмерых судей (в том числе и Вовка. — Ред.). В связи с этим и «с целью предупреждения возможных спекуляций» ОАСК сделал разъяснения, обнародовав их на сайте суда. Сообщается, что все вызванные на допрос судьи пребывают в отпусках (обнародованы номера соответствующих приказов). Указано также, что о данных обстоятельствах судом официально было сообщено в НАБУ.

«В связи с этим считаем, что требования КПК относительно заблаговременного и надлежащего уведомления о вызове в данном случае не соблюдены. При этом вызовы сделаны одновременно на несколько дней подряд, что может свидетельствовать о попытке давления на судей и дальнейшего оправдания попыток применить меры обеспечения к указанным судьям», — говорится в сообщении.

Сам председатель ОАСК Павел Вовк написал на своей странице в Facebook, что никаких подозрений ему никто не вручал.

«Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершению которого правовым путем и в порядке предусмотренным законом буду доказывать свою правоту, — отметил судья. — Я также хочу высказать слова поддержки судьям ОАСК, несомненно, уставшим от бесконечных обысков и безосновательных обвинений, звучащих в адрес суда из уст псевдоактивистов и псевдожурналистов».

Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что «НАБУ и СБУ раскрыли преступную организацию, возглавляемую главой Окружного административного суда г.Киева…», в которую входят судьи ОАСК и ряд других лиц.

В СБУ утверждают, что «детективы НАБУ задокументировали не только отдельные факты совершения коррупционных преступлений, но и раскрыли целую систему управляемого правосудия, которое не только способствовало личному обогащению судей, а и использовалось главой ОАСК как инструмент захвата им власти в судебной системе».

В ведомстве напомнили, что ОАСК наделён исключительными полномочиями относительно рассмотрения всех дел по искам к центральным органам государственной власти, которые находятся в Киеве, вследствие чего судьи этого суда принимают решения, «имеющие значительный общественный резонанс во всех сферах жизни страны». В качестве примера привели несколько сюжетов, в частности, сюжет о приостановке судом процесса обязательного переименования Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Сообщается также, что детективы НАБУ будто бы установили, что глава и судьи суда «владеют дорогостоящими активами и ведут несопоставимый с уровнем официальных доходов образ жизни». При этом лишь незначительная часть активов отражена в декларациях, утверждают в СБУ. Дело об украденных миллиардах. Джулиани поставил украинскую власть на паузу © AP, Charles Krupa, File

В спецслужбе полагают, что «участники преступной организации во главе с председателем суда присвоили себе функции других органов власти и принимали решения в интересах политических элит и бизнес-кругов, а также в собственных интересах, вмешиваясь в любые государственные процессы».

Судя по заявлениям, Павлу Вовку и другим судьям ОАСК могут инкриминировать попытку захвата государственной власти.

Ранее вокруг этого суда и его председателя уже велись баталии. Так, в декабре 2018 года ОАСК признал незаконными действия народного депутата Сергея Лещенко и директора НАБУ Артема Сытника по делу о «черной бухгалтерии» Партии регионов. Впоследствии апелляционный административный суд отменил это решение. Когда в 2019 году против Павла Вовка возбудили дело, он назвал это дело «политическим» и, кроме того, заявил о «личной мести директора НАБУ».

Что касается событий 17 июля этого года, то Вовк подчеркнул: «Обыски, санкционированные районным судом города Кировограда, и так называемые новые подозрения, — ни что иное, как желание отдельных одиозных персонажей показать хоть какую-то «эффективность» и создать фон для визга «активистов» о необходимости срочной судебной реформы по их лекалам и давления таким образом на власть. Президенту навязывают догму о необходимости внешнего управления в сфере судоустройства. Все это понимают».

«В то же время, обыск в суде я расцениваю, как очередную попытку давления на ОАСК и меня лично. Но я в отставку не пойду», — добавил председатель суда. По словам Вовка, «очередные «подозрения» оглашены по тем же фактам, что и год назад».

Судья подчеркнул, что этим фактам уже была дана оценка, и «есть экспертизы, доказывающие фальсификацию записей».

«Что касается по-новому фальсифицированных пленок, то советую в следующий раз поискать более продуктивных и креативных режиссёров. Год «клеить» сценарий узурпации власти — это нужно уметь», — написал Вовк.

Напомним, коллектив Окружного административного суда города Киева в январе 2020 года избрал Павла Вовка на должность председателя суда, за него отдали свои голоса 39 из 42 присутствовавших судей.

Как сообщает «Громадське», Павел Вовк возглавляет ОАСК более десяти лет, до этого он работал в прокуратуре, а также был помощником экс-депутата от Партии регионов Сергея Кивалова. Закон о люстрации: почему Украине придется расплачиваться за авантюру Майдана © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Во время председательства Вовка в Окружном административном суде его судьи приняли несколько резонансных решений, в частности, и о разблокировании Майдана Незалежности в 2013 году, когда суд разрешил разобрать баррикады активистов Евромайдана, а через два дня «Беркут» пытался разогнать Майдан. Также ОАСК отменил национализацию Приватбанка, восстановил в должности экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова и отстранил от должности бывшего и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун», — перечисляет издание реестр «преступлений» судьи.

По всей видимости, именно разрешение разобрать баррикады и относится к упоминаемым в прессе «делам Майдана», в которых могут обвинить Вовка.

Напомним, Майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве был занят сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут», которые отрицают свою причастность к убийствам.