Город Кременчуг Полтавской области – один из стратегически важных индустриальных центров Украины, расположенный в центре страны, по обе стороны Днепра. Здесь сосредоточено 52% промышленного производства Полтавской области. Именно Кременчуг является одним из доноров Украины – 5,6% государственного бюджета дает именно этот город

Здесь находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который дает около 30% продукции нефтяной переработки Украины. Контролирует его группа «Приват» Игоря Коломойского. В прошлом году Кременчугский НПЗ стал принимать транспортируемую через Одессу нефть из Ливии. Местные выборы разделят Украину на три части © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На фоне весеннего падения цен на нефть исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предлагал мощности Кременчугского НПЗ и нефтетранспортной системы для хранения нефти. «В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также много нефтеперерабатывающих заводов, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости. Похоже, бизнес по хранению нефти наиболее прибыльный сейчас. Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать», — писал Витренко.

Есть здесь свои интересы и у «Слуг народа» — брат актера «Квартала-95», друга президента Зеленского Юрия Корявченкова (Юзика), Сергей Корявченков руководит Рыжевским гранитным карьером в Кременчуге. Адвоката этого предприятия, Феликса Урина, «Слуги народа» выдвигали кандидатом в депутаты от Кременчуга на прошлогодних выборах.

Помимо этого, здесь находится Крюковский вагоностроительный завод — фактически единственный производитель железнодорожного состава и вагонов метро. С 2018 года вместо производства своих вагонов здесь стали переоборудовать закупленные в США локомотивы General Electric. Еще в городе находятся Кременчугский сталелитейный завод, Кременчугский колёсный завод, Кременчугский автомобильный завод АвтоКрАЗ (в июне выставлен на продажу за долги), Кременчугский завод технического углерода и ряд других промышленных предприятий. Здесь расположена и Кременчугская ГЭС, формирующая крупнейшее водохранилище на Днепровском каскаде.

Хотя в последние годы промышленность города пришла в упадок, она до сих пор является лакомым куском для украинских олигархов, которым важно установить свой политический контроль над городом. Отсюда можно контролировать всю Кременчугскую агломерацию — промышленный узел смыкающихся городов Полтавской и Кировоградской областей с общим населением около полумиллиона человек: Кременчуг, Светловодск, Комсомольск, переименованный недавно в Горишние Плавни, и ряд более мелких городов, где расположен также Полтавский горно-обогатительный комбинат (ГОК).

Сейчас в Кременугском горсовете наибольшее представительство имеет региональная партия «Поруч» («Рядом»), возглавляемая мэром города Виталием Малецким. Однако в этом году Малецкий будет баллотироваться уже от партии «За будущее».

Фактически городом управляет команда мэра Малецкого и депутата Юрия Шаповалова, пришедшая к власти в 2015 году после убийства экс-мэра Кременчуга Олега Бабаева (из «Батькивщины») в июле 2014 года. Его заместитель Виталий Малецкий был избран мэром на волне скорби по популярному в городе застреленному мэру. Депутат Шаповалов до 2014 года был в «Партии регионов», затем вошел в состав депутатской группы «Воля народа». Кто останется в дураках – народ или «Слуги народа»? © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

В команду Малецкого-Шаповалова в горсовете входят депутаты партии «Поруч», «Блока Петра Порошенко» и «Батькивщины». В оппозиции к ним находятся фракции региональной партии «Родной город» и ОПЗЖ.

Опрос «Социологического барометра» от марта текущего года показывал лидерство нынешнего мэра, за него готовы были проголосовать 53,2% горожан, а среди партий тогда лидировали «Слуга народа» (42%) и ОПЗЖ (12,7%).

Однако, по данным уже июльского опроса социологической службы «Рейтинг», 25,1% жителей намерены проголосовать на местных выборах за недавно созданную партию «За будущее». За «Слугу народа» — 22,7%, «Оппозиционную платформу» — 15,6%, «Европейскую солидарность» — 10,5%, «Батькивщину» — 8,2%, региональную партию «Родной город» — 7,1%, и партию Олега Ляшко — 5,3%.

Как мы видим, разброс предпочтений достаточно широк, что обещает весьма разношерстный состав горсовета и сложности принятия решений в будущем.

Лидер рейтинга, партия «За будущее», была создана весной этого года на основе одноименной депутатской фракции, а возглавил ее нардеп Игорь Палица (ранее — партия БПП, УКРОП), бизнес-партнер Игоря Коломойского и бывший губернатор Одесской области. В эту же новую партию Коломойского активно заманивают и наиболее вероятного победителя гонки за кресло мэра областного центра, Полтавы, Александра Мамая (по нашим данным на 22 июля, переговоры продолжаются). Таким образом, Игорю Коломойскому, вероятно, удастся сконцентрировать под своим контролем мэров основных городов Полтавщины, а значит, и упрочить свой контроль над регионом.