Как-то тихо и незаметно прошло всенародное празднование четвертьвекового юбилея ПЦУ. Казалось бы, какой замечательный информационный повод для проведения всенародного богослужения прямо на Софийской площади, сопровождающегося зрелищными схватками «вирян» с полицией… И – ничего. Неужели дело только в показном безразличии Зеленского к проблемам ПЦУ?

Конечно же нет. В действительности и сами создатели ПЦУ, будь то Филарет, Епифаний, Кравчук или Порошенко, не очень хотят вспоминать те события. Более того, большая часть из них (кроме «фарбованного лиса», который, как всегда вовремя, умыл руки), пожалуй, хотела бы их вообще как-то вычеркнуть из истории. Даже им (!) становится немного неудобно.

Прежде всего, почему четвертьвековой юбилей? Ведь ПЦУ была создана в декабре позапрошлого года, УПЦ-КП — в июне 1992-го, а УАПЦ и вовсе в мае 1920 года (или даже весной 1919 года). С точки зрения сугубо организационной все эти даты правильны, но именно 18 июля 1995 года ещё не созданная ПЦУ наглядно продемонстрировала своё внутреннее содержание.

Создание УПЦ-КП

С точки зрения логики прямым предшественником ПЦУ была УПЦ Киевского патриархата. Именно она создала основу для будущей ПЦУ, и именно на её базе ещё при Ющенко собирались создать церковь, признанную Вселенским патриархатом.

В мае 1990 года Филарет стал патриаршим местоблюстителем РПЦ. По неофициальным данным, кандидатура Филарета была утверждена ЦК КПСС на пост патриарха Московского и всея Руси, но партия уже утратила контроль над ситуацией в церкви, и патриархом был избран Алексий II.

После избрания нового патриарха Филарет был назначен патриаршим экзархом Украины, а с 28 октября 1990 года, после предоставления фактической автономии Православной церкви в Украине, стал предстоятелем УПЦ.

1-3 ноября 1991 года в Киеве прошел II Собор УПЦ, который обратился к патриарху Алексию с просьбой придать ей статус автокефальной, а митрополии — статус Патриархата. Во время литургии в Софиевском соборе Филарета называли патриархом, были преданы анафеме «шовинисты и сепаратисты».

На президентских выборах 1991 года Филарет активно поддержал Леонида Кравчука против националиста Вячеслава Черновола. В поддержку Кравчука Филаретом был создан специальный фонд, а его предвыборные листовки распространялись даже в храмах. Много сил потратил на противостояние УГКЦ и УАПЦ (для борьбы с последней в Киев даже приглашался патриарх Константинопольский Варфоломей).

Архиерейский Собор РПЦ 31 марта — 5 апреля 1992 года принял решение перенести вопрос об автокефалии УПЦ на Поместный Собор 1995 года. Филарету была вынесена благодарность за 30-тилетнее архипастырское служение, но ему предложили подать прошение об отставке с поста предстоятеля и занять одну из кафедр Украины. Официальной причиной это решения было то, что Филарет, находясь на высшей церковной должности, не прервал отношений со своей женой. Пропрезидентские СМИ Украины представили дело так, будто бы Филарет пострадал за стремление к автокефалии (хотя Владимир (Сабодан) за такие же взгляды не был репрессирован). Филарет с решениями Собора согласился и поклялся их выполнять перед крестом и Евангелием, но, вернувшись на Украину, клятву нарушил, повторив «подвиг» Мазепы.

27 мая 1992 года митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим собрал в Харькове Собор УПЦ, на котором Филарет был освобожден от обязанностей предстоятеля УПЦ и запрещен в богослужении (т.е. — расстрижен в монахи). Митрополитом избран Владимир (Сабодан). Основаниями для решения Собора были высокомерное и жестокое отношение к подведомственному духовенству, внесение своей личной жизнью соблазна в среду верующих, клятвопреступление, клевета и хула на православную церковь через средства массовой информации, святотатство (проявившееся в неканоническом священнодействии и рукоположении), раскол церкви. 11 июня 1992 года решения Харьковского Собора были подтверждены Архиерейским Собором РПЦ, а позднее — владыками других 14 поместных церквей (включая Варфоломея).

Президиум Верховной Рады, во главе с Иваном Плющем и по инициативе Дмитрия Павлычко, принял решение о незаконности Харьковского Собора. Президент Кравчук также выразил недовольство решениями Собора, и руководство УПЦ приняло решение провести новый Собор в Киеве 27 июня.

Однако 25-26 июня 1992 года Филарет провел «объединительный Собор» УПЦ и Украинской автокефальной православной церкви, в результате которого была образована единая УПЦ-КП, а сам Филарет избран «заместителем» патриарха УАПЦ Мстислава (последний оставался в США). Собор проходил в условиях политического давления со стороны народных депутатов национал-демократического направления (Скорик, Поровский, Червоний и др., в большинстве своём — греко-католики).

Новообразованная церковь экспроприировала средства УПЦ и УАПЦ (руководство которых её не признало). Уже 26 июня вице-премьер по вопросам торговли и внешнеэкономической деятельности Олег Слепичев дал указание всем заинтересованным ведомствам (ФГИ, НБУ, Совету по делам религий и др.) принять к сведению результаты Собора. Таким образом, решения Харьковского Собора подтвердить не удалось.

Благодаря этому, Филарету удалось сохранить контроль над финансами УПЦ (чему способствовало загадочное самоубийство кассира Владимирского кафедрального собора), и когда делегация епископов прибыла принимать дела, их встретили милиция и УНСО*. То же повторилось когда Владимир (Сабодан) попытался провести службу во Владимирском соборе Киева. Затем сторонники Филарета (в основном из рядов УНСО и киевской милиции) попытались взять штурмом резиденцию митрополита в Киевской Лавре, но были биты подоспевшим отрядом «Беркута».

Чтобы обосновать существование УПЦ-КП, по инициативе Кравчука к патриарху Константинопольскому Варфоломею было отправлено несколько делегаций, однако он вполне определённо заявил, что данная организация не может быть признана, а придать автокефалию УПЦ может только Московский Патриархат (!).

УПЦ-КП была вскоре зарегистрирована Советом по делам религий, каковое решение было опротестовано Генпрокуратурой по жалобе… патриарха Мстислава! Действия прокуроров не совпали с государственной политикой, на них не обратили внимания, а генпрокурор Шишкин вскоре был снят с поста, хотя и по другому поводу.

В этом моменте ничего странного нет, поскольку Мстислав считал Филарета расстригой и никогда с ним не служил. К тому же, Мстислав вполне логично сомневался в существовании у патриархов «заместителей». В октябре 1992 года он отстранил Филарета от всех обязанностей в церкви, но 11 июня 1993 года — умер. Кстати, после его смерти УАПЦ в США перешла в церковь Константинопольского патриархата, преодолев таким образом раскол.

Владимир (Романюк)

21-24 октября 1993 года состоялся II Собор УПЦ-КП, на котором патриархом был избран Владимир (Романюк), перед этим лишенный сана и отлучённый от УАПЦ Мстиславом. Местоблюстителем патриаршего престола и, опять таки, «заместителем» при нём работал всё тот же Филарет.

В феврале 1994 года Владимир дал согласие на проверку финансовой деятельности церкви Управлением по борьбе с организованной преступностью. Предполагалось, что церковь нуждается в ограждении от преступных посягательств криминального элемента.

4 мая 1995 года Владимир сместил Филарета «за нарушение субординации», но тот не согласился с этим. В личной беседе Филарет на пальцах объяснил патриарху кто здесь главный и чья церковь УПЦ-КП.

Владимир был вынужден обратиться за защитой в милицию. В беседах с милицейским начальством патриарх высказал обеспокоенность связями Филарета в государственных и криминальных структурах и высказал предположение, что последний пытался его отравить (он аргументировал это тем, что переход на отдельную от Филарета кухню улучшил общее состояние его здоровья).

Патриарх Владимир был вынужден провести специальный Синод 20 мая 1995 года, на котором занимаемые Филаретом должности были сокращены. Во время Синода сторонники Филарета оскорбляли патриарха и угрожали ему расправой (угрозы не были выполнены только потому, что он находился под охраной сотрудников УБОП).

После собора Владимир сообщил руководству столичной милиции, что намерен провести комплексную проверку финансово-хозяйственной деятельности Киевской Епархии (возглавляемой Филаретом) и просил оказать ему в этом помощь. Особенно его интересовала судьба кассы Киевского Экзархата, в которой по состоянию на 1990 год находилось около трёх миллиардов рублей.

Однако довести это дело до конца не удалось — 14 июля 1995 года патриарх умер при невыясненных обстоятельствах. Он вышел в ботанический сад для беседы с неким лицом, пожелавшим аудиенции. Через несколько часов его доставили в больницу. В СМИ утверждалось, что на протяжении длительного времени (с 18:15 по 19:40, когда была вызвана скорая помощь) две неизвестные женщины оказывали ему первую помощь после сердечного приступа путём непрямого массажа сердца (причем сломали несколько ребер), внутрисердечное введение лекарств и т.п. Происходило это в центре Киева, около одной из больниц. Не исключено, что смерть наступила именно в результате «помощи», т.к. в апреле патриарх перенес инфаркт, и массаж был не лучшим лечением.

Апофигей

Сторонники УПЦ-КП высказали пожелание захоронить Владимира на территории Государственного историко-культурного заповедника «София Киевская», т.к., по церковной традиции, патриарха следует хоронить у алтаря того собора, где он служил (в Софии Владимир, разумеется, не служил и служить не мог).

Правительственная комиссия высказалась в том духе, что София — памятник, и предложила совершить захоронение на территории Выдубецкого монастыря, Владимирского собора или на Байковом мемориальном кладбище. Синод УПЦ-КП отказался, ссылаясь на мнение верующих.

17 июля 1995 года Президиум Кабмина окончательно определил местом захоронения Патриарха Байковое кладбище (рядом с могилой первого Президента Украины М.С. Грушевского). Синод был вынужден согласиться.

Однако 18 июля траурная процессия (как утверждали в СМИ — с подачи Кравчука, Филарета и депутата Николая Поровского) изменила маршрут и направилась к Софии.

Ни президента Кучмы, ни премьера Марчука в городе в этот момент не было — они прибыли только к вечеру, а председатель ВР Мороз находился на комбинате «Пресса Украины» и делал вид, что эти события его не касаются.

В результате возникшего беспорядка похороны патриарха закончились столкновением между траурной процессией (в которую входило до 4000 человек, в том числе — около 500 боевиков УНСО и полтора десятка депутатов от национальных фракций) и киевским «Беркутом». Активнейшее участие в столкновениях приняли Дмитрий Корчинский и Игорь Мосийчук.

По официальным данным, пострадали 34 работника правоохранительных органов и 17 демонстрантов, а по неофициальным в медицинские учреждения обратилось порядка 70 человек. В УНСО же заявляли о двух погибших, но трупы, как положено, самоликвидировались. Были задержаны 26 членов УНСО.

Патриарха наскоро закопали у ограды Софии — за пределами церкви и кладбищенской ограды.

В 1996 году уголовное дело было прекращено («за отсутствием состава преступления»), действия милиции признаны неправомерными. Могила патриарха была обустроена за счёт городского бюджета (что вызвало критику и.о. главы горадминистрации Александра Омельченко).

Резюме

УПЦ-КП и лично Филарет показали себя во время этих событий во всей красе. Тут и хищение церковных средств, и политиканство, и связи с организованной преступностью (неподтверждённые), и связи с националистическими боевиками (напоказ), и поддержка со стороны политиков, в особенности — греко-католиков, и организация массовых беспорядков…

Более чем показательной стала судьба самого патриарха Владимира, которого довели до смерти. Прямое убийство не доказано, но здоровье 70-тилетнего патриарха было подорвано советскими лагерями, где он отбывал наказание за сотрудничество с ОУН, а потом — за «правозащитную деятельность». Психологическое (и даже физическое) давление со стороны Филарета и его сторонников рано или поздно свело бы его в могилу. Потом его, видимо — в знак особого уважения, закопали за кладбищенской оградой, как самоубийцу или анафему (он перешёл в УАПЦ ещё в 1976 году, но анафеме, насколько мы знаем, не подвергался). Впрочем, в данном случае больше подходит статус артиста, захоронение которых на кладбищах церковью тоже обычно не благославляется (другое дело, что с ней при этом считаются редко). Он ведь фактически исполнял роль «карманного патриарха» при Филарете…

Логично после этого считать УПЦ-КП не религиозной организацией, а политической партией, причём — экстремистского толка…

Кстати, Епифаний во всех этих событиях никакого участия не принимал по малолетству — он в это время учился в сельской школе в Черновицкой области. Но вся его дальнейшая карьера была связана с УПЦ-КП, и в иеродиаконы он был рукоположён Филаретом…

Все замечательные черты УПЦ-КП естественным образом унаследовала ПЦУ. Даже несмотря на то, что вдохновитель и организатор партию, простите, церковь, покинул, учредив очередной раскол среди раскольников.

* Деятельность организации запрещена в РФ