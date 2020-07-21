Во вторник, 21 июля, члены общественного проекта «Инициатива 16 июля», который недавно был презентован в Киеве, передадут свои предложения (увесистый результат интеллектуального труда) всем органам власти, в том числе президенту Владимиру Зеленскому

Об этом политолог Руслан Бортник — один из создателей нового политического клуба — рассказал в интервью каналу «Первый Казацкий». Напомним, группа киевских экспертов среднего поколения, поддержанная людьми из других сфер деятельности, отметила годовщину принятия «Декларации о государственном суверенитете» презентацией нового общественного проекта «Инициатива 16 июля» и манифеста «Ради общего будущего». Крым в России - 6 лет. О мировой практике самоопределения и признания независимости © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

«Сегодня мы — страна, раздираемая между востоком и западом. Правые доминируют в гуманитарном дискурсе 15 лет: куда страна должна идти, как ты должен любить Украину, на каком языке общаться, в какую церковь ходить и т.д. С другой стороны, левые силы тоже ориентируются на внешние силы. И в этой дихотомии страна становится все меньше, все мельче, все беднее. Новую власть правые стали загонять за свои красные линии, которые начертил Порошенко. И баланса нет, нет здоровой точки зрения», — рассказал об импульсе к созданию дискуссионного клуба Руслан Бортник.

Видные украинские аналитики и эксперты намерены создать некий клуб по выработке центристской, украиноориентированной повестки. Работа шла несколько месяцев, был написан не один вариант концепций. «Инициатива 16 июля» должна стать дискуссионным клубом, как Римский или Валдайский форум, на площадке которого будет рождаться новая повестка для современной Украины. Работа клуба будет системной: раз в неделю его члены будут рассматривать ключевые проблемы Украины и предлагать решение. Эта организация будет про политику, но без политиков. Только экспертное сообщество. Финальный документ, который подписали среди прочих политологи Руслан Бортник, Андрей Ермолаев, Кость Бондаренко, посол Александр Чалый, народная артистка Нина Матвиенко, журналист Тигран Мартиросян, уже был передан президенту Владимиру Зеленскому. Он с ним ознакомился.

Основные тезисы этого документа ставят цель наладить общенациональный диалог. О главных задачах "Инициативы" рассказал политолог Руслан Бортник в интервью каналу «Первый Казацкий»: «Мы считаем, что языковое, религиозное многообразие — это не проблема, а наше цивилизационное преимущество. Разная история разных Украин — это тоже преимущество. Мы про патриотизм без национализма, новую урбанизацию и модернизацию экономики. Мы считаем, что роль аграрного государства станет историческим поражением Украины. Мы про политику консолидации украинцев — и левых, и правых, которые сегодня растеряны и не могут найти ни моральных авторитетов, ни политических выразителей их идеи». Дважды независимая Украина © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Презентацию Клуба его основатели приурочили к тридцатилетию принятия Декларации о независимости Украины. И это не случайное совпадение. По словам Бортника, именно нарушение базовых принципов создания современной Украины, прописанных в декларации, повлекло за собой те проблемы, которые сегодня разрушают страну: «Декларация о независимости была общественным договором, на основании которого Украина выходила из Советского Союза. Это первый основополагающий документ создания независимой Украины. Очень интересный документ, который гарантирует доминирование украинского национального права над всесоюзным, двойное гражданство, нейтральный статус, уважение ко всем языкам, культурам и многообразию, демократическая политическая модель, социально-экономического развитие. Этот важный документ в какой-то момент оказался забытым, так же как и Конституция. Это произошло тогда, когда государство стало вторгаться в религиозные дела, создавая новую церковь. Когда прописывается новый курс на интеграцию ЕС и НАТО, когда дискриминируются люди по языковому признаку, когда государство отказывается от сбалансированной демократической политики, а верховенство права по всей территории Украины не работает. Мы захотели посмотреть с высоты этого 30-летнего периода подписания декларации, что было не так заложено и почему мы пошли не по тому пути, который нам предписали «отцы-основатели». И, возможно, то, что мы не пошли по этому пути, является причиной нынешних всех проблем».