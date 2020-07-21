По состоянию на 12:00 21 июля в мире зарегистрировали свыше 14,7 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 609,9 тыс. человек, почти 8,3 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 3,8 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 140,9 тыс. людей, больше 1,1 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 2,1 млн жителей, свыше 80,1 тыс. человек скончались, больше 1,5 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 1,1 млн случаев заражения, 28 тыс. смертей, 724,5 тыс. выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Южной Африке, Перу, Мексике.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 777,4 тыс. (5940 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 12 427 человек (85 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 550 тыс. человек.

Россия вошла в топ-10 стран по эффективности борьбы с пандемией. Число новых случаев снижается уже четыре дня.

Больше всего заболевших в Москве (+578). На втором месте — ХМАО (+238), на третьем — Свердловская область (+234). При этом летальность от коронавируса в России намного ниже, чем в других странах.

При этом ученые выяснили, что коронавирус попал в Россию преимущественно из Европы, а не из Китая. Отмечается, что вирус завезли как минимум 67 независимых носителей.

Тем временем, РФ планирует возобновить международное авиасообщение. Вероятнее всего, рейсы в другие страны скоро откроют аэропорты шести городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.

Во время пандемии сироты остались без помощи волонтеров. Добровольцы прекратили визиты в 94% организаций для детей-сирот, а 97% ввели ограничения на выход детей за пределы организаций. Прогулки с малышами сократились на 26%.

Президент России Владимир Путин поддержал идею организаторов «Бессмертного полка» перенести акцию на 2021 год. Глава государства пообещал, что акция пройдет масштабно и красиво.

Первая российская вакцина от COVID-19 уже готова, заявил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. По его словам, все без исключения добровольцы, участвовавшие в испытании вакцины, получили иммунитет от коронавируса и чувствовали себя нормально.

Однако в Минздраве после этого заявили, что «в настоящее время II фаза клинических испытаний вакцины <…> продолжается и находится на завершающем этапе».

Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию не сказалось на эпидемиологической ситуации в России. Отсутствие негативных последствий столь масштабных массовых мероприятий президент объяснил, в частности, строгим соблюдением требований санитарных врачей.

Коронавирус и Украина

Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 673, умерли еще 20 человек.

Больше всего случаев инфицирования COVID-19 за 24 часа зафиксировали во Львовской (114), Закарпатской (78) и в Ивано-Франковской областях (75).

По словам главы Минздрава страны Максима Степанова, среди заболевших — 35 медицинских сотрудников.

Всего с начала пандемии в стране выявили 60 166 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1518 человек.

Количество заразившихся COVID-19 в Киеве превысило 7 тысяч, за сутки — 73 новых случая.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Национальный банк должен работать над достижением долгосрочного экономического роста, стабильностью национальной валюты и выходом экономики страны из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

С сегодняшнего дня украинцам открыли для въезда еще 13 стран. Они могут отправиться в путешествие в Болгарию, Словению, ОАЭ, Ирландию, Мальдивы, Бабрубда и Антигуа, Эквадор, Ямайку и т.д. В рейтинге самых просматриваемых стран у украинцев Венгрия, Турция и Россия.

Ситуация в мире

После длительных переговоров главы стран Евросоюза достигли соглашения по бюджету на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом €750 млрд.

Жизнь звезды сериала «Дикая Роза» прервал коронавирус © https://www.kinopoisk.ru/film/1062196/

«Хотя предстоит еще много работы, сегодняшние данные укрепляют нашу уверенность в том, что вакцина будет работать», — прокомментировал результаты испытаний Мене Пангалос, исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам в области биофармацевтики в AstraZeneca.

Названа выигравшая от коронавируса страна. По мнению аналитиков, ею оказалась Германия — ее экономика будет процветать после пандемии и сможет выиграть от коронавируса, в отличие от США и Китая. Так, например, в Гонконге уровень безработицы поднялся до максимума за 15 лет. Из-за последствий пандемии она выросла до 6,2%. Еще в 27 странах мира есть угроза продовольственной безопасности.

Власти Японии расширили список государств, куда не рекомендуется выезжать гражданам из-за ситуации с пандемией коронавируса, внеся в него еще 17 стран. В новый список (всего 146 стран) среди прочих включены Узбекистан, Непал и Венесуэла. Ранее Япония запретила въезд для граждан США, государств ЕС и Юго-Восточной Азии, Китая, Южной Кореи, России, Белоруссии, Украины.

Эпидемиологи опасаются, что новая волна COVID совпадет по времени со вспышкой гриппа. Одновременное заражение вирусами может серьезно повредить легкие. Обе инфекции могут усугубить друг друга и стать более опасными. Врачи отмечают, что пока не ясно, можно ли проводить одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса.