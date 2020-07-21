Премьер-министр Молдавии Ион Кику отчитался о работе Кабмина под свист оппозиционных депутатов и на фоне акции протестов комбатантов у стен парламента

Попытке объявить вотум недоверия молдавскому правительству предшествовала массивная артподготовка. Было все: и политический туризм, и попытка депутата перейти в другую фракцию, и громкие заявления о предательстве. Казалось, что правительство и вместе с ним лакомый админресурс уже в руках объединившихся, несмотря на разногласия, оппозиционеров. И что лишь дело техники — проголосовать за вотум недоверия. Но не тут-то было!

Но в назначенный «день икс» у двух парламентариев, представляющих оппозицию, был выявлен коронавирус. Справки об этом партия "Шор" опубликовала в соцсетях, и стало понятно: необходимых голосов для вотума не будет. Однако акцию протеста у стен парламента никто отменять не стал: ветераны военных действий на Днестре 1992 года требовали отставки Кику — декларативно для народа (хотя скорее для оппозиции), а себе — льготы, пособия и прочие социальные «плюшки».

«А правительство Кику не самое плохое»

Лидер фракции Демпартии, входящей в правящую коалицию, Дмитрий Дьяков, выступая в парламенте, не скрывал, что вотум недоверия правительству Кику связан с президентскими выборами. Но авторы инициативы на самом деле больше выиграют от провала.

— Мы все понимаем суть игры: симпатии и антипатии связаны с президентскими выборами. При этом правительство Кику не самое плохое и работает в уникальное для всего мира время во время пандемии коронавируса, — пояснил депутат Дьяков.

Тем более, что в парламент пришел и премьер-министр Ион Кику, который на заседании отчитался о работе правительства. И выяснилось, что ситуацию с коронавирусом сдерживают, как могут. Социальные выплаты производят власти в срок, медикам надбавки за риск выделены были, дороги ремонтируются, бизнесу поддержка оказывается. Молдавия в изоляции: страна стала самой ковидоопасной в регионе, от нее все шарахаются – чем это грозит © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Оппозиционеры, правда, встречали тезисы о достижениях правительства свистом, но это скорее от понимания, что отправить в отставку кабинет не удастся.

Так оно в итоге и вышло. Вотум недоверия правительству Молдовы провалился — "за" проголосовали всего 46 человек, это депутаты PAS, DA, Pro Moldova, "Шор". Как и предполагали некоторые аналитики в самом начале заседания парламента, у оппозиции не нашлось необходимых голосов.

Депутаты-социалисты стоя встретили результаты аплодисментами, а спикер парламента Зинаида Гречаная поблагодарила премьера Кику «за работу и терпение».

«Должно быть стыдно за потасовку в парламенте, хаос на улицах. А если не будет стыдно, то люди не будут жить лучше! Независимо от решений, мы приложим все условия, чтобы решать проблемы граждан», — заключил Кику.

«Альянс хаоса способен лишь на провокации»

После того, как стало ясно: произошедшее в парламенте — не более чем политический цирк, высказался о ситуации президент Молдавии Игорь Додон.

«Попытка выдвинуть вотум недоверия правительству Кику показала, как подходит оппозиции название "Альянс хаоса". Входящие в его состав четыре партии — ПДС, ППДП, партия "Про-Плахотнюк" и партия "Шор" — пытались замаскировать провал и унижение надуманными оправданиями, провокациями и популистскими заявлениями», — заявил глава государства.

По его словам, вотум недоверия провалился, потому что с самого начала все происходящее в парламенте было действом без содержания, политической импровизацией, которая основывалась лишь на планах олигархов вытащить несколько депутатов из рядов парламентского большинства. «Крестовый поход» на премьера Молдавии. Получится ли у оппозиции свергнуть правительство © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Президент призвал к объединению

«Олигархи получили заслуженный урок, который заключается в том, что купить всё и всех нельзя. Надеюсь, что и Майя Санду с Андреем Нэстасе сделали из этого унизительного опыта вывод, что им не стоило ставить свои подписи вместе с мафиозными группировками "Про-Молдова" и "Шор". С теми, кто украл миллиард! Не стоило пачкаться, попав в их капкан!» — отметил Додон.

Президент подчеркнул, что сейчас важно, чтобы все, как оппозиция, так и власть, сделали выводы из того, что произошло. И подумали, что хорошего они могут сделать для граждан. Додон также отметил, что сейчас в парламенте есть четыре партии: ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП. Чтобы улучшить ситуацию в стране, необходимо, чтобы Партия социалистов и Демократическая партия на правах правящих формирований провели конструктивный диалог с оппозиционными "Действие и солидарность" и "Достоинство и правда", обсудили замечания, которые есть у последних в отношении власти, и вмешались там, где нужны изменения.

Что будет дальше?

Запланированная на четверг очередная акция протеста у парламента теряет всякий смысл, так как вотум недоверия провалился. Теперь подписавшие документ депутаты не смогут инициировать в рамках той же сессии новый вотум недоверия на основании той же причины. Это в краткосрочной перспективе.

В долгосрочной же перспективе можно говорить, что нынешняя победа правящей коалиции может стать хорошим информационным поводом президентской кампании Игоря Додона, который собирается идти на второй срок. По крайней мере, так это видится на этот час.