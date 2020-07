Власти Соединённого Королевства уличили российские спецслужбы в попытке через хакеров завладеть данными о разработке вакцины от нового типа коронавируса. Абсурдность ситуации заключается в том, что британско-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca заключила с российской фармкомпанией «Р-Фарм» соглашение о разработке своей вакцины в России

В воскресенье, 19 июля, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в эфире телеканала Sky News повторил обвинения в адрес Москвы, прозвучавшие несколько дней назад.

«Мы совершенно уверены в том, что российские разведывательные ведомства были вовлечены в кибератаки на разработки вакцины и организации в этой стране и за рубежом с целью или подрывной работы, или извлечения выгоды от ведущейся исследовательской деятельности. Мы расцениваем это как часть более широкого систематического подхода к киберсфере со стороны России, в то время, когда весь мир объединяется и старается победить COVID-19, в том числе найти глобальное решение по вакцине», — сказал дипломат, пообещав привлечь РФ к ответственности. «Пандемия лучший повод к войне, чем отравление Скрипалей» — Асафов о конфликте США и Китая © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Представители Национального центра кибербезопасности Великобритании 16-го числа заявили, что хакерская группировка APT29, известная также как Cozy Bear, якобы связанная с российскими спецслужбами, устраивала кибератаки на организации в Соединённом Королевстве, США и Канаде, участвующие в разработке вакцин от COVID-19, с целью завладеть информацией и интеллектуальной собственностью, касающейся разработки и тестирования вакцин.

Если бывшая премьер-министр королевства Тереза Мэй в истории с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля использовала фразу "highly likely" ("очень вероятно"), то Рааб сейчас прибег к выражению "it's almost certain" («практически неоспоримо, почти точно»).

«Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно. С одной стороны, доказательств нет, с другой стороны, говорится о возможных неких ответных мерах. Это взаимоисключающие вещи. Такое впечатление, что начинается новый виток тактики "highly likely". Видимо, по опыту предыдущих лет британское правительство пришло к выводу, что термин "highly likely" больше использовать не имеет смысла. Британское правительство сегодня одарило нас новым перлом — теперь он звучит так: почти точно. Этот термин приходит на замену "highly likely", но тактика та же», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Обвинения, лишённые всякого смысла

Обвинения Лондона не только не подкреплены доказательствами, впрочем как и в предыдущие конфликты правительства Великобритании и России, но и выглядят абсурдными, поскольку британцы сами уже выдали Москве все секреты.

На следующий день после прозвучавших обвинений появилась новость, что российская фармкомпания «Р-Фарм» и британско-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca договорились о производстве вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной Оксфордским университетом. Как уточнил председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик, российская компания станет хабом для поставок вакцины в 30-50 третьих стран, включая страны Европы и СНГ, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, но приоритетом при реализации проекта станет Россия.

«В мире сейчас не хватает производственных мощностей для производства вакцин, соответственно, необходимо партнёрство различных стран, чтобы удовлетворить потребности», — объяснил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Ляшко рассказал, когда украинцы получат вакцину от коронавируса © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

О создании готовой вакцины от коронавируса пока не может заявить ни одна страна. Её разработка продолжается в десятках лабораторий по всему миру, клинические испытания, по сообщению ВОЗ, проходят 23 вакцины. Перспективными считаются эта разработка Оксфорда и разработка российского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

«Вакцины технологически отличаются, но принцип там используется один и тот же. С точки зрения производственной готовности вакцина Оксфорда находится чуть впереди, но клинически, мне кажется, пока впереди вакцины института Гамалеи», — сказал Репик.

Британская вакцина первой в мире перешла к заключительной стадии испытаний, её тестируют на добровольцах разного возраста в Великобритании, а в скором времени исследования начнутся в США и Бразилии. Разработчики, уверенные в эффективности препарата, запустили его в производство ещё до одобрения надзорных органов.

20 июля Минобороны РФ, которое совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи участвует в разработке вакцины, сообщило об успешном завершении фазы клинических испытаний с участием добровольцев. ​​​​​​​У всех участников испытаний выработались антитела, никаких побочных эффектов не выявлено, теперь учёным предстоит провести анализ полученных данных. Результаты осмотров, анализов и опросов добровольцев будут переданы для обработки, составления итоговых отчётов, а затем и подготовки к государственной регистрации вакцинного препарата. Создать прототип вакцины и пройти весь курс доклинических испытаний в столь сжатые сроки, в течение нескольких месяцев, российским специалистам удалось за счёт того, что они разрабатывали вакцину от COVID-19 на базе уже проверенной вакцины от лихорадки Эбола.

Кроме того, посольство РФ в Великобритании усомнилось, что обвинения Лондона связаны с хакерскими атаками, если таковые вообще были. Жить по-новому. Доктор Комаровский перечислил положительные последствия коронавируса © Facebook Евгения Комаровского

«Если говорить о киберугрозах, то на протяжении уже нескольких лет мы предлагаем Лондону наладить профессиональный диалог для рассмотрения возникающих вопросов. Британским властям известно о российском Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам, специально созданном для этих целей. Однако никаких обращений в связи с указанными инцидентами к нам по официальным каналам не поступало. Следовательно, мы имеем дело не с подлинной озабоченностью компьютерной безопасностью, а с сугубо пропагандистским шагом», — заявили представители дипмиссии.

Работа под прикрытием COVID-19

Эксперты не исключают, что за информационной кампанией против России могут стоять США, неспроста же параллельно с аналогичными британским обвинениями выступили Центр безопасности коммуникаций Канады и Агентство национальной безопасности США. Три традиционных союзника, для которых координация действий — обычное дело. Почему Вашингтон сам не озвучил этот тезис? Потому что на очередное антироссийское заявление, возможно, не обратили бы внимание, а Великобритания, которой принадлежит одна из перспективных разработок вакцины, вроде как имеет больше морального права говорить о «компьютерной диверсии» со стороны россиян. Однако в победе в противостоянии с Россией, которая за время санкционной войны достигла прорыва в отдельных отраслях, в первую очередь заинтересованы США.

«Я думаю, что вся эта история — это попытка запятнать российскую вакцину со стороны людей, которые боятся её успеха, поскольку она потенциально может быть первой на рынке и потенциально наиболее успешной», — сказал Дмитриев в интервью британскому Times Radio. Пандемия коронавируса только начинается — ведущий инфекционист США © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

По мнению члена Совета по внешней и оборонной политике Александра Крамаренко, работавшего советником-посланником посольства РФ в Великобритании в 2011-2017 годах, немаловажную роль в нынешней ситуации играет и кризис внутри западного сообщества, где идёт серьёзное противоречие между континентальной Европой и англосаксами — американцами и англичанами, — а другого повода объединяться, кроме как обвиняя во всех грехах Россию, нет. Не было доказательств и тогда, когда Москву обвиняли во вмешательстве в ход референдума по Brexit в 2016 году и в парламентские выборы 2017 года.

«Когда все начинают валить в одну кучу обвинения против нас, я думаю, это говорит о тех сложностях, которые переживают западные страны: они не видят другого проверенного пути объяснять общественному мнению те трудности, с которыми они сталкиваются, как только происками Кремля, «рукой Москвы», — заявил Крамаренко в комментарии РИА Новости.

Он констатировал, что у западных элит нет идей, они выдохлись интеллектуально.

Печально, что бороться с общей проблемой, которая уносит жизни людей по всему миру, вновь мешают политические амбиции отдельных стран, хотя COVID-19, наоборот, мог бы стать отличным поводом для объединения усилий во благо человечества.