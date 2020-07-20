По состоянию на 19.00 понедельника, 20 июля, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире достигло почти 14,7 миллиона. За сутки число зараженных выросло на 127 242 человека, сообщает сайт coronavirus-monitor.info

Общее число смертей от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, составляет 610 098 человек, за сутки зафиксировали 2 880 летальных исходов. Состояние почти 60 тысяч больных врачи оценивают как критическое.

К 20 июля более 8 775 миллиона человек смогли вылечиться от коронавируса. Лидером антирейтинга остаются США, где подтвердилось уже 3,92 миллиона случаев заражения. За сутки там скончались 146 человек, общее количество смертельных случаев превысило 143 тысячи.

На втором месте находится Бразилия. Ряды заболевших в этой стране за сутки пополнили 23477 человек. Общее число зараженных превысило 2 миллиона 100 тысяч человек. Пандемия унесла жизни более 79 тысяч заболевших, в том числе 664 пациента скончались за сутки.

В Индии, которая замыкает тройку лидеров по темпам распространения заболевания, количество заболевших превышает 1 миллион 132 тысячи. От COVID-19 скончались свыше 27 тысяч человек.

Ситуация на Украине

На Украине зарегистрировали 59 493 случая COVID-19, скончались от инфекции 1498 человек. Всего выздоровели 31 439 человек, в том числе 560 за минувшие сутки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова ко второй волне пандемии коронавируса, хотя надеется, что ее не будет.

«Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50%. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует», — утверждает глава государства.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, украинская экономика еще не прошла «худшую точку» кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Из-за коронавируса международные учения Sea Breeze-2020 в Черном море проходят в новом формате — бесконтактно, с максимальным использованием современных инновационных технологий, заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

Глава ДНР Денис Пушилин заверил, что если ситуация с коронавирусом не ухудшится, то с 1 сентября дистанционное обучение в республиканских школах будет отменено.

Ситуация в России

Около 15% участников опроса, проведенного Исследовательским центром портала Superjob.ru, поддерживают повторное введение режима самоизоляции, не дожидаясь второй волны коронавируса.

При этом большинство респондентов (38%) уверены, что вводить ограничительные меры нужно только, если число заболевших начнет расти среди россиян не старше 24 лет.

НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России в середине августа планирует начать клинические исследования вакцины против COVID-19 на большой группе добровольцев.

Вакцина уже прошла испытания I и II фазы в Китае, которые доказали ее эффективность. Институт объявил о наборе первых 100 добровольцев среди россиян.

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского откроет новый сезон благотворительным спектаклем 7 августа, который смогут бесплатно посетить медработники, лечившие больных с диагнозом COVID-19.

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, Россия занимает шестое место по эффективности сохранения занятости во время пандемии, уступая Польше и некоторым странам Западной Европы. За месяцы карантина в России были потеряны лишь два процента рабочих мест.

Ситуация в мире

Вакцина против коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета и компанией AstraZeneca, по предварительным данным, способствовала выработке иммунного ответа на вирус у испытуемых.

США не смогли взять под контроль эпидемию коронавируса, для бизнеса это грозит катастрофой — бостонский банкир © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк Борис Джонсон назвал достижения отечественных ученых «очень позитивными новостями».

Вакцина от коронавируса должна расцениваться в качестве "глобального общественного блага" и быть доступной для всех, а не только для обеспеченных людей, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Наиболее бедные и уязвимые люди подвергаются особому риску, — отметил он. — Это относится к коренным народам повсюду в мире — в городских и отдаленных районах», — заявил глава ВОЗ.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, у которого на днях выявили коронавирус, принял 19 июля несколько сотен своих сторонников в саду своей официальной резиденции дворец Алворада. При этом Бразилия по количеству зараженных занимает второе место в мире после США,

Китайская компания Sinopharm Group предложила Узбекистану принять участие в финальной фазе клинических испытаний двух вакцин от коронавируса. В то же время одновременно испытания новой вакцины пройдут в ОАЭ, где в них примут участие порядка 15 тысяч человек.