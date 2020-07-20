Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 20 июля, принял участие в церемонии закладки двух десантных вертолетоносцев на заводе «Залив» в Керчи. Одновременно с этим в Санкт-Петербурге и Северодвинске был дан старт строительству двух атомных подводных лодок и двух новейших фрегатов для российского ВМФ

В предстоящее воскресенье, 26 июля, в России будет отмечаться День Военно-морского флота. В предверии этой даты руководство страны в лице президента наглядно подчеркнуло важность военно-морской компоненты в структуре вооруженных сил и еще раз подтвердило курс на усиление обороноспособности государства. Фантомные боли украинской власти в Крыму. Верховная Рада поделила полуостров на районы © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

Благодаря и вопреки санкциям

Судостроительный завод «Залив» — одно из крупнейших профильных предприятий в Восточной Европе, расположенное на берегу Керченского пролива. Во времена независимой Украины завод практически перестал работать с военными судами, не от хорошей жизни переориентировавшись на строительство и ремонт корпусов гражданских судов по заказу нескольких европейских стран.

Теперь, после возвращения Крыма в состав РФ, мощности судоверфи вновь получили полную загрузку, именно здесь будут строиться первые для российского ВМФ универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДК). Общая сумма контракта — более 100 млрд рублей. Отмечается, что все комплектующие у судов будут полностью отечественными, включая оружейные системы.

Примечательно, что нового российского проекта УДК могло в ближайшем будущем и не быть. Виной всему санкции, наложенные странами Запада на Россию после присоединения Крыма в 2014 году. Именно тогда уже построенные во Франции по российскому заказу «Мистрали» в последний момент решили не передавать РФ, продав их в конечном итоге Египту. Символично, что именно крымская судоверфь теперь займется постройкой российских десантных вертолетоносцев.

Два новейших корабля получили наименование в честь советских военачальников — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

«Они названы именами наших известных военачальников — Ивана Васильевича Рогова, который участвовал в разработке плана Керченско-Эльтигенской операции, и Митрофана Ивановича Москаленко, участвовавшего в разработке плана завоза продовольствия в блокадный Ленинград», — написал на своей странице «Вконтакте» глава Крыма Сергей Аксенов. ВМФ России больше не нуждается в украинских двигателях © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

Как отметил в своем выступлении Владимир Путин, таким образом получила продолжение традиция, по которой фрегаты и десантные корабли будут и дальше носить имена прославленных отечественных военачальников и флотоводцев.

Новые суда, заложенные в Керчи, будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи, подчеркнул глава государства.

«Они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ, повысят его стратегические возможности», — сказал он, добавив, что в перспективе Россия может продолжить строительство новых УДК для своего флота.

Укрепление боевого потенциала

Одновременно с церемонией в Керчи было положено начало строительства двух многоцелевых атомных подлодок «Воронеж» и «Владивосток» проекта «Ясень-М» на заводе «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области, а на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге были заложены два новейших фрегата проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

Владимир Путин принял участие в этих мероприятиях по видеосвязи из Крыма.

Президент поздравил работников всех трех предприятий с «большим событием, с очень важным и значимым шагом в развитии Военно-морского флота».

«Будем и впредь держать курс на развитие современного боеспособного флота, строить корабли, оснащенные перспективными образцами вооружения и техники», — заявил Путин.

Он рассказал, что за последние восемь лет в боевой состав российского флота вошли более 200 судов различного класса. По его словам, если нынешние темпы обновления отечественного ВМФ сохранятся, то уже к 2027 году доля современных кораблей в составе флота достигнет 70%.

Примечательно, что заложенные на «Северной верфи» фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» — уже седьмое и восьмое судна проекта 22350, которые будет строить петербургский завод. На прошлой неделе был подписан акт приема первого судна этого проекта — «Адмирал Касатонов». Второй фрегат в рамках данного проекта — «Адмирал Головко» — был спущен на воду в мае этого года.

Военный эксперт сказал, на что максимум способен украинский флот в «войне» с Россией © пресс-служба министерства обороны Украины

Что касается новых атомных подлодок, заложенных на Севмаше, то их называют будущим российского подводного флота. Они будут построены в рамках модернизированного проекта 885 и будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон», а также крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» и/или «Оникс».

Как рассказал РИА Новости экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов, начало строительства сразу шести больших кораблей сделает ВМФ РФ более сбалансированным, так как в последние годы флот пополнялся в основном малыми ракетными кораблями и корветами.

«Корабли дальней морской и океанской зоны — это то, чего у нас сейчас серьезно не хватает, и решение этой задачи делает наш флот сбалансированным. Это очень важно, чтобы флот был сбалансированный по родам сил, по уровню кораблей», — рассказал он.

Освоение Керчи

Строительство универсальных десантных вертолетоносцев в Керчи говорит о том, что крымские предприятия начали свое возрождение, полагает бывший командующий Черноморским флотом и экс-глава главного штаба ВМФ РФ Виктор Кравченко.

«Керчь начали осваивать, потому что до 2014 года там практически ничего Украина не делала. Раньше (во времена СССР. — Ред.) там сторожевые корабли строились хорошие», — сказал он в комментарии РИА Новости.

О будущем судостроительных предприятий в Крыму говорил сегодня и Владимир Путин. По его словам, власти страны приняли решение об особой мере поддержки крымских заводов.

«Что касается Крыма, то в этом году мы приняли решение предложить особую меру поддержки, а именно… во-первых, это связано с тем, что здесь затраты несколько выше, чем на других российских верфях… приняли решение субсидировать 30% стоимости судна для тех судовладельцев, которые хотят заказать на крымских верфях свои будущие суда», — заявил он.

Президент отметил, что заказы по линии оборонно-промышленного комплекса в Крыму достаточно большие.

Коснулся он и темы пребывания полуострова в составе Украины, признав, что Крым в тот период пришел в упадок, отметив, что это не было злонамеренной целью киевских властей. Он вспомнил о своем разговоре с Николаем Азаровым в бытность последнего премьер-министром Украины.

«Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером (Николай Азаров, последний глава правительства Украины до победы Евромайдана в 2014 г. — Ред.) разговаривал, когда он еще был премьером. Я говорю: "Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?" Он говорит: "У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше, чем давать, для того чтобы поддержать другие регионы Украины"», — рассказал Путин. Нашли того, кто «сдал» Крым. Посадит ли Зеленский Турчинова? © пресс-служба президента Украины

Реакция Украины и США

Очередной визит российского лидера в Крым не остался незамеченным на Украине, Министерство иностранных дел которой отметилось дежурным «решительным протестом».

«В связи с указанным незаконным визитом 20 июля 2020 года Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства. В МИД подчеркнули, что российские чиновники должны согласовывать свои поездки на полуостров с украинской стороной.

В отличие от протестов Украины, которую больше заботит сам факт визита Путина в Крым, посольство США в Киеве у себя в Facebook акцентировало внимание на цели визита президента РФ.

«Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, нарушает международные нормы. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет свои силы из Донбасса. Крым — это Украина», — заявили в диппредставительстве Соединенных Штатов.

Так совпало, что в день закладки боевых кораблей в Керчи с участием Путина Североатлантический альянс начал проведение в северо-западной части Черного моря военно-морских учений Sea Breeze-2020 с участием Украины.

«В условиях мировой пандемии и для сохранения здоровья участников учений в этом году мы проводим Sea Breeze в новом формате — бесконтактно, с максимальным использованием современных инновационных технологий и с отработкой широкого спектра заданий именно в море, где сейчас возникают актуальные вызовы и угрозы системе международной безопасности», — написал у себя в Facebook командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

Очевидно, что под такими «вызовами» и «угрозами» НАТО и Украина подразумевают Россию и ее планы по усилению собственного Военно-морского флота.

«Это одно из учений в цепи натовской активности на восточном фланге, еще одна демонстрация того, что НАТО для себя усматривает угрозу с востока. Вся эта активность не соответствует реальным потребностям обеспечения безопасности, ухудшает региональную стабильность, создает новые разделительные линии в Европе», — заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.