Четыре года спустя. Что происходит с делом Шеремета сегодня

В понедельник, 20 июля, исполнилось четыре года со дня убийства журналиста Павла Шеремета. За это время следствие так и не дало вразумительного ответа, почему его убили

В понедельник, 20 июля, в центре Киева открыли памятный знак в честь журналиста Павла Шеремета. Знак установили на улице Ивана Франко — неподалеку от дома журналиста и около его места гибели. Именно на этой улице он погиб четыре года тому назад.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память журналиста.

«Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. В Белоруссии, России и Украине он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего — за право гражданина на свободную мысль и слово. И за обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами. У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отобрать жизнь. Его циничное убийство — потеря для всех независимых меда и журналистов. А еще это преступление — позор для Украины», — написал Зеленский в Facebook.

По словам украинского президента, дело об убийстве Шеремета находится под контролем и пристальным вниманием всего украинского общества, которому нужны четкие ответы, убедительные и безоговорочные доказательства.

«Обязанность государства и правоохранительных органов — сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А позже — настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы тяжело ни было найти правду. Сколько бы усилий и времени это ни забрало. Павел Шеремет — скорбь, память, правосудие», — подытожил Зеленский.

И если скорбь и память не вызывают вопросов, то вот к правосудию вопросы есть.

Что произошло четыре года тому назад

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева, на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, прогремел взрыв. Оказалось, что взорвался автомобиль, принадлежащий руководителю «Украинской правды» Алене Притуле. За рулем автомобиля находился ее гражданский муж — журналист Павел Шеремет. В то утро он ехал на работу.

Событие было резонансным. На место взрыва прибыли не только рядовые сотрудники МВД, но и их начальство. Дело под личный контроль взял президент Украины Петр Порошенко. Он же присутствовал позже на церемонии прощания с журналистом.

Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе назвала поимку виновных в убийстве делом чести для правоохранительных органов. Посольство США на Украине выдвинуло требование в четвертую годовщину убийства Шеремета © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поскольку Шеремет был еще и гражданином России и Белоруссии, его гибель прокомментировали и за рубежом. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гибель Шеремета — «серьезный повод для беспокойства», и выразил надежду на быстрое и беспристрастное расследование.

Спустя два дня после убийства Шеремета — 22 июля — Национальная полиция обнародовала основную версию гибели журналиста — его профессиональная деятельность. Тогда же была опубликована запись минирования автомобиля Притулы. Один из злоумышленников в 0:22 по Киеву подготовил место для крепления взрывчатки, а само взрывное устройство в 2:40 заложил другой человек — женщина. Тогда же сообщили, что удалось установить личности людей, которых видеокамеры зафиксировали возле машины.

Спустя неделю с небольшим — 3 августа — в Сети появились видеокадры с подозреваемыми. Тогда же советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал одну из ведущих версий убийства — дестабилизация обстановки с целью подрыва государственного строя Украины. А 4 августа другой советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что за убийством стоят российские спецслужбы.

С тех пор следствие, несмотря на то, что украинцам, по словам Деканоидзе, помогали сотрудники ФБР, не продвинулось. Лишь в феврале 2017 года следователи сообщили, что для изготовления взрывного устройства была использована противопехотная мина МОН-50. Тогда же следствие окончательно назвало приоритетную версию причины убийства — профессиональная деятельность Шеремета на Украине и за ее пределами.

С сентября 2017 года Главное следственное управления Нацполиции засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета. Убийство Шеремета: суд оставил за решеткой подозреваемого Антоненко © Facebook Андрей Антоненко

Подвижки в расследовании произошли лишь после смены президента Украины. При новом главе государства — Владимире Зеленском — наконец были названы подозреваемые в убийстве журналиста. 12 декабря 2019 года МВД сообщило о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. Организатором убийства назвали Aндрея Антоненко — бывшего бойца Сил специальных операций, известного также как музыкант под псевдонимом Riffmaster. Исполнителем убийства назвали волонтера и врача Юлию Кузьменко. Также, по мнению следствия, к преступлению были причастны военная медсестра Яна Дугарь, которая якобы проводила разведку и слежку, и супруги Владислав и Инна Грищенко. Последние были задержаны по другому делу, но также стали фигурантами и по делу Шеремета.

«Досудебным следствием установлено, что Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, пребывая на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов <…> решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича», — говорилось в тексте подозрения Антоненко.

Задержание этих людей взывали на Украине противоречивую реакцию. Несмотря на то, что среди части сторонников Майдана Шеремет был популярен, некоторые из этих людей стали горячо поддерживать подозреваемых в убийстве журналиста.

Неясный мотив

Названный следствием мотив убийства Шеремета удивил даже противников украинских националистов. Зачем ради идей «величия арийской расы» убивать журналиста, который сам мог бы стать образцом «истинного арийца» — голубоглазый, с правильными чертами лица — неясно. Аваков ушел от журналистов после вопроса о деле Шеремета © kmu.gov.ua

Судя по всему, в это не верит и сам Зеленский. Иначе как объяснить слова из его записи, сделанной им 20 июля 2020 года: «Обязанность государства и правоохранительных органов — сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А позже — настоящих организаторов и заказчиков этого преступления».

Защитники подозреваемых указывают, со ссылкой на экспертов, на то, что рост того же Антоненко не совпадает с ростом человека на видео.

Те же, кто к воевавшим в Донбассе подозреваемых симпатий не испытывают, обращают внимание на мотивы убийства. Официальная версия откровенно слабая.

При этом многие вспоминают о следе Службы безопасности Украины в этом деле. Он них заговорили сами украинские журналисты еще в мае 2017 года. Тогда журналисты проекта «Слідство. Інфо» обнародовали результаты своего расследования. Согласно ему в ночь накануне теракта, у дома, где жили журналист и его гражданская супруга, находились две подозрительные машины — красный «Мерседес» и серая «Шкода». Журналисты нашли владельца последней. Им оказался сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко.

После того, как фильм вышел в эфир, СБУ заявила, что Устименко был уволен еще в апреле 2016 года. От дальнейших комментариев в спецслужбе отказались. А вот сотрудники МВД вызвали и Устименко, и журналистов на допрос.

Уже после того, как в декабре 2019 года наконец были названы основные подозреваемые в убийстве Шеремета, коллеги погибшего тоже не поверили следствию.

«Мы положительно воспринимаем тот факт, что следствие продолжается и об этом деле не забыли. Признаемся честно, озвученная версия следствия нас шокировала. Сейчас мы относимся к изложенной информации осторожно <…> Кто может быть заказчиком этого убийства? Версия о том, что такое преступление могла самостоятельно организовать группа волонтеров для дестабилизации ситуации, вызывает много вопросов. Непонятными для нас остаются мотивы заказчиков и исполнителей. Цель, озвученная во время брифинга, — дестабилизации политической ситуации в Украине — не была достигнута. Кто был заинтересован в дестабилизации ситуации в стране в то время? Зачем волонтерам, которые поддерживали армию в сложные времена, нужна дестабилизация ситуации внутри страны?» — говорилось в заявлении редакции «Украинской правды».

Прокомментировали задержание подозреваемых и некоторые политики. Так, народный депутат Илья Кива заявил, что, по его информации, трое из задержанных, а затем и арестованных, во времена Порошенко были внештатными сотрудниками СБУ.

Чуть позже медиаэксперт и блогер Анатолий Шарий подкорректировал слова Кивы.

«По моей информации, даже не трое из пяти, а четверо из пяти», — указал Шарий.

А спустя семь с лишним месяцев после заявления о поимке подозреваемых уже и президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы должны «увидеть в суде настоящих убийц» Шеремета, а позже «заказчиков и организаторов». С учетом того, что в деле может быть замешана СБУ, вряд ли в обозримом будущем заказчики и организаторы убийства окажутся на скамье подсудимых.