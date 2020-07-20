Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 3,7 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 140,5 тыс. людей, больше 1,1 млн выздоровели.
Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 2 млн жителей, свыше 79,4 тыс. человек скончались, больше 1,4 млн выздоровели.
Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 1,1 млн случаев заражения, 27,4 тыс. смертей, 700 тыс. выздоровлений.
Напряженной ситуация остается в России, Южной Африке, Перу, Мексике.
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 771 тыс. (6109 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 12 342 человека (95 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 550 тыс. человек.
Испытания вакцины от COVID-19, которые в госпитале имени Бурденко проводило Минобороны, завершаются. Сегодня врачи выписывают последнюю группу участников-добровольцев из 20 человек. Ученым предстоит проделать еще огромный пласт работы — от составления итоговых отчетов до государственной регистрации вакцины. Но уже сейчас понятно, что у испытуемых выработались необходимые антитела, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносятся организмом.
В течение полугода после положительного опыта применения вакцины среди взрослых ученые начнут испытания препарата для детей. Такая очередность продиктована действующим законодательством, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В первую очередь, по его словам, прививать против коронавируса стоит учителей и пожилых людей. А далее — все коллективы, которые «дышат одним воздухом»: на больших стройках, в казармах, в общежитиях. При этом эксперт посоветовал перед вакцинацией проконсультироваться с врачом.
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа продлили режим самоизоляции до 15 августа включительно. Все жители ЯНАО должны надевать маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и транспорте. В Новом Уренгое из-за сложной эпидемиологической обстановки действуют дополнительные ограничения для въезжающих из других регионов России.
Роспотребнадзор проведет всероссийское анонимное исследование распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди пациентов с ВИЧ-инфекцией. Специалисты ведомства совместно с неправительственной организацией «Коалиция по готовности к лечению» изучат также влияние пандемии коронавируса на оказание медпомощи ВИЧ-инфицированным.
Осенью вирус продолжит активно распространяться по стране, однако второй волны может и не случиться. Так считает ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова Роман Зиновкин. По его словам, в городах и областях, в которых люди уже в значительной степени переболели, новый пик маловероятен.
Россия успешно сотрудничала с дипломатами и официальными представителями Грузии и Украины во время реализации вывозной программы в условиях пандемии коронавируса.
«Эта программа (по вывозу. — Ред.) объединила не только нас всех, но и объединила еще нас с теми дипломатами, с теми чиновниками, с теми активистами из стран, с которыми у нас, в общем-то, есть крупные политические проблемы и разногласия», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Коронавирус и Украина
На Украине за сутки коронавирус подтвердился у 651 человека.
«За все время пандемии заболели 59 493 человека, из них 4204 ребенка, а также 7985 медработников», — сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего в стране уже выздоровели 31 тысяча, погибли 498 человек.
Десять медиков с подстанции экстренной помощи в Бердянске Запорожской области Украины заболели коронавирусом.
Пункт сбора анализов для проведения ПЦР-тестирования на коронавирус откроется в международном аэропорту «Одесса» 21 июля.
«Данная услуга будет полезна для путешественников, которые прибывают из стран "красной" зоны и вынуждены соблюдать 14-дневную самоизоляцию согласно постановлению Кабинета министров Украины», — сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Ситуация в мире
Ультрафиолетовое излучение быстро и эффективно уничтожает инфекцию. К такому выводу пришли итальянские биологи и физики Миланского государственного университета и Национального института астрофизики. По их словам, даже маленькая доза УФ-излучения инактивирует вирус в течение нескольких секунд, что можно активно использовать в борьбе с пандемией.
Власти Гонконга решили ужесточить карантин из-за всплеска заболеваемости. За последние сутки вирус обнаружен у 108 жителей региона, что является рекордом с начала января. Компаниям рекомендуется перевести сотрудников на удаленный режим работы, а кафе и рестораны будут работать только навынос и доставку еще как минимум неделю.
К попытке украсть данные о разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 причастны российские спецслужбы, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Москва ранее заявляла, что подобные обвинения голословны и Россия не имеет никакого отношения к попыткам выкрасть данные фармкомпаний.
Ученые не увидели эффекта от закрытия школ на карантин из-за COVID-19. Исследователи сопоставили ситуацию с коронавирусом у детей в Финляндии, где закрыли все учебные заведения, и в Швеции, где разрешили работать начальным школам. И там и там в начальных школах число заболевших оказалось почти одинаковым.
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». Он полагает, что быстрое восстановление экономики после «очень, очень существенного падения активности практически во всех странах мира», которое вызвала пандемия, маловероятно.