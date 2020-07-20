В понедельник, 20 июля, в Одессе истек дедлайн, отведенный президентом Зеленским губернатору Одесской области Максиму Куцему для поднятия танкера Delfi, затонувшего в районе пляжа «Дельфин» в ноябре прошлого года. Танкер - на том же месте, губернатор - тоже

В течение этих выходных была предпринята попытка убрать судно с побережья с помощью буксиров компании P&O Maritime Ukraine, принадлежащей бизнесмену Андрею Ставницеру. Увы, она оказалась тщетной: у буксиров оборвался трос. Танкер-вредитель. Разлив нефти возле одесского пляжа грозит сорвать курортный сезон © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Танкер Delfi мог принимать участие в контрабанде нефти Курченко

Затопление судна, на котором трюм был полон нефтепродуктами, произошло 21 ноября 2019 года: во время шторма его сорвало с якоря в порту города Южный, унесло в открытое море, а затем прибило к одесскому пляжу «Дельфин». Там его перевернуло от столкновения с волнорезом. Команду, состоявшую из трёх граждан Украины, эвакуировали, а вот корабль остается на месте крушения и поныне.

Официально владельцем танкера являлась британская компания «Mister Drake», зарегистрированная в Лондоне. Кроме того, украинские чиновники называли владельцами фирмы Atenia Holding Ltd и Frio Fondo LP, зарегистрированные там же. Вышеназванные компании и танкер Delfi фигурируют в уголовном производстве, связанном с деятельностью бизнес-группы Сергея Курченко, близкого к экс-президенту Януковичу.

Согласно материалам дела, в течение 2012-2014 годов Курченко организовал схему по контрабандному ввозу на территорию Украины нефтепродуктов. Их оформляли как транзитный груз или даже как украинскую продукцию (Одесского нефтеперерабатывающего завода), хотя на самом деле продавали. Это позволяло уклоняться от уплаты налогов, сборов и платежей. В схеме были задействованы работники целого ряда частных предприятий, должностные лица госорганов, в том числе сотрудники таможни, а также десятки судов, среди которых и танкер Delfi. Корабль подозревался в участии в контрабандных перевозках до 2018 года, пока у него не произошла поломка в машинном отделении. Тогда его отбуксировали в порт Южного. Там танкер мог исполнять функцию склада нефтепродуктов, в том числе контрабандных.

Это работало следующим образом: судно курсирует между портами, но не заходит в них, чтобы не производить таможенное декларирование грузов. Его прямо в открытом море нелегально разгружают суда, официально не покидающие территориальных вод Украины и не подлежащие поэтому таможенному контролю. Времени для совершения тех или иных махинаций с грузами в таких условиях более чем достаточно. Администрация морских портов Украины заявляла, что изначально танкер находился в нейтральных водах и не подавал заявки на вход в порты Одесса или Южный. Но позже был подан сигнал о том, что судно терпит бедствие, осталось без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим принявший сигнал спасательно-координационный центр «Одесса» начал предпринимать меры по ликвидации аварийной ситуации. Чем живёт Одесса: местные игнорируют карантин, мэр конфликтует с губернатором © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

По данным одесских СМИ, реальным собственником судна оказался экс-депутат Николаевского облсовета Олег Ковтунов. Политик основал почти два десятка компаний, зарегистрированных в Одессе и Николаеве. Некоторые из них занимаются оптовой торговлей нефтепродуктами.

Загрязнение одесского моря и слабая реакция властей

Владельцы судна утверждали, что груз на танкере отсутствует, но это оказалось ложью: экологические службы одесской мэрии уже в декабре прошлого года фиксировали разлив черной жидкости, похожей на нефть. А уже в июне 2020 г. глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный сообщал о превышении в морской воде у места крушения судна предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза. Общий размер экологического ущерба, по предварительной оценке, составил 410 тыс грн.

В течение нынешней весны ситуация никак не решалась. Виной тому несогласованность действий различных инстанций: судовладельцы ссылались на дороговизну и недостаточность собственных сил для подъема, одесская мэрия и ОГА перекладывали ответственность друг на друга.

31 марта дело танкера на личный контроль взяла генпрокурор Ирина Венедиктова, обещавшая содействовать устранению последствий аварии и компенсации расходов.

«Мы будем принимать меры по обеспечению судовладельцем компенсации расходов на подъём и удаление суда и задействуем все законные механизмы, чтобы устранить последствия аварии и загрязнение моря за его счёт. Прокуратура приложит все усилия, чтобы не допустить необоснованных расходов из государственного бюджета на эти цели, поскольку ориентировочная цена подъёма слишком высока — от 18 до 24 миллионов гривен», — сообщала Венедиктова.

Впрочем, все слова оставались лишь пустыми декларациями. Государство самоустранилось, пытаясь избежать излишних трат. Хотя по закону корабли, представляющие опасность для акватории, нужно поднимать как можно скорее, а затем взыскивать стоимость работ с владельца в судебном порядке.

22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер относительно ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного нахождения судна Delfi (ч. 1 ст. 237 Уголовного кодекса Украины). А спустя 4 дня комиссия по ТЭБ и ЧС Одесского горсовета приняла решение о закрытии для купания пляжа «Дельфин», хотя это следовало бы сделать раньше, поскольку присутствие там отдыхающих представляло угрозу для их безопасности. Готовят отставку. Офис Зеленского разочаровался в одесском губернаторе © Facebook, Максим Куцый

Телеграм-канал «Одесский городовой» объясняет затянувшуюся эпопею аппаратными интригами местных чиновников, замешанных на коррупционном интересе.

«Изначально судовладельцу предложили не утруждать себя вот этим вот всем и доверить проводить работы капитании Одесского порта. Там собирались банально распилить судно и вывезти по частям, после чего выставить судовладельцу счёт за проделанную работу. Энтузиазм портовиков объяснялся очень простой вещью: на этой операции планировали украсть около 50% её бюджета. Однако обогащать руководство порта за свой счёт в планы судовладельца не входило, и он от предложения отказался, сообщив, что может распилить судно и самостоятельно. План чиновников неплохо заработать на катастрофе рушился на глазах. Тогда-то судовладельцу и начали ставить палки в колёса по линии департаментов экологии ОГА и Одесской мэрии, которые наложили вето на операцию: мол, распил судна может привести к утечке нефтепродуктов (тех самых, которых на борту Delfi типа как нет, ага). Когда пилить судно и деньги собирались в порту, экологов Куцего это, конечно, ничуть не смущало. Но это же было совсем другое дело (тем более, что с экологами в порту обещали поделиться). Всё это время шли торги и аппаратные интриги, которые завершились тем, чем завершились: планом подъёма судна без его распила за деньги судовладельца и без коррупционного интереса для чиновников», — писали авторы канала.

Угрозы Зеленского и неудачная попытка устранить проблему

В начале июля во время визита в Одессу президента Зеленского тема с танкером являлась одной из центральных. Глава государства стал угрожать местным чиновникам уголовным делами, требуя решения проблемы. Им был дан срок до 20 июля, хотя подчеркивался тезис, что заниматься поднятием судна должен собственник. Дело осложнилось объективными обстоятельствами: по техническим причинам поднять корабль с мелководья сложнее, чем с глубины, а нужная техника в стране отсутствует вовсе.

Губернатор Максим Куцый был вынужден обратиться к своему оппоненту — совладельцу порта ТИС Андрею Ставницеру, с которым у него были противоречия со времени начала пандемии COVID-19. Глава ОГА и бизнесмен, возглавивший областной штаб по борьбе с коронавирусом, неоднократно публично критиковали друг друга. Ходят слухи, что за свою помощь Ставницер получил квоту в размере 1/3 списка одесского отделения «Слуги народа» на местных выборах для своих людей. В итоге придумали такую схему: поднять судно с помощью пневматических подушек, поставить его с бока на киль и отбуксировать в порт. Процесс должен был занять около двух недель, но его начало не задалось.

«Стало понятно, что судно слишком тяжелое — лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут облегчать Delfi: откатывать кормовой отсек и носовой трюм, доставать лопнувший понтон и менять его. Буксиры сегодня работать не будут. Вечером — совещание рабочей группы, после него определим даты следующего подъема», — отмечал Ставницер на своей странице в Facebook.

По его словам, поднятие танкера с мели — «сложный и трудоемкий процесс, в котором много малоизвестных вводных. Предугадать вес судна, как и то, насколько сильно оно держится за волнолом, невозможно — выясняем это опытным путем… Спешка в данном случае может обернуться бедой, поэтому работаем спокойно». Политические последствия пандемии. Одесса больше не хочет голосовать за людей Зеленского © РИА Новости, Денис Петров | Перейти в фотобанк

Подобными темпами проблема может не разрешиться и до осени, а с середины октября убрать его не позволит штормовая погода. В любом случае, как центральные, так и местные власти в вопросе ликвидации такой с виду незначительной проблемы проявили себя далеко не лучшим образом. Горожане называют Delfi не иначе, как памятником разрухе и бесхозяйственности. При надлежащей организации убрать корабль должны были максимум за месяц-два, вместо этого он продолжает отравлять одесское море в разгар курортного сезона.

В сущности, вся эта история, когда чиновники неудачно решившие заработать на экологической катастрофе и теперь вовсю пытающиеся отыграть назад, является ярким примером, когда бизнес становится "личным делом", ради которого люди, находящиеся в административных кабинетах, ради личной же выгоды уничтожают собственную среду обитания.