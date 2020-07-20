Местные выборы 2020 года для партии «Слуга народа» будут сложными. Рейтинг партии падает, и повторить схему парламентских выборов 2019 года, во время которых избиратели голосовали за кого угодно, если он от «Слуги народа», уже не получится. В то же время совсем отказаться от участия в выборах (или отказаться от самих выборов) - потерять лицо

Тем не менее, партии необходимо участвовать в местных выборах — ведь сейчас на уровне местных советов президентская партия практически не представлена (её представители участвовали только в промежуточных выборах).

И особенно важны, конечно, выборы в столице.

Во-первых, Киев — это прежде всего символический капитал: кто контролирует столицу, тот контролирует страну. На самом деле это, конечно, не так — как правило, Киев возглавляли достаточно самостоятельные политики, а когда, например, Януковичу удалось навязать Киеву своего мэра (неэлекторальным путём), кончилось всё Майданом. Хотя это произошло не вследствие, а скорее после того, как, но все же факт остается фактом — несамостоятельный мэр хуже сильной личности, которая могла бы в момент госпе6реворота подставить плечо Януковичу, а не ножку.

Поэтому Киев — это важно. Мэр города — своеобразный дуайен корпуса городских руководителей.

Во-вторых, Киев — это огромные ресурсы: значительная часть крупных компаний базируется в Киеве и налоги платят тут.

В-третьих, Киев сам по себе — отдельная административная единица, имеющая такой же статус, как области. По должности киевский городской голова, как правило, объединяет посты избираемого председателя горсовета и назначаемого президентом главы Киевской городской государственной администрации.

«Слуга народа» и её кандидаты

В то же время положение партии в городе непростое.

По данным исследования Центра им. Разумкова, проведённого в Киеве 20 июня — 2 июля, рейтинг «Слуги народа» составляет сейчас 19% избирателей, которые будут голосовать и определились со своим выборов.

Для понимания:

а) На июльских выборах 2019 года за партию голосовали 36,5% киевлян. Кстати, хотя партия заняла первое место в городе, сам по себе этот результат был одним из худших — шестой с конца.

б) «Европейская солидарность» сейчас может получить 20% (в 2019 году — 16%, один из лучших результатов в стране). Партия УДАР действующего мэра Виталия Кличко имеет шансы получить 11,5% (в парламентских выборах выдвигала своих кандидатов только в одномандатных округах), «Оппозиционная платформа» может рассчитывать почти на 11% (8% на выборах), «Батькивщина» — 7,5% (8%).

В общем, рейтинг «Слуги народа» рухнул почти в два раза, и она занимает в городе только второе место. Об автоматической победе представителя партии не идёт и речи. Нужен сильный кандидат.

Несмотря на это, очередь из желающих представлять партию на выборах выстроилась порядочная. Наиболее авторитетными (и рейтинговыми) из них был бывший руководитель принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому телеканала «1+1» Александр Ткаченко, но он вышел из гонки, так как был назначен министром культуры.

Относительно остальных претендентов было решено провести партийные праймериз. Собственно, праймериз эта процедура напоминала мало и включала три элемента: голосование фракции в Верховной Раде, социологические данные и мнение президента.

Всего в праймериз участвовали пять кандидатов: Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Дмитрий Гурин. Все они — народные депутаты (Верещук и Качура — по списку, остальные — по одномандатным округам).

В результате победила в этой процедуре Верещук, что было неожиданно для части наблюдателей — наиболее солидным из претендентов выглядел популярный журналист студии «1+1» Александр Дубинский (судя по всему, это ему и помешало — президент старательно дистанцируется от Коломойского).

Кандидат от «Слуги народа»

Ирина Верещук родилась в 1979 году в городке Рава-Русская на Львовщине.

Город пока не декоммунизировали, хотя название так и напрашивается, но в XV веке, когда он был основан, об украинцах слыхом не слыхивали («укрáиной» в это время была Коломна), а название было дано, чтобы отличить город на землях русинов от Равы-Мазовецкой на территории собственно Польши.

У Верещук два высших образования (военное и юридическое), училась также во Львовском региональном институте госуправления. Она работала в горсовете и районной администрации, а в 2010 году была избрана мэром Равы-Русской, став самым молодым мэром Украины. На этом посту и находилась до 2015 года. Выдвигалась она при поддержке партии «Сильная Украина» Сергея Тигипко, в команде которого тогда работали такие значимые фигуры нынешней власти как Дмитрий Разумков (сейчас спикер) и Евгения Кравчук (зампред фракции в Раде). Собственно, её победу на праймериз оценивают как победу Разумкова, проводящего собственный политический курс.

Кажется, главным её достижением на посту мэра стало обращение в конце 2013 года к Европейскому Союзу с призывом подписать Соглашение об ассоциации отдельно с Равой-Русской, считая официальную позицию властей Украины о приостановлении евроинтеграции не соответствующей интересам территориальных общин. Во всяком случае, благодаря этому шагу она приобрела общенациональную известность.

В 2014 году она выдвигалась в народные депутаты, но проиграла скандально известному Владимиру Парасюку. В феврале 2015 года вынуждена была покинуть пост городского головы из-за конфликта с уже депутатом Парасюком, который обвинял её в коррупции.

Попала в поле зрения грантодателей, прошла стажировку в Польше, возглавила Международный центр балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик, а в 2017 году стала доцентом Киевского педагогического университета.

При всей своей прозападности Верещук не националистка — она выступает за прекращение войны (кстати, её гражданский муж — офицер спецназа) и конфликтует с Петром Порошенко.

В парламенте она активна и демонстрирует способность отстаивать свою позицию.

Все люди, сталкивавшиеся с ней, подчёркивают её личные качества. Журналистку «Страны.уа» Олесю Медведеву она, например, сразила тем, что поделилась с ней запасными туфлями, когда та сломала каблук перед эфиром.

Перспективы выборов

Вне всякого сомнения, Виталий Кличко очень слабый мэр и при нём столица Украины приходит в упадок. Но тут следует всё же отметить два важных момента:

Во-первых, Киев боролся за мэра Кличко с 2006 года и получил его в 2014 году буквально случайно (если бы не Майдан, Кличко, скорее всего, стал бы президентом Украины). Во всяком случае, он за эти годы стал для киевлян «своим», чего не скажешь о Верещук, прожившей в столице менее трёх лет.

Во-вторых, а кто, простите, конкурент? Как бы ни был плох Кличко, городское хозяйство при нём работает. Будет ли оно работать при Верещук, у которой есть опыт управления городком, который раз в 400 меньше столицы?

Нет ничего удивительного в том, что рейтинг Кличко сейчас — 44%, а у самого сильного его конкурента — бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского, — 11%. Рейтинг представителей «Слуги народа» находился где-то в районе 3%.

Понятно, что Верещук победа на выборах не грозит, хотя в случае выхода во второй тур (его вероятность довольно высока) положение Кличко может оказаться очень сложным. Очевидно, от неё будут ждать, в первую очередь, продвижения списка партии на выборах депутатов горсовета.

Правда, скорее всего, выбирая кандидата на пост мэра Киева, в Офисе президента не особенно думали о том, чтобы действительно составить Кличко серьёзную конкуренцию. И дело даже не в зашкаливающем рейтинге, а в том, что, по мнению многих экспертов, с Кличко просто удалось договориться. Тем более, что он никогда против Зеленского не выступал, а от участия в президентских выборах на стороне Порошенко уклонился, хотя в 2014 году возглавлял на выборах список Блока Петра Порошенко.

Куда большую роль играют другие обстоятельства, на которые обратил внимание киевский журналист Александр Зубченко, — Верещук поддерживает отношения с Николаем Злочевским и, таким образом, через компанию «Буризма» входит в пул Демократической партии США. Кличко же довольно легко нашёл общий язык с Рудольфом Джулиани (которого в своё время даже приглашал к себе в советники) и, таким образом, представляет республиканцев. Зеленский же не хочет ссориться ни с теми, ни с другими — хорошо помнит, чем закончилась для Порошенко попытка вмешаться в американскую избирательную кампанию…

В дальнейшем же столицу попытаются взять под контроль при помощи «децентрализации» — сейчас в Раде разрабатывается закон о Киеве, по которому посты главы администрации и председателя Киевсовета будут окончательно разведены. При этом выборный руководитель получит все исполнительные функции (как это принято во всех остальных городах), в то время как назначаемый президентом префект получит право отменять любые решения местного самоуправления.