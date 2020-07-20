Вотум недоверия внесен в парламенте оппозицией на фоне акций митингов, организованных в Кишиневе участниками военного конфликта 1992 года в Приднестровье

Середина лета прошла, и хоть на горизонте осень еще не замаячила, дух предстоящих президентских выборов витает по Молдавии (они запланированы на 1 ноября 2020 года). Развернулась борьба за власть и административный ресурс. Главная мишень оппозиции — кресло премьер-министра. Накануне выборов — это очень ценный актив, который способен дать солидный бонус тому, кто вступит в президентскую гонку.

Чем недовольна оппозиция

На заседании парламента фракцией партии Платформа «Достоинство и правда» был выдвинут вотум недоверия кабинету министров.

— Правительство неоднократно нарушало действующее законодательство, Конституцию, подрывая суверенитет и финансово-экономическую безопасность страны, — заявил председатель фракции Александру Слусарь.

Он раскритиковал намерение правительства получить государственный кредит в размере 200 миллионов евро от России, который был объявлен неконституционным.

«Депутаты, подписавшие резолюцию о вотуме недоверия, настаивают на том, что правительство крайне плохо управляло и управляет социально-экономическим кризисом, вызванным пандемией», — отметил депутат.

Спикер парламента Зинаида Гречаная, выслушав претензии оппозиции, заявила, что парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету изучит проект вотума, и, если он соответствует юридическим требованиям, он будет рассмотрен на предстоящей неделе.

Что говорит закон: какова вероятность смены кабмина

По регламенту молдавского парламента, вотум недоверия может быть инициирован не менее чем 1/4 от числа избранных депутатов. Резолюция о вотуме недоверия представляется для обсуждения в первый день пленарного заседания, проводимого на неделе, следующей после даты подачи резолюции. А потом принимается большинством голосов избранных депутатов.

В случае отклонения вотума недоверия правительству подписавшие его депутаты не смогут инициировать в рамках той же сессии новый вотум недоверия на основании той же причины. В случае же принятия резолюции о вотуме недоверия премьер-министр не позднее чем в трёхдневный срок представляет президенту страны заявление об отставке правительства.

Вотум на фоне акций протеста

Все эти события разворачиваются на фоне митингов, организованных комбатантами — участниками событий 1992 года в Приднестровье. Их требования — ликвидация в Зоне безопасности приднестровских КПП, бесплатные медполисы и увеличение пособий и льгот. Штука в том, что они были довольно агрессивны, и властям пришлось применить силу. Фотографии, как некоторых участников акций протеста, задержали полицейские облетели все оппозиционные СМИ — мол, смотрите, как недемократично ведет себя власть с протестующими.

Тем временем один из оппозиционных лидеров и главный соперник пророссийского Игоря Додона на грядущих президентских выборах Майя Санду (ПДС, «Действие и солидарность») заявила, что поддержит вотум недоверия правительству.

— А почему Санду несколько месяцев подряд утверждала, что не будет голосовать за отставку правительства, а сейчас, когда оно расторгло договор о преступной концессии аэропорта, решила поддержать вотум недоверия? Неужели потому что ей приказал беглый олигарх Плахотнюк, который имеет на нее компромат?— задался вопросом депутат и политолог Богдан Цырдя.

Главная интрига голосования по вотуму недоверия правительству заключается в том, что без голосов фракции Про-Молдова, которую возглавляет Андриан Канду, этого сделать не удастся. Тем более, отправить кабинет в отставку. И во тут вопрос: захочет ли вся такая прозападная Майя Санду компрометировать себя голосованием вместе с Канду, который является родственником Влада Плахотнюка и которым им же сейчас и контролируется? Вед год назад именно свержение «хозяина Молдавии» Санду называла главным в своей жизни.

Выдвижение в кандидаты в президенты

Партия «Действие и солидарность» выдвинула кандидатуру Майи Санду на пост президента.

«Для меня это не только честь, но и большая ответственность. Перед нами стоит задача очистить страну от политиков, которые видят в Молдове бездонную бочку», — заявила Санду.

Но главная цель Санду, как президента, радикально поменять политический вектор Молдавии, сократив до минимума влияние России.

Действующий глава государства Игорь Додон, который за 4 года наладил отличные отношения с высшим руководством России, пока официально не заявлял, что будет баллотироваться на второй срок. Но, скорее всего, это дело времени.

И тогда 1 ноября 2020 года Молдавия снова будет выбирать между Западом и Востоком. И на этот час политологи затрудняются дать однозначный ответ, чья возьмет. Что, согласитесь, интриги только добавляет.