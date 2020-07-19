По состоянию на 19:00 19 июля в мире зафиксировано более 14 млн 486 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 606 тыс. человек скончались, свыше 8,6 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

На десятом месте по количеству заболевших — Испания (307,3 тыс.), следом идет Великобритания (313,4 тыс.).

На восьмом месте Чили (328,8 тыс.), потом Мексика (338,9 тыс.), затем Перу (349,5 тыс.), ЮАР (350,8 тыс.), Россия (771,7 тыс.), Индия (1 млн 86 тыс.) и Бразилия (2 млн 75 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено около 3 млн 836 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 142,8 тыс. человек, смертность 3,88%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Великобритании — 14,45%, более 45,1 тыс. человек.

В Бразилии — 78,8 тыс. (3,8%), В Мексике — 38,8 тыс. (11,48%) в Испании — 28,7 тыс. (9,36%).

Россия

В России по состоянию на 19 июля зафиксировано 771 795 случаев заболевания, 12 363 заразившихся умерли, 551 231 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,61%, что примерно в 9 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 2,5 раза ниже, чем в США или Бразилии.

Данные России о прохождении эпидемии подкреплены одним из самых больших в мире количеством проведенных тестов — более 24,9 млн. Это второй результат в мире, впереди только США с 47,6 млн проверок на COVID — 19.

Добровольцы, испытывающие российскую вакцину против коронавируса, чувствуют себя хорошо, заявил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

«Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее», — сказал он.

Тарасов отметил, что хорошо себя чувствуют как те участники, которые уже выписались, так и те, кто еще находится под наблюдением врачей в стационаре.

Добровольцев из второй группы планируют выписать из медучреждения в понедельник. Часть участников тестирования вакцины отпустили домой 15 июля.

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Испытания вакцины также проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.

В исследованиях участвовала группа абсолютно здоровых людей. В ряде случаев у участников эксперимента накопилась психологическая усталость из-за вынужденной самоизоляции и периода обсервации, когда они находились в одноместных палатах. Некоторым оказали психологическую помощь.

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Сотрудники Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи во главе с директором учреждения Александром Гинцбургом также испытали вакцину на себе, в качестве меры предосторожности. Ученый заявил, что препарат не вызвал никаких побочных эффектов.

Однако из-за шумихи вокруг пандемии коронавируса люди стали забывать о других опасных заболеваниях, которых стоит опасаться летом, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Она напомнила, что в эпоху пандемии люди настраивают себя на защиту от одной инфекции, тем самым при ухудшении самочувствия они «делают тест на коронавирус и успокаиваются, если он отрицательный».

«А ведь в жару из-за кондиционеров и холодных напитков на первый план выходят простудные заболевания, в первую очередь — ангина», — сказала Романенко.

Ангина выражается сильной болью в горле, высокой температурой, болями в суставах, голове. При наличии симптомов нужно как можно скорее обратиться к врачу.

При заражении ангиной те, кто занимаются самолечением, рискуют получить ряд тяжелых осложнений, предупреждает врач.

«Промедление с лечением опасно. Любая болезнь чревата осложнениями, особенно ангина. Она приводит к воспалениям сердца, болезням суставов и почек. Причем эти проблемы могут проявиться позже — уже после того, как ангина будет побеждена», — заключила Татьяна Романенко.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 19 июля зафиксировано 58 842 случаев заболевания, 1485 заразившихся умерло (смертность 2.53%), 30 879 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 877 тыс. тестов на COVID-19, что почти в 30 раз меньше, чем в России.

Известный украинский журналист, главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил о заражении коронавирусом. В кругу его общения за последние дни были лидеры парламентских партий и известные народные избранники.

«У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории "Діла". Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в контакте за последнее время», — написал Бутусов в Facebook.

Журналист также сообщил о своем самочувствии.

«Симптомы — температура 36,9-37,2 и небольшая ломота в суставах. Других симптомов — першения, кашля нет, температура не поднимается, ее даже можно не заметить. Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не медлить с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств», — отметил он.

По словам Бутусова, он чувствует себя хорошо и не знает, где мог подхватить болезнь.

Он также написал, что будет находиться на самоизоляции до полного выздоровления.

Депутат ВР от порошенковской «Европейской солидарности» Ирина Геращенко в комментариях к посту отметила, что они сидели рядом во время эфира программы «Право на власть».

«Выздоравливай! Спасибо, что написал. Сидели рядом на последнем эфире "Права на власть", проверюсь», — написала она.

Следует отметить, что вместе с Бутусовым и Геращенко в студии находились экс-премьер Юлия Тимошенко, спикер Рады Дмитрий Разумков, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко, а также депутаты ВР Александр Дубинский и Игорь Палица.

Ну а в Бердянске сразу 10 сотрудников «скорой помощи» заразились коронавирусом, сообщила пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«По состоянию на 19 июля заболевание подтвердилось у 10 работников методом ПЦР. 5 работников имеют незначительные клинические проявления в виде насморка и субфебрильной температуры до 38. У остальных 5 работников клинических проявлений нет», — говорится в сообщении.

Как уточняется, состояние всех работников стабильное, они находятся под наблюдением семейных врачей.

На подстанции проведены дополнительные мероприятия по профилактике распространения коронавируса. Все сотрудники повторно пройдут ПЦР-тесты.

В мире

Лечение наиболее тяжелых форм COVID-19 занимает несколько недель, но есть люди, у которых симптомы появляются даже через несколько месяцев после заражения, рассказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

По его словам, появляется все больше свидетельств того, что некоторым людям приходится бороться с последствиями болезни в течение более длительного периода времени.

«Я обеспокоен растущим свидетельством того, что некоторое, но, все-таки значительное количество людей, заболевших коронавирусом, страдают от долгосрочных последствий, которые могут быть весьма утомительными», — сказал Хэнкок.

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В частности, Великобритания выделила почти десять миллионов фунтов для изучения долгосрочных эффектов и последствий перенесенного COVID-19, сказал политик.

«Мы постоянно изучаем, что это вызывает, и кажется, что некоторые люди страдают от его долгосрочных последствий, в число которых может входить синдром усталости», — подчеркнул чиновник.

В свою очередь профессор иммунологии Дэнни Альтман из Имперского колледжа в Лондоне отметил, что исследования только начинают обнаруживать различные проявления хронического или долговременного характера.

Врачи в Ломбардии, наиболее пострадавшем регионе в Италии, выяснили, что COVID-19 — системное заболевание, поражающее все органы. По их данным, это не только респираторное заболевание, как изначально полагалось.

В Италии, помимо инсультов и проблем с почками, у людей, перенесших COVID-19, также развились инфекции спинного мозга, синдром усталости, психоз и бессонница.

Исследование, опубликованное в Италии на прошлой неделе, показало, что у 87 процентов из 143 пациентов, выписанных из больницы, после отрицательного теста сохранялся один из симптомов, в основном усталость и одышка. Схожая ситуация во Франции.

«Насколько нам известно, есть ряд людей, которые вступили в контакт с вирусом, у некоторых было серьезное течение, у некоторых — менее серьезное, у других симптомы, длящиеся неделями», — сказал министр здравоохранения Франции Оливье Веран.