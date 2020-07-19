Согласно данным Университета Джона Хопкинса на 12:00 19 июля в мире подтверждено свыше 14,292 млн случаев заболевания COVID-19. Умерло от вызванных заболеванием осложнений свыше 602 тыс. человек. Более 8 млн человек выздоровели

Лидируют по количеству заболевших США. Там заражено свыше 3,711 млн человек. Следом идет Бразилия с более, чем 2 млн заразившихся. Потом — Индия, там инфицировано свыше 1 млн человек, после — Россия с более, чем 764 тыс. зараженных, а потом — Южная Африка с более, чем 350 тыс. зараженных. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 18 июля

Больше всего смертей от COVID-19 в США — свыше 140 тыс. смертей. Затем идет Бразилия с более, чем 78,7 тыс. умерших, потом — Великобритания с более, чем 45,3 тыс. умерших. Следом за ней — Мексика с более, чем 38,8 тыс. умерших. Замыкает пятерку Италия с более, чем 35 тыс. погибших.

Больше всего выздоровевших от COVID-19 в Бразилии — свыше 1,4 млн человек. Затем идет США с более, чем 1,1 мл чел. Потом Индия с более, чем 677,4 тыс. выздоровевших, а затем — Россия с более, чем 545,9 млн выздоровевших. Замыкает пятерку Чили с более, чем 299,4 выздоровевших.

Ситуация на Украине

По состоянию на 12:00 19 июля по данным Минздрава на Украине зафиксировали свыше 58,8 тыс. заражений COVID-19. Количество умерших превысило 1,4 тыс. человек, количество выздоровевших — 30,8 тыс. человек.

Регионом с наихудшей ситуацией по заболеваемостью коронавирусной инфекцией является Львовская область. Там — 8 тыс. зараженных. Следом идет Киев с более, чем 6,8 тыс. зараженных, а затем — Черновицкая область с более, чем 5,3 тыс. зараженных.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в Николаевской области — в одном из местных кафе в селе Рыбаковка, сообщила главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова. В данный момент областной инфекционной больнице находится 4 пациента с позитивными тестами на Covid-19. Один человек был переведен в реанимацию. "Работаю за еду". Как пандемия повлияла на трудовую занятость в Украине - реальные истории © CC0, Pixabay

«Там (в Рыбаковке, — Ред.) позитивных много и много контактных. Конечно, лабораторный центр знает, Трайтли знает, ее закрывать надо было ещё 4 дня назад. В Рыбаковку лучше не ездить и не общаться с теми, кто там был, — подчеркнула Федорова.

Ранее в Рыбаковку уже приезжал глава Николаевской областной госадминистрации Александр Стадник. Он отмечал, что местные предприниматели и отдыхающие не придерживались карантинных мер.

Днем ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна получит вакцину от COVID-19 не ранее 2021 года.

«Когда мы говорим о вакцине против COVID-19, мы знаем, что проводится 155 исследований, 7 вышли на третью или вторую стадию. Мы ожидаем ее как можно скорее, но понимаем, что серийное производство и массовое поступление состоится не раньше весны 2021 года», — отметил Ляшко.

По его словам, производители вакцин не будут распределять ее по квотному принципу, исходя из экономических показателей. Формулы и сама вакцина будут выпускаться для других стран равномерно.

Ситуация в России

За последние сутки в 84 российских регионах зафиксировано 6109 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Таким образом, общее число выявленных случаев выросло до 771 546. Суточный прирост составил 0,8%

За сутки из-за осложнений COVID-19 умерли 95 человек. За весь период в стране зафиксировано 12 342 летальных исхода. Осенью и зимой Украину ждет еще одна вспышка коронавируса - Ляшко © Facebook, Виктор Ляшко

При этом больше больше всего положительных тестов за сутки подтвердилось у жителей Москвы — 591, Свердловской области — 245 и Ханты-Мансийского автономного округа — 237. По одному новому случаю зафиксировали в Севастополе и Ненецком автономном округе. Единственным российским регионом без новых заболевших коронавирусом осталась Чукотка.

За сутки выздоровел 3481 человек. Всего же выздоровели 550 344 человека.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса проанализировали темпы распространения инфекции по РФ.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0%, 2. г. Москва, Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, г. Севастополь — 0,3%, 3. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область — 0,4%, 4. Калужская область, Липецкая область, Республика Дагестан, Калининградская область — 0,5%, 5. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Новгородская область, Смоленская область, Тульская область, Рязанская область, Курская область, Пензенская область, Тверская область, Еврейская АО, Чеченская Республика, Республика Татарстан — 0,6%», — рассказали в оперштабе журналистам.

Кроме того, продолжается возвращение в России граждан, оказавшихся во время пандемии за рубежом.

Так, 19 июля стало известно, что свыше 100 россиян вернулись на родину рейсом Ереван-Екатеринбург в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении. Там же отметили, что по получении информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван — Екатеринбург — Ереван посольство проработало возможность использования перелета для возвращения россиян на родину.

«Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 19 июля указанным авиарейсом домой смогли вернуться еще 110 россиян», — указывалось в сообщении посольства.

По данным посольства, в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 2621 человек.

«Работа по организации возвращения россиян домой продолжается», — отметили в дипмиссии.

Таким образом, те россияне которые остались за рубежом, получат возможность вернуться домой.