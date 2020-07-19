В двадцать пятый, почти юбилейный, раз «Украина.ру» продолжает настойчиво предлагать вашему вниманию невероятные новости из жизни Украины. Просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Вообще прошедшая неделя была богатой на разного рода смешные ситуации, их список даже пришлось сокращать. Следует отметить, что главным поставщиком абсурдных новостей на Украине являются, всё же, не депутаты, как логично было бы предположить, а МИД.

Но в ходе предвыборной кампании, рассказывая о своём отношении к государственным дачам, Владимир Зеленский сказал: «ребята, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. (…) Ну, какие-то лагеря отдыха или какие-то люди, которым это действительно нужно».

На протяжении года шли поиски каких-то деток, которые хотели бы пожить в государственной резиденции. Ничего не получалось. Но президент ведь должен выполнять свои обещания!

На прошедшей неделе Зеленский заселил в госдачу своих детей. Вместе с собой и с женой. Обещание выполнено!

Это правда. Семья президента действительно переехала на госдачу, продав свой дом.

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Андрей Ермак одержал решительную дипломатическую победу — Дмитрий Козак заявил, что Россия не будет настаивать на особом статусе Донбасса, если Донбасс сможет воспользоваться плодами проводимой в стране децентрализации.

Осталась сущая мелочь — провести децентрализацию, а не то, что ею называется на Украине…

Это правда. Козак действительно сказал: «можно допустить, что децентрализация будет настолько радикальной и привлекательной, что сам Донбасс скажет, что он готов жить в таком правовом поле, не нужен им особый статус», но добавил при этом, что «никто этой децентрализации, этих поправок не видел — ни в Донбассе, ни в остальной части Украины».

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Украинское издание «Деловая столица» узнало о том, что в республиках Донбасса действует рублевая зона в июле 2020 года из заявления координатора ОСБСЕ по вопросам экономики в Минской ТКГ Ульриха Бранденбурга.

На самом деле рубль там используется с 2015 года, а с 2017 года он стал основной валютой.

Мы не знаем, правда это, или нет. Но если уж в газете 9 июля выходит новость под заголовком «На оккупированном Донбассе введён российский рубль», логично предположить, что журналисты полагают новость трёх-, а то и пятилетней давности вполне актуальной…

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Госстат Украины сообщил, что доходы от торговли рабами составили 20% экспортных поступлений. Пожелавшая остаться неназванной глава парламентского комитета по социальной политике заявила в этой связи, что пока её предложение о стерилизации бедных украинцев не принято, их можно просто продавать.

Это неправда. Но факт остаётся фактом: за первые пять месяцев 2020 года Украина экспортировала продукции примерно на $ 20 млрд., в то время как от заробитчан было получено $ 4,5 млрд. Т.о., экспорт рабочей силы действительно составляет примерно 20% экспортного потенциала Украины.

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Госсовет Турции вернул Св. Софии статус мечети. Патриарх Варфоломей, отвечая на вопрос, почему он не борется за святыню, ответил: «меня не интересует этот новодел. Вот София Киевская…»

Это неправда. София Киевская в список храмов, на которых претендует Вселенский Патриархат, не входит.

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Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предположил, что возвращение под контроль Украины территории Донбасса может занять много времени: «лет двадцать пять. Может пятьдесят. Или сто. Сказали же вам — много!»

Это почти правда. Он сказал, что не менее 25 лет.

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Владимир Зеленский ответил на «открытое письмо» Виктора Медведчука, в котором тот спрашивал, когда будет прекращена война, будут установлены справедливые жилищно-коммунальные тарифы, прекратится деление людей на сорта и т.п.

Президент заявил, что выступать с такими требованиями может только человек, который финансируется из России.

Почти правда. По форме это не был ответ на письмо Медведчука. А по сути — именно так.

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Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что Запад предал Украину и не оказывает ей военной помощи для противодействия российской агрессии: «нам поставлены американские и израильские средства связи. И зачем? Кнопочки какие-то. Лампочки. Ничего непонятно! Где ваши луки, стрелы и яд кураре?».

Это неправда, но скоро станет правдой. Во всяком случае, американские и израильские средства связи украинской армией действительно не используются, потому что слишком сложные.

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Представительство ЕС в Украине призвало депутатов принять закон о медиа. «Законопроект «О медиа» является важным шагом для приведения украинского медийного законодательства в соответствие с правилами ЕС. В случае принятия этого закона цензура и закрытие неугодных СМИ будет осуществляться в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами», — заверили европейские дипломаты.

Не совсем правда. Но украинские журналисты (в частности — совершенно проевропейские) считают, что главным содержанием закона будет именно цензура и закрытие неугодных СМИ.

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Институт национальной памяти официально потребовал отстранить от должности уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, который заявил, что у Украины есть все шансы возродить былое величие кинематографа времён УССР. «Во времена советской оккупации никакого кинематографа на Украине было, а сам украинский язык был запрещён», — сообщили в институте.

Честно говоря, мы очень удивлены тем, что УИНП с таким заявлением не выступил. Совсем нюх потеряли, дармоеды…

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Открытие в области математики сделал декан медицинской школы Университета Гонконга и профессор Габриэль Леунг. В соответствии с результатами его исследования заразность коронавируса из-за его мутации выросла на 30% и теперь каждый заболевший теперь может передать инфекцию четырём другим. Таким образом, выведена формула: число, большее чем 4,3 (а именно такой ВОЗ считала заразность COVID-2019 ранее) на 30% — 4.

В Нобелевском комитете пока размышляют — считать это открытием или же просто примером нелинейной коронавирусной математики.

Это неправда. В нобелевском комитете этот казус не рассматривался.

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Газеты «The New York Times» опубликовала статью под названием «Экономика, которая нам нужна». В ней, в частности, утверждается, американские банки должны извиниться за то, что не признали Голодомор геноцидом ещё в 1933 году и предпринять для этого четыре дополнительных шага: отменить потребительскую задолженность для украинцев; отменить банковские сборы для украинцев; предоставить беспроцентные ипотечные кредиты украинцам; и предоставить беспроцентные кредиты предпринимателям-украинцам.

Это неправда. Газета писала про негров. Но логика одинаковая.

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Юлия Мендель опровергла слухи о том, что она беременна от Владимира Зеленского. «Мы хорошо предохраняемся», — заявила она.

Думаем, это правда. Иначе в чём смысл опровержения-то был?

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Госдепартамент США заявил, что результаты президентских выборов в Польше не соответствуют демократическим стандартам. «При разрыве всего в 2% в пользу действующего президента можно уверенно говорить о системных фальсификациях и выходить на Майдан», — сказал официальный представитель Госдепа.

Ну как это может быть неправдой, если Госдеп всегда руководствуется такой логикой?

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Украина требует у ЕС отозвать посла, который потребовал не принимать законопроект о поддержке украинской промышленности. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил: «мы — независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужным. Мы уважаем свои международные обязательства и всегда коррелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения "хотелок" других стран».

Это правда. Кулеба действительно это заявил, но касалось это принятия закона о статусе Донбасса, который Украины обязалась принять в рамках исполнения Минских соглашений. Украина вообще очень независима, когда надо выстрелить себе в ногу…

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Майдан стоял не зря! Замгендиректора «Укроборонпрома» Мустафа Найем получил заработную плату только за декабрь 2019 года (с премией и надбавками) в размере 486 565 гривен, при должностном окладе в 43 000 гривен и средней зарплате на Украине — 10,5 тыс. грн.

Это правда. Не зря стояли. Лещенко подтвердит…

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Верховная Рада приняла за основу законопроект об усилении ответственности за вождение в пьяном виде сразу после того, как президент подписал закон о декриминализации вождения в пьяном виде.

Это неправда. Не сразу, а через 10 дней…

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не провела «ни одной победной войны против Украины».

Это правда. Мы вообще не припомним ни одной войны, в которых Россия воевала бы против Украины. С хозяевами очередного украинского режима — да, бывало. Иногда оказывали помощь одному украинскому режиму против другого. А вот так чтобы воевали…

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МИД Украины выразил возмущение словами заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко, который заявил, что республики Донбасса готовы остаться частью Украины, но «в обмен люди самопровозглашённых республик требуют мира и определённого набора полномочий, который не так широк». Эти требования Руденко оценивает, как минимальные, но и, тем не менее, «оказываются неприемлемыми» для Украины.

МИД Украины считает чрезмерным и совершенно неприемлемым вести диалог с гражданами Украины.

МИД Украины ничего такого не заявлял, но главная причина торможения минского процесса именно в этом.

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Глобальный флэш-моб.

В США сгорел находящийся на ремонте десантный вертолётоносец. Он полностью выгорел и находится на грани затопления.

Украинские моряки решили не отстать от стратегического союзника — в Николаеве вспыхнул пожар в трюме десантного корабля «Юрий Олефиренко». Утопить корабль, правда, не удалось — он находился в сухом доке.

Флэш-моб подхватили индонезийские военные — спички были мокрыми из-за шторма, поэтому свой десантный корабль он просто утопили. Без спецэффектов

Это неправда, но может быть правдой. Очень уж кучно пошло…