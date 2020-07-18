По состоянию на 19:00 субботы, 18 июля, в мире официально зарегистрировано свыше 14 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 597,3 тыс. человек, более 7,9 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Лидером рейтинга заболеваемости остаются США: здесь коронавирус был выявлен у 3,6 млн человек. Болезнь забрала жизни 139,3 тыс. граждан, 1,1 млн выздоровели.

На второй позиции с 2 млн заболевших разместилась Бразилия. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 77,8 тыс. человек, выздоровели 1,4 млн.

Третье место занимает Индия, где, по официальным данным, выявлено более 1 млн случаев заражения. Заболевание забрало жизни 26,2 тыс. человек, 653,7 тыс. выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Россия (764,2 тыс.), Перу (345,5 тыс.) и Южная Африка (337,5 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным СНБО, на Украине с начала пандемии официально зафиксировано 58 111 случаев заражения коронавирусом. Болезнь забрала жизни 1 477 человек, 30 525 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 847 украинцев.

Число жителей столицы, у которых выявили коронавирус, увеличилось на 108 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Еще двое пациентов умерли.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 18 июля

Большая часть заболевших пришлась на Дарницкий и Деснянский районы столицы (по 26 новых случаев), в Соломенском районе — 14 новых случаев, в Святошинском и Голосеевском — по 10.

Вспышку коронавируса зарегистрировали в Бердянской подстанции скорой медицинской помощи — там заболели сразу 8 сотрудников. Первым короновирусной инфекцией заболел один медработник, позже еще семеро его коллег. В настоящее время у большинства инфицированных медработников бердянской «скорой» заболевание проходит бессимптомно.

На Украине вакцина от коронавируса появится не ранее, чем весной 2021 года. Производители вакцин будут распределять ее равномерно по территории других стран, квотный принцип распределения работать не будет, заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

«Когда мы говорим о вакцине против COVID-19, мы знаем, что проводится 155 исследований, 7 вышли на третью или вторую стадию. Мы ожидаем ее как можно скорее, но понимаем, что серийное производство и массовое поступление состоится не раньше весны 2021 года», — сказал Ляшко.

Он также убежден, что на Украине необходимо восстанавливать собственное производство вакцин — это будет следующим этапом после преодоления пандемии коронавируса.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России с начала пандемии официально зарегистрировано 765 437 случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались 12 247 человека, 546 863 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 6 234 россиян.

Московская область в ближайшие дни перейдет к третьему этапу снятия карантинных ограничений. Об этом заявила главный внештатный эпидемиолог Минздрава Подмосковья Зинаида Труш.

«К концу этой недели — началу следующей перейдем. Для того чтобы перейти этот рубеж, коэффициент распространения COVID-19 должен быть менее 0,5. И мы приближаемся к этой цифре», — пояснила Труш.

Мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал возвращение экономики столицы к нормальному развитию в ближайшие полгода, «если не случится радикальных изменений». Он также отметил, что что бизнес уже начал перестраиваться под новые реалии, например, стало меньше продаж в торговых центрах, но выросло количество онлайн-продаж.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Владимир Чуланов.

«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — заявил он.

Инфекционист отметил, что у многих россиян сформировался иммунитет к коронавирусу.

Ситуация в мире

Глава Facebook Марк Цукерберг раскритиковал власти США за недостаточно эффективную реакцию на пандемию короанавируса. Цукерберг указал на то, что в развитых странах фиксируют меньшее, чем в США, количество заболевших, тогда как в Штатах суточный прирост идет рекордными темпами.

"Работаю за еду". Как пандемия повлияла на трудовую занятость в Украине - реальные истории © CC0, Pixabay

Китайский город Урумчи ввел режим военного времени из-за вспышки коронавируса. План экстренного реагирования был запущен после того, как 17 июля в населенном пункте выявили 16 случаев заражения. Так, власти города запретили жителям массово собираться в одном месте, призвали не совершать загородные поездки. Отмечается, что в Урумчи будет проведено бесплатное массовое тестирование на COVID-19.

Азербайджан продлил введенный из-за коронавируса карантин до 31 августа. В Баку и некоторых городах страны усиленный режим сохранится до 5 августа.