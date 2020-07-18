На местных выборах партии Зеленского придётся идти на компромисс с партиями Порошенко и Бойко-Медведчука, Украина вышла из Минских соглашений де-факто, но еще не де-юре, а наказать виновных за разворовывание американской помощи смогут только американцы

Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

«Слуга народа»: грядут коалиции с ОПЗЖ и «ЕС» Порошенко

В среду, 15 июля, Верховная Рада назначила дату местных выборов в стране. Они пройдут 25 октября. Правящей партии «Слуга народа» предстоит убедить украинцев поддержать курс президента, несмотря на то, что избиратели всё чаще обвиняют Владимира Зеленского в предательстве интересов.

При этом выборы не пройдут в ЛНР и ДНР, а также в Крыму, которые Украина считает своей территорией. Кроме того, выборы не пройдут в подконтрольной Украине Луганской и Донецкой областях.

Главная цель «Слуги народа» — вступить в коалицию с местными региональными элитами, поскольку это не так токсично. Такое мнение у директора Украинского института политики Руслана Бортника. Руслан Бортник: Трамп не зачистит демократов на Украине, потому что она ему неинтересна © Facebook, Ruslan Bortnik

Но не всюду это будет возможно, поясняет эксперт. В некоторых советах на востоке Украины как раз возможен союз с ОПЗЖ Бойко-Медведчука и местными элитами, а на западе Украины — с региональными элитами и «Европейской солидарностью».

Вес набирают сугубо местные партии, а «сильные» мэры останутся

Одна из интриг грядущих местных выборов — продолжение мирной электоральной революции, которая на Украине началась с президентских выборов, говорит политолог Алексей Якубин. Люди были готовы выбирать, может, и малоизвестных людей, которые не были конвенциональными политиками, но тех, кто ассоциировался с президентом Владимиром Зеленским и с перезагрузкой системы в целом.

«Отсюда же интрига, считают ли люди «Слугу народа» все еще той партией, которая ассоциируется с антиистеблишментом, или они будут искать новые партии, которые они свяжут с перезагрузкой», — сказал эксперт.

Также интересно, добавил Якубин, как будет развиваться ситуация с уличной политикой: до этого мы видели нападения на активистов партии Анатолия Шария и в Киеве, и в Житомире, и в Харькове, напоминает политолог.

«Смогут ли все партии, вне зависимости от того, провластные они или оппозиционные, нормально вести избирательную кампанию? Потому что складывается впечатление, что, если посмотреть на ту же «Европейскую солидарность», ей выгодна радикализация, на теме с языком, например», — отметил Якубин.

«Слуга народа» точно не сможет повторить свой успех на парламентских выборах, потому что партия подрастеряла рейтинг, и местная власть, судя по опросам, более популярна, чем власть центральная. Об этом говорит политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов. Политолог Попов: В Америке происходит майдан, который не даст Трампу выиграть выборы © sobityadnya.ru

Он прогнозирует, что практически везде достаточный вес будут набирать сугубо местные партии: можно даже говорить о политических проектах, которые до этого себя не проявляли, вроде «За конкретные дела» в Хмельницкой области или «Блок Кернеса» в Харькове.

Также Попов ответил на вопрос, сохранят ли свои посты влиятельные мэры вроде Кернеса (Харьков), Труханова (Одесса), Филатова (Днепр) и Садового (Львов).

«Судя по социологии, безусловно могут. У них предпочтительнее шансы», — сказал политолог.

Минские соглашения: Украина еще не отказалась?

Попутно с назначением местных выборов Верховная Рада фактически похоронила Минские соглашения. В постановлении о выборах депутаты зафиксировали, что выборы в неподконтрольном Донбассе состоятся только после передачи под контроль Украины госграницы.

Звучали мнения, что включение этих пунктов в постановление парламента означает юридический отказ Украины от выполнения «Минска-2». Зеленский пошёл дальше Порошенко: Украина отказывается от Минских соглашений © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С этим не согласен Руслан Бортник.

«Это не означает отказ. Это, возможно, означает повышение ставки в политических торгах. Это означает, что уже новая команда Зеленского фактически подтвердила те позиции, которая в этой части занимала предыдущая команда Порошенко», — сообщил эксперт.

Это означает также, продолжил Бортник, что они сами для себя рисуют очередные «красные линии», которые, с одной стороны, успокаивают радикально настроенную публику внутри страны, а с другой стороны, сужают пространство для политического маневра и поиска компромисса.

«Стратегически это может привести к замораживанию диалога по Минским соглашениям, постепенному замораживанию конфликта, продолжению, углублению интеграции так называемых ЛДНР де-факто в состав России и переходу этого конфликта в "теплый" нагорно-карабахский сценарий», — рассказал политолог.

Власть отсекает Донбасс, чтобы не проиграть там

Алексей Якубин также не считает, что Украина официально вышла из «Минска». Эксперт ждёт, когда Киев представит наконец официальный закон об особенностях самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который он готовит. Алексей Якубин: Зеленскому придется ответить на вопросы о "Минске", выборах, хищении средств их бюджета © Facebook, Алексей Якубин

В свою очередь отказ от выборов в Донбассе может быть связан с тем, что власти понимают: в тех регионах у них больших электоральных шансов нет.

«На прошлых выборах, президентских, например, Донецкая и Луганская области были регионами, где побеждал Юрий Бойко, «Оппозиционная платформа». На парламентских выборах они там тоже достаточно высокий результат получили.

Поэтому я думаю, что власти оценивали этот момент с той точки зрения, сможет ли правящая партия что-то там получить. Возможно, они опасались, что областные советы Донецкой и Луганской областей будут в первую очередь наполнены представителями оппозиции», — сообщил Якубин.

В ожидании реакции Москвы

Интересно, как действия и решения Киева будут интерпретировать главы стран «нормандского формата», отмечает Алексей Попов. Безусловно, решение Рады противоречит тому пункту Минских соглашений, где говорилось о том, что сначала выборы, а потом граница.

«Разумеется, это постановление в духе тех поправок, которые принимались к закону об особом порядке местного самоуправления весной 2015 года, и еще больше в духе закона о реинтеграции Донбасса начала 2018 года. Но все-таки в тех документах таких пунктов не было», — подчеркнул Попов.

Двойные стандарты. Минск беспощаден к России и все прощает Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Позиция Украины очевидна: она в целом поддерживает Минские соглашения, но не станет выполнять пункты, которые ее не устраивают», — резюмировал Попов.

Разворовывание миллиардов: накажут ли виновных?

На неделе бывший мэр Нью-Йорка, адвокат Дональда Трампа и его советник Рудольф Джулиани заявил о масштабном разворовывании денег в Украине. По его словам, таинственно исчезли $5,3 млрд, из которых $3 млрд были американскими.

Причастны к кражам, по словам Джулиани, представители Демпартии и первые лица украинской власти времён президентства Порошенко.

Если американские правоохранительные органы расследуют эти разоблачения Джулиани и по ним будут вынесены приговоры кому-то из участников этих схем, тогда и украинские правоохранительные органы тоже будут вынуждены следовать логике американской правоохранительной системы и тоже вынуждены будут начать расследование. Такое мнение у Руслана Бортника. «Украинское досье» Джулиани © AFP, CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

«Если же это просто останется обвинением в рамках президентской избирательной кампании в США, то и в Украине эта тема не будет вызывать большого внимания и быстро забудется», — сообщил политолог.

В целом, подчёркивает Бортник, сегодня в США двухпартийный консенсус, и на самом деле Украина для Дональда Трампа абсолютно не важна: он просто не обращает на нее внимания.

Республиканцы хотят показать неэффективность демократов

Параллельно с заявлениями Джулиани на Украине раскручивается дело, связанное с так называемыми «плёнками Деркача». Пока это медийно, но бьёт достаточно сильно по Порошенко, отмечает Алексей Якубин.

«Какие это может иметь последствия? В заявлении Джулиани есть, прежде всего, контекст избирательной президентской кампании в США, и Трамп и республиканцы хотят показать неэффективность демократической администрации, в том числе в рамках внешней политики. И вся эта история с деньгами, выделявшимися через американские фонды и посольство, может стать для американцев показательной.

Я думаю, что это может стать одной из подтем трамповской избирательной кампании», — рассказал политолог.

В целом на Украине нет прогресса в части открытия дел по подобным резонансным заявлениям, подчёркивает эксперт. Но даже если на Украине это дело не откроется, то, думает Якубин, оно может открыться в США. И там могут быть фигуранты уже украинской политики.

Трамп не может победить?

Трамп пошёл с «украинской карты». Кто ответит за разворовывание помощи США Украине © REUTERS, Kevin Lamarque

«Поскольку разворовывание было совместным, то теоретически, если этому найдутся доказательства, это может сыграть против предыдущей украинской администрации Порошенко. Но я не очень понимаю, будут ли в Америке вообще этим заниматься в ситуации, когда инициатива Трампу не принадлежит», — подчеркнул политолог.

Он также заявил, что вообще не представляет победы Трампа на президентских выборах 3 ноября.

«В Америке происходит сейчас майдан. Смысл любого майдана означает, что победить может только та сила, которая майданит. Если победит другая сила, значит, выводы нелегитимны. Я не представляю, чтобы Трамп не просто победил, а имел бы большинство голосов.

И хотя вот эта американская система, когда считают по голосам так называемых выборщиков от штатов, которые имеют императивный мандат, столько времени держалась и не оспаривалась, потому что эта система склеивает федеративное государство.

Сегодня возможны варианты, что это послужит стимулом для того, чтобы не признавать выборы или требовать, чтобы эти выборщики голосовали в соответствии с волеизъявлением большинства американского народа. Это только углубит кризис», — заявил Попов.