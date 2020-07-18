По состоянию на 12:00 18 июля в мире зафиксировали 14 млн 220.8 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 599,9 тыс. человек скончались, более чем 8 миллионов 478,2 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в России, Перу, ЮАР, Мексике, Чили Великобритании, Испании, Иране, Пакистане, Италии, Саудовской Аравии и Турции, а более 100 тыс. — в Бангладеш, Франции, Колумбии, Аргентине, Канаде и Катаре.

Ситуация на Украине. Прогнозы главного санитарного врача

На Украине по состоянию на 12:00 зафиксировано 58 111 (+847 за сегодня) случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 1477 (+21) стали летальными. В то же время 30525 пациентов (+756) выздоровели.

За сутки в Киеве коронавирус нашли у 108 человек, среди которых пятеро детей и шесть медиков. Двое человек погибли. Также за сутки в больницы украинской столицы были госпитализированы 16 жителей столицы, а остальные находятся на самоизоляции.

Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, те украинские школы, которые были закрыли в марте на карантин из-за коронавируса, заработают в обычном режиме уже с 1 сентября. По его словам, закрывать школы будут только в районах «красной зоны» с высоким показателем заболеваемости атипичной пневмонией.

Ляшко заверил, что тотального закрытия школ во всей Украине не будет, если не будет превышен эпидпорог по гриппу и гриппоподобным заболеваниям. Он добавил, что уровень заболеваемости в Министерстве здравоохранения будут отслеживать еженедельно.

Кроме того, Ляшко отметил, что на Украине вакцина от коронавируса появится не раньше, чем весной 2021 года. Производители вакцин будут распределять ее равномерно по территории других стран, квотный принцип распределения работать не будет, уточнил чиновник.

При этом, по его прогнозу, в холодный сезон — в ноябре 2020 года и феврале 2021-го — может быть новый всплеск коронавируса, который связан с сезоном гриппа.

Ситуация в России. Что там с туризмом?

В России по состоянию на 12:00 зафиксировано 765 816 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+6102 за сегодня), из которых 12268 (+124 за сегодня) оказались летальными, а 547790 (+7403) пациентов выздоровели. Медики провели при этом 24,6 млн тестов на наличие инфекции.

Что касается ситуации в российской столице, то количество новых заболевших COVID-19 в Москве последний месяц уменьшается в среднем на 15% каждую неделю. Среднесуточный темп прироста за месяц составляет 1,5%, весь июль количество новых случаев держится на низком уровне.

Если говорить о ситуации в разных частях страны, то регионами с наименьшим темпом прироста зараженных являются Чукотка, Москва и Москвовская область, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская, Калужская, Псковская и Курская области.

Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, без серьезной помощи со стороны государства туристическая отрасль в новых условиях строгих требований безопасности, связанных с угрозой распространения коронавируса, сможет вернуться на докризисный уровень не ранее конца 2021 года — середины 2022 года.

Специалист обратила внимание, что пока не все объекты туристической индустрии в стране способны соответствовать требованиям Роспотребнадзора из-за нехватки финансовых средств и по другим причинам.

По ее сведениям, около 40% россиян готовы поехать куда угодно внутри страны и не озабочены вопросом безопасности. Столько же россиян хотят поехать в отпуск, однако переживают за свое здоровье и дезинфекцию на отдыхе. Еще 20% — довольно обеспеченные туристы, которые хотят получать за немалую плату соответствующий комфорт и меры безопасности. Поэтому все самые дорогие объекты раскуплены до конца августа, добавила Ломидзе.

Остальной мир. Вакцина в КНДР и новые сиптомы

КНДР разработала вакцину-кандидата против COVID-19, сообщается на северокорейском портале о научных достижениях «Мирэ» («Будущее»). По данным портала, ученые в центре исследований медицины Института исследований медицины и биологии разработали рекомбинантную субъединичную вакцину на основе данных генетической последовательности шиповидного S-белка из мембраны коронавируса, который связывается с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) человека в мембранах наших клеток, таким образом прикрепляясь к клетке.

Безопасность и эффективность вакцины была доказана на животных, и с начала июля начались ее клинические испытания. Учитывая, что в КНДР нет ни одного больного коронавирусом, сейчас обсуждается, как проводить третий этап клинических испытаний, говорится в сообщении.

Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса,. Специалисты обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов энантему в ротовой полости — сильную сыпь на слизистой оболочке, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology

Всего в исследовании принимал участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет. При этом сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов COVID-19.

Ученые пока не могут сказать, насколько широко распространен этот симптом среди всех заболевших. Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов.

Кроме того, американские врачи обнаружили еще один симптом COVID-19, который назвали «коронавирусные пальцы». Они описывают это как поражение пальцев ног, которые становятся синего или пурпурного цвета.