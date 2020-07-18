Украинско-белорусское соседство демонстрирует внешний блеск, вплоть до личных комплиментов Лукашенко в адрес Зеленского. Лукашенко - великий актер, куда талантливее Зе. И если первый конфузится, то Бацька настоящий шармер. В реальности обстановка можно сказать напряженная. Киев ведет против Минска немножко войну

История одной новости

Беларусь отказалась выдать Украине владельца банка «Киевская Русь» Виктора Братко. На первый взгляд — скандал. Между двумя странами существует договор о взаимной выдаче уголовных и экономических преступников, игнорировать который стороны раньше не пытались. Но вчитаемся в новость.

Пресса пишет, что в августе 2016 года Братко был объявлен в международный розыск, а летом 2018-го его задержали белорусские правоохранители и поместили под стражу. Через три месяца после задержания, 9 ноября 2018 года, банкир был освобожден по решению заместителя прокурора Минска, поскольку подозреваемому предоставили статус беженца. В конце мая 2020-го из постановления Печерского райсуда Киева стало известно, что Беларусь предоставила Братко статус беженца, так как на Украине его якобы преследуют по политическим мотивам. Позднее Интерпол исключил Виктора Братко из международного розыска. Суд обязал следствие завершить расследование против Братко, которое длится уже более четырех лет, в двухмесячный срок. Адвокаты экс-банкира отказались указать, чем он занимается в Белоруссии и в каком городе сейчас живет. По их словам, у следователей было достаточно времени, чтобы собрать доказательства вины или невиновности Виктора Братко, предъявить обвинения или закрыть дело. Украинская сторона подозревает экс-банкира в хищении 44-х миллионов долларов. По версии следствия, он за бесценок продал два офисных здания в Киеве и Львове, которые были в залоге у «Киевской Руси» фиктивному покупателю — 86-летней пенсионерке. Сделку он провел в марте 2016 года за день до введения в банк временной администрации. Лукашенко: Белоруссия всегда была и останется родной землей для русского человека © AP, Sergei Grits

Чем замечательна эта история? Пожалуй, всем. Но главным образом — первоисточником. Он не официальный. Это белорусская «Радыё свабода» известная своей политической ангажированностью, антилукашенковскими акцентами, зашкаливающей пропагандой и открытой поддержкой любой формы смены власти в Белоруссии. Что не мешает «режиму» терпеть это СМИ на улицах Минска в час очередных попыток цветной революции. Свобода слова, знаете ли.

Но «Радыё свабода» не является источником. Дело в том, что автор материала, вышедшего 24 июня и перепечатанного многими СМИ, не сотрудник белорусского филиала, а обозреватель украинского. Это женщина, ее зовут Елена Литвинова. Именно она и занимается белорусской тематикой, работая в Киеве, то есть с безопасного от Минска расстояния. Ее публикации — яркая витрина того, в каком состоянии находятся белорусско-украинские отношения на самом деле. К примеру: 3 июля она сообщила о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «За демократическую Беларусь». Его создал бывший регионал, а ныне верный порошенковец Алексей Гончаренко, к которому присоединились самые отъявленные нацисты, наподобие Ирины Фриз, Андрея Парубия, Николая Княжицкого, Софии Фединой, Артема Чигойза и других одиозных «порохоботов». Все они под крышей Петра Порошенко, который, как известно — пятый президент Украины, которому пророчил победу Александр Лукашенко.

Особенности национальной реакции

Нет, никто не хочет сказать, что в антибелорусском демарше «порохоботов» на уровне украинского парламента принимает участие президент Украины. Но согласно всем нормам международной дипломатии — это вмешательство в выборы, поскольку межфракционное объединение депутатов-порохоботов явно тянет на поддержку смены действующего президента РБ. Это не говоря о том, что в Киеве создали специально к выборам в РБ «Информационный центр» — гнездо антилукашенковских креатур. Куда уж по-братски!

Но где же реакция? Не может же в самом деле Бацька одобрять смену самого себя! Тем более, что эта новость прозвучала не только в исполнении одиозной «Радыё свабода» и ее украинского автора Елены Литвиновой. Новость перепечатали вполне респектабельные издания, в том числе политикообразующие. И вряд ли будет ошибкой думать, что это сообщение не пробегал глазами тот, против кого оно и направлено. Заметим: он был просто обязан хоть что-то сказать. Если не сам, то хотя бы доверив это пресс-секретарю. Но никаких комментариев официальный Минск на явно враждебные действия украинского парламента не дал.

Кстати, если кто-то поищет хоть какие-то негативные высказывания в адрес Украины, кроме оценки «Евромайдана» из уст Лукашенко, то напрасно потратит время. Наоборот, негатив в исполнении Бацьки обычно направлен в адрес России, в том числе о «вмешательстве» в выборы. Допустим, глава РБ, как большинство наблюдателей, считает Гончаренко и компанию сбитыми летчиками и политическими клоунами, продуцирующими инфошум недостойный комментариев. Хотя куда менее существенные вещи, вроде телеграмм-каналов, вызывают у Бацьки бурную публичную реакцию, от которой ликуют анонимные авторы, подсчитывая добавившихся после такой рекламы подписчиков. Но не может же не быть огня, если такой дым в истории с беглым украинским банкиром? Представьте, белорусская сторона также не сочла необходимым прокомментировать это сообщение, отнюдь не из анонимного телеграмм-канала, а из вполне политикообразующего СМИ, пусть даже оно и называется «Радыё свабода». Киркоров поросил у Лукашенко звание народного артиста Белоруссии © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Побег из «Цэевропы»

Побег банкира и владельца банка «Киевская Русь» из Украины действительно имел место. Об этом сообщали в уже далеком 2016 году украинские СМИ. Информация о Братко размещена в базе розыске МВД Украины. Указано, что он пропал в августе 2016 года. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Банк «Киевская Русь» помнят те, кто жил на Украине в 90-е. Ничем особенным он примечателен не был, кроме яркого названия, явно «прихватизированного». Трудно представить себе в России учреждение с названием «Великое княжество Московское», например, или «Российская империя». Но на Украине бывает и не такое! Да и кто там вглядывался в название? Украина всегда была «гуляй-полем», махновщиной, где возможно все. Вдумайтесь: по состоянию на 2013 год на Украине было зарегистрировано 179 банков и это не предел. В лучшие периоды их количество доходило до 188-ми. От этого никому не было ни холодно, ни жарко. Даже самые безнадежные, мусорные и карманные банки всегда были под колпаком у НБУ и являлись надежными вожжами Администрации президента. Но наступил 2014 год, Порошенко привел в НБУ Валерию Гонтареву, и начался банковский геноцид. 103 банка было уничтожено. Те, кто хранил свои сбережения в них остался с носом в виде 200 тысяч долларов, или 5,5 миллионов гривен на всех вкладчиков. Куда делась эта компенсация не ведомо. Но не все банки, из попавших в список зачистки смирились со своей судьбой. На сегодня шесть банков через суд доказали незаконность лишения их банковских лицензий. А значит это все было незаконно, а Гонтарева преступница, укрывающаяся в Лондоне.

Владельца банка «Киевская Русь» лишили даже возможности защищаться в суде. Виктора Братко объявили «врагом майдана» (читай — народа) и объявили в розыск. НБУ признала его банк неплатежеспособным в марте 2015 года, а в июле решил ликвидировать. Акционеры пытались оспорить ликвидацию, но в ноябре 2018 года Верховный Суд подтвердил правомерность принятия решения о выводе «Киевской Руси» с рынка. Братко был владельцем «Киевской Руси», которого экспроприировали, раскулачили, объявили вне закона, а сам он подался в бега, поскольку СМИ объявили его «близким» к окружению Виктора Януковича. Экс-вице-премьеру Юрию Бойко и экс-главе Нафтогаза Евгению Бакулину. Первый сейчас не рефлексирует, он депутат ОПЗЖ и оппозицоонер. Интереснее второй. Согласно судебным материалам, Евгений Бакулин в июне 2016 года вылетел из Киева в Минск. Позже из Украины выехали его жена и дети. 22 августа 2019 года он был объявлен в международный розыск. И вы уже заметили то, как похожи его ключевые даты с аналогичными у Виктора Братко. Неизвестно, прячется ли Бакулин в Белоруссии. Но Братко вполне может. Это типичная судьба тех, кто добровольно и без сопротивления отдает власть мятежной толпе за которой стоят политические конкуренты, вроде Порошенко и ему подобным. «Горе побежденным!» — сказал классик. И был прав.

Белорусский парадокс

Предположим, ясно, почему в 2016 году Бакулин и Братко были раскулачены и бежали на самолете в Минск. В ЕС тогда бежать было рискованно. Судьба беглого разоблачителя Порошенко и олигарха Онищенко, задержанного в Германии, тому подтверждение. А в Россию на самолете лететь не было возможности: авиасообщение только через Минск. Разошлись ли пути двух беглых украинских богатеев в Минске, или нет — очень важно. Россия таких не выдает. В Киеве уже шесть лет у власти антибелорусские силы. Они предоставляют площадку не только для белорусских политических коммивояжеров и грантоедов-змагаров. Они еще и укрывают боевиков с паспортами РБ. Это ни для кого не секрет, это известно всем и в первую очередь самому Лукашенко, который с 2016 года предпринял очень много реальных шагов, чтобы поставить щит на границе с «братской» Украиной. А в белорусский УК добавлена отдельная статья для участников войны в Донбассе. Эта мера касается добровольцев любой стороны.

Но вот так получается, что именно среди ополченцев Донбасса все больше романтики Русского мира и СССР, которые сами приходят с повинной и сидят в белорусском суде не опуская глаз. А вот среди «воинов света» сплошные мясники. Это оценочное утверждение очень легко проверить. И в этой связи заключительный штрих. Безусловно хорошо, что с Минска выдачи нет и Бацька не предал Братко. Огорчает другое: невероятная толерантность к Украине, которой прощают открытую, враждебную антибелорусскую политику. А на этом фоне демонстрируют отношение к России, вот то, которое есть.