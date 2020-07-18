Вирус не собирается покидать США. Особенно ему полюбилась Калифорния. Однако Белый дом больше переживает за энергоснабжение Европы, чем за жизни своих соотечественников

Уходите оттуда или пеняйте на себя

Британское издание Financial Times рассказывает о ситуации, сложившейся вокруг строительства «Северного потока — 2». Его строит компания, принадлежащая Газпрому. Однако половину финансирования предоставили пять европейских энергетических групп: Shell, Uniper, OMV, Wintershall и Engie. Миллионеры идут на помощь – западные СМИ выражают желание решить проблему неравенства © AFP, Thomas COEX

В среду госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что США готовят новый пакет санкций против участников строительства: «Это ясное предупреждение всем компаниям: содействие российским проектам с пагубным влиянием недопустимо. Уходите оттуда или пеняйте на себя».

«Давайте начистоту, это не коммерческие проекты, — сказал он. — Это ключевые инструменты Кремля, чтобы воспользоваться пагубной европейской зависимостью от российских энергоносителей и в конечном итоге подорвать трансатлантическую безопасность».

Тед Круз, сенатор-республиканец от штата Техас и один из главных сторонников этих мер, заявил, что «во всем правительстве США существует двухпартийный, двухпалатный, межотраслевый консенсус, что трубопровод Путина заработать не должен».

Два года назад Конгресс принял закон о санкциях, мешающих России достроить трубопровод. Тогда Госдеп заявил, что займы и инвестиции, сделанные до этой даты, будут освобождены от санкций. В среду Помпео объявил, что администрация Трампа эти меры защиты снимает. По слухам, новые санкции будут грозить любой компании, которая помогает строительству — например, тем, кто заправляет топливом российские суда. Банки, которые переводят средства от имени участвующих организаций, тоже рискуют.

Впрочем, Белый дом к юридически обязывающим мерам законодателей относится настороженно. Специалист по санкциям Джулия Фридландер недавно предупредила: «По сути вы лишь вобьете клин между своими же союзниками из-за того, что так или иначе случится и к тому же принесет России победу».

Москва последовательно уверяет, что трубопроводы — коммерческие проекты и что США пытаются помешать их строительству, чтобы продвигать в Европу собственный экспорт сжиженного природного газа в качестве альтернативного источника. Россия пообещала принять ответные меры против любых новых санкций США, а Газпром заявил, что намерен завершить строительство «Северного потока — 2» самостоятельно, если США вынудят его партнеров отказаться от проекта. «Это политическое давление в целях недобросовестной конкуренции, показатель слабости американской системы», — сказала представитель российского МИДа Мария Захарова. Германия сопротивляется давлению США в вопросе достройки газопровода «Северный поток – 2» © Nord Stream 2 AG

Газпрому осталось достроить всего 120 км трубопровода. Эта часть трубы проходит в датских территориальных водах. «Северному потоку — 2» пришлось запросить у Копенгагена разрешение на использование судов-трубоукладчиков Газпрома. Энергетическое агентство Дании в прошлый понедельник ответило согласием, по сути дав зеленый свет для возобновления строительства.

Европа не в восторге от агонизирующих попыток США соврать уже почти готвоый проект. Австрийская энергетическая группа OMV отреагировала на заявление Помпео так: «У нас есть общественное руководство, и мы его проанализируем». Исполнительный директор компании Райнер Зеле ранее заявил, что своим противодействием строительству газопровода Вашингтон «диктует» Европе энергетическую политику. Shell от комментариев отказалась. Wintershall, Engie и Uniper на запросы не откликнулись.

Россияне инвестируют в собственные компании

Американский Forbes отмечает новое явление в финансовом мире — российские компании повторно открывают для себя свою собственную страну и биржу.

«Теперь, когда процентные ставки по сберегательным вкладам стали низкими, россияне начали инвестировать в фондовый рынок, — пишет издание, — Спустя несколько лет после строительства сверкающего международного финансового центра Москва, возможно, наконец приблизилась к тому, чтобы отбить миллиарды рублей, которые были потрачены на сталь и стекло».

Российские компании по прежнему зарегистрированы на Нью-Йоркской бирже, но предлагают свои акции и в Москве, постепенно превращая россиян в своих акционеров. «Всплеск уровня продаж и рост степени участия внутренних инвесторов дает компаниям дополнительный повод для того, чтобы регистрироваться на московской бирже в погоне за дополнительной ликвидностью и более низкой волатильностью», — сказала Алина Сычева, руководитель департамента рынков заемного и акционерного капитала, управляющий директор Sova Capital. Мир готовится к экономическим войнам и ищет врагов – западные СМИ о новых постпандемических реалиях © РИА Новости, Виталий Савельев | Перейти в фотобанк

Доля российских розничных инвесторов быстро растет. Сейчас на них приходится около 40% общего объема торговых операций по акциям компаний, зарегистрированных на Московской бирже.

Московская биржа, по всей видимости, уже подтвердила свой статус серьезного соперника — если не в качестве лидера, но определенно в качестве надежного резерва. Российская компания, решившая выпустить свои акции сегодня, уже не станет размещать их в Нью-Йорке и Лондоне. Москва ближе и во многом эффективнее. Российский рынок инвестиций бурно растет, ттгда как лондонсский падает. На пике в январе 2012 года на Лондонской фондовой бирже были размещены акции 37 российских компаний, а к июню 2020 года их осталось 24. В июле Лондонскую биржу покинет и российская энергетическая компания ТНК. По словам ее гендиректора Игоря Корытько, он больше не считает размещение акций на Лондонской бирже приоритетом.

«Вторичное размещение на Московской бирже оказалось для нас мощным драйвером ликвидности», — сказал Нери Толлардо, глава отдела связей с международными инвесторами в Тинькофф банке. По его словам, в среднем объем ежедневных торгов «увеличился почти в три раза», и «это позволило нам воспользоваться плодами бурного роста российского рынка индивидуальных инвестиций. Примерно 50% нашего среднего объема ежедневных торгов теперь приходится на Москву». Тинькофф банк зарегистрировался на Московской бирже в октябре. С начала года по сегодняшний день их акции выросли на 30,4%.

Иностранные инвесторы стали обращать внимание на Россию последние четыре года, когда эта страна превратилась в политическую грушу для битья — ее обвиняли во всех грехах, от Брексита до избрания Дональда Трампа в 2016 году.

На Московскую биржу «вернулись» 12 компаний, не считая группы EN+, акции которой некоторое время были размещены на двух биржах, после чего она осталась только на Московской бирже. Первой компанией, «вернувшейся домой», стал российский платежный сервис Qiwi, который зарегистрировался на Московской бирже в октябре 2013 года. Позже его примеру последовали X5 Retail Group, «Полиметалл» и «Яндекс». Согласно данным Мосбиржи, за первую половину 2020 года индивидуальные инвесторы вложили 220 миллиардов рублей (2,8 миллиарда долларов) в российские акции. Это в 56 раз больше, чем в 2019 году. Демократия в осаде, а Украине не надо рассчитывать на многое – западные СМИ размышляют, как вырваться из кризиса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По данным Московской биржи, в 2014 году на рынке появилось 72 тысячи новых частных клиентов — довольно приличное количество для страны, привыкшей к денежным вкладам и облигациям российского правительства. В 2019 года число частных инвесторов выросло почти до 2 миллионов, а за первую половину 2020 года на Московской бирже появилось еще 1,5 миллиона новичков на российском рынке ценных бумаг.

Первая волна не спадает

Немецкое издание Handelsblatt рассказывает о том коронавирусном кошмаре, который переживает Калифорния. Если первые вспышки болезни наблюдались на восточном побережье, то с мая болезнь переместилась на запад — во Флориду, Техас, Аризону и Калифорнию. На сегодняшний день более трех миллионов американцев заразились вирусом, более 133 тысяч стали его жертвами. При этом речь идет не о второй волне, а о все более ухудшающейся первой волне.

На Калифорнию, самый густонаселенный штат, в котором проживают 12% американцев, приходится свыше 15% случаев заражения в стране — более 9 тысяч новых заражений в день. Количество госпитализаций в течение двух последних недель возросло на 50%.

Парадокс в том, что этот «золотой штат» поначалу считался образцовым в борьбе с коронавирусом. «Губернатор штата Гэвин Ньюсом 19 марта первым ввел режим изоляции, нанял более 10 тысяч специалистов, фиксирующих случаи контактов с больными, обеспечил штат медицинским оборудованием и массовыми тестированиями, — рассказывает издание, — Меры были успешными — в середине апреля от последствий коронавируса в Калифорнии скончалось менее тысячи человек, по сравнению с 12 тысячами в Нью-Йорке. Калифорния направила тысячи аппаратов искусственной вентиляции лёгких на Восточное побережье». Западные СМИ: сомнительные газовые планы Украины, Ленин в Германии, Израиль ждёт притока мигрантов © AFP, Ina FASSBENDER

Но дальше ситуация стала развиваться не по сценарию Ньюсома. На фоне стабильных цифр с середины мая росло давление по смягчению ограничительных мер для экономики. Некоторые округа просто игнорировали указания властей. Наконец губернатор сдался под давлением и передал право принятия решений по снятию ограничений округам, как только показатели в них стали меньше пограничных цифр.

Мэры городов, которые из-за сохранения высоких случаев заражения хотели еще повременить со смягчением, столкнулись с протестами жителей. У дверей домов, где живут мэры, стали собираться толпы, некоторым грозили смертью. Появилась и критика со стороны предпринимателей. Например, Илон Маск любой ценой хотел открыть завод «Тесла» в области залива Сан-Франциско с 10 тысячами сотрудников. Он призвал 34 миллиона подписчиков в Твиттере «выразить свое недовольство как можно громче». Округ сдался под давлением.

Однако как только жители забыли о масочном режиме и правилах социального дистанцирования, округ Лос-Анджелес стал одним из крупнейших очагов инфекции. Мэр предостерег жителей, что они могут снова оказаться «под домашним арестом». В округе Империал на южной границе с Мексикой и Аризоной и вовсе каждый второй тест на коронавирус положительный.

«Теперь губернатор Ньюсом пытается снова взять управление в свои руки и найти баланс между открытием экономики и защитой здоровья, — пишет издание, — Он ввел в середине июня масочный режим по всей Калифорнии, в некоторых округах были временно снова закрыты рестораны, кинотеатры и бары». Впрочем, эксперты считают, что помочь может только повторная самоизоляция.