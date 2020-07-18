Распад старых союзов идет полным ходом. США методично выходят из международных организаций, чем вносят смуту в геополитические ряды. Для стабилизации предлагается использовать старый автомат Калашникова и новые дружбы

Вторая молодость автомата Калашникова

Американский Forbes рассказывает о намерении Вооруженных сил Соединенных Штатов получить оружие, разработанное в Советском Союзе. По замыслу Пентагона, его смогут использовать союзники Америки, которые уже много десятилетий пользуются только им. Миллионеры идут на помощь – западные СМИ выражают желание решить проблему неравенства © AFP, Thomas COEX

К такому оружию относятся «боеприпасы и оружие, которое производилось и применялось странами бывшего Советского Союза и Восточного блока», о чем говорится в сообщении о новом контракте. В нем также сказано, что это оружие «невозможно приобрести через систему снабжения вооруженных сил». Конечная цель — заключить пятилетний контракт (с 2022 по 2026 год) на выпуск оружия и боеприпасов, которое будет доставляться в Соединенные Штаты и на зарубежные базы.

В список желаний Вооруженных сил США входят разработанные еще в Советском Союзе противотанковые управляемые ракеты, ракеты наземного и воздушного базирования, снаряды для гаубиц и минометов, начиная с легких 60-миллиметровых до тяжелых 152-миллиметровых снарядов, 125-миллиметровые танковые снаряды, 23-миллиметровые и 30-миллиметровые пушечные боеприпасы, противотанковые ракеты РПГ, а также автоматы Калашникова и патроны для них.

Кто будет производить оружие для США, не очень понятно. Точно не Россия. В презентации вооруженных сил США говорится о таких проблемах, как «ограниченность источников поставок» и нежелание некоторых европейских стран разрешать транзит этого оружия через свои территории. «Некоторые поставщики, сотрудничество с которыми прежде было допустимым, теперь могут оказаться под запретом (или под санкциями)», — предупреждают Вооруженные силы США.

Иностранное оружие вообще используется давно в среде разведчиков и спецслужб. Так прикрываются спецопераций, когда надо сохранить возможность правдоподобно отрицать свою причастность к ним. В 2017 году американское командование сил спецопераций предложило американским производителям выпускать разработанные в Советском Союзе тяжелые и легкие пулеметы, которые можно было бы поставлять американским союзникам.

«Почему Соединенные Штаты хотят купить для своих союзников оружие, созданное еще в Советском Союзе, вместо того чтобы отправить им американское оружие?— задается вопросом издание. — Ответ заключается в простом удобстве. Множество правительств и группировок, которые пользуются поддержкой Соединенных Штатов, особенно на Ближнем Востоке и в Африке, использовали советское оружие в течение многих лет». В самом деле, зачем заново изобретать автомат Калашникова? Мир готовится к экономическим войнам и ищет врагов – западные СМИ о новых постпандемических реалиях © РИА Новости, Виталий Савельев | Перейти в фотобанк

Россия повернулась на Восток

Китайское издание Global Times посвятило большую статью теме китайско-российских отношений. С точки зрения китайских аналитиков, эти отношения — краеугольный камень глобальной стратегической стабильности.

Это логично. США, начав торговую войну с Китаем, во время пандемии были заняты тем, что постоянно провоцировали политическую травлю Поднебесной. Китайско-американские отношения ухудшились как никогда, что естественно привело к беспрецедентным потрясениям в мировой системе.

Глядя на то, как методично США выходят из международных организаций (например, из ВОЗ), Китай резонно заключает: США будут бойкотировать любые международные механизмы, в которых Китай участвует и играет влиятельную роль. Эти шаги США вовсе не укрепляют глобальную стабильность.

На этом фоне все большее значение в качестве стратегического стабилизатора приобретают отношения между Китаем и Россией. Обе страны вполне успешно налаживают координацию не только в борьбе с коронавирусом, но и в ряде стратегических областей. Это асимметричный ответ на дестабилизирующие действия США и ряда других западных стран.

«Путин заявил, что Россия считает отношения с Китаем главным внешнеполитическим приоритетом, — пишет издание, — точно так же и китайский лидер решительно подтверждает большое значение китайско-российских отношений». До кризиса пандемии главной мишенью сдерживания со стороны Запада была Россия. Сейчас все изменилось, и мальчиком для битья стал Китай. Это автоматически делает Россию и Китай союзниками в противодействии тем странам, которые «политизируют пандемию и преуменьшают роль ВОЗ вместо того, чтобы сосредоточиться на глобальной солидарности в борьбе с этой самой смертоносной болезнью». Демократия в осаде, а Украине не надо рассчитывать на многое – западные СМИ размышляют, как вырваться из кризиса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Глобальная тенденция к многополярности по-прежнему существует, — пишет издание, — хотя США и «размахивают» своими полномочиями, позволяющими им вводить санкции, и пытаются укрепить возглавляемый ими мировой порядок, в постпандемическую эпоху есть и другие мощные силы в лице Китая и России. Они также обладают энергией и возможностями, чтобы привести в действие контрмеры».

Золото правит бал

Австрийское издание Die Presse рассказывает о том, как неожиданный поворот конъюнктуры рынка изменил баланс рыночных ценностей: главный доход Россия стала теперь получать не от газа и нефти, а от золота.

«В день, когда крупнейший в мире газовый концерн «Газпром» обнародовал показатели прибыли за первый квартал 2020 года, Центральный банк и Таможенная служба России опубликовали цифры, ставшие настоящей сенсацией, — пишет издание, — Впервые за всю свою историю Россия заработала больше денег на экспорте золота, чем газа. Таковы данные за только что истекший второй квартал этого года. Россия в апреле и мае экспортировала 65,4 тонны золота, выручив за это 3,55 миллиарда долларов. Выручка от экспорта газа за тот же период составила 2,4 миллиарда долларов».

Российская статистика отражает пертурбации на глобальных рынках углеводородов, вызванные вспышкой коронавируса, а также значение золота в качестве «тихой гавани» для инвесторов.

Впервые с 2015 года Газпром понес реальные убытки, составившие 116,2 миллиарда рублей (1,4 миллиарда евро), тогда как в аналогичный период прошлого года наблюдалась чистая прибыль в размере 536 миллиардов рублей.

Оборот концерна сократился на 24,1% до 1,74 триллиона рублей, причем экспорт в Европу — главный для Газпрома рынок сбыта — рухнул по объемам на целых 45%. Конечно, свою роль сыграло и снижение курса рубля, но это лишь часть проблемы. Другая часть — сокращение экспорта газа в Европу и Китай на 17% из-за конъюнктуры рынка и погодных условий. При этом цена в среднем упала на 36%. Во втором квартале эта негативная тенденция лишь еще больше усилилась. Западные СМИ: Украина ждёт, когда на неё нападет Россия, чем смешит весь мир © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

На этом фоне развивается бум экспорта золота. Он стал возможен благодаря ЦБ России, который с 1 апреля неожиданно отказался от закупок желтого металла, так что банки, у которых он обычно покупает золото, смогли экспортировать его без всяких ограничений. Кстати, главным покупателем российского золота (до 80%) является Великобритания, где находятся основные торговые площадки и хранилища драгоценного металла.

Впрочем, экспорт золота, по оценке российских экспертов, может восполнить не более 10% нефтегазовых потерь.