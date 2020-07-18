Изнасилование и убийство молодой женщины-военнослужащей всколыхнуло американский Техас

У женщины в армии США больше шансов быть изнасилованной сослуживцами, чем погибнуть в бою. 32% американских женщин-военных сообщают, что подверглись сексуальному насилию, и до 80% из них сексуально домогались

В США внимание общества приковано к сообщениям об исчезновении и убийстве рядовой Ванессы Гильен, которые вновь вызвали волну возмущения по поводу сексуального насилия в вооруженных силах США и неэффективности недавних реформ по борьбе с ним.

20-летняя Гильен, служившая на военной базе Форт-Худ в городе Киллин, исчезла 22 апреля. На протяжении двух с лишним месяцев сотни людей искали ее на территории центрального Техаса. В конце июня были найдены останки, которые, как позже подтвердила экспертиза, принадлежали Ванессе Гильен.

Представители командования базы объявили, что подозреваемый, военный специалист Аарон Дэвид Робинсон, покончил жизнь самоубийством в момент его задержания. Также была арестована подруга Робинсона Сесилия Агилар, которую позже обвинили в преступном сговоре с целью сокрытия улик.

Министерство юстиции опубликовало обвинительное заключение, в котором утверждается, что Робинсон убил Гильен на базе, а затем расчленил тело и с помощью Агилар закопал останки возле реки Леон.

В начале месяца Агилар предстала перед судом, но не сделала никаких заявлений, кроме признания выдвинутых против нее обвинений. Заявления о своей невиновности она не подавала. Скандал вокруг коррупции Байдена в США не удастся «замылить» протестами чернокожих - Якубин © REUTERS, Jonathan Ernst

Многие вопросы, связанные с событиями, приведшими к смерти Гильен, остаются без ответа. Она говорила родственникам и друзьям, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны двух старших по званию военнослужащих, в том числе Робинсона. Официальных заявлений о домогательствах она не подавала, поскольку боялась мести.

Адвокат семьи Гильен в интервью изданию «Хьюстон Кроникл» сказала, что имя Робинсона властям сообщили они. «Мы полагаем, что Ванесса сказала ему, что подаст на него жалобу, и именно поэтому он ударил ее молотком», — сказала юрист Натали Хавам. По ее словам, если бы Гильен считала возможным подать жалобу раньше, то сейчас она, возможно, была бы жива.

В прошлом году от военнослужащих поступило 6236 сообщений о посягательствах сексуального характера. По данным Управления по предотвращению и реагированию на сексуальные домогательства при Министерстве обороны, каждый третий военнослужащий в США сообщает о домогательствах.

В прошлом году действующими военнослужащими было подано 6236 заявлений. По оценкам управления, в период с 2016 по 2018 годы число случаев посягательства сексуального характера резко возросло, причем этот рост произошел главным образом за счет увеличения числа жалоб от женщин в возрасте от 17 до 24 лет, такими как Ванесса Гильен.

В выходные, совпавшие с Днем Независимости, после сообщения об исчезновении Гильен, когда еще не были найдены ее останки, протестующие прошли маршем по улицам крупных городов Техаса. Хэштег #ЯВанессаГильен распространился по соцсетям, когда военнослужащие рассказывали свои истории о пережитом сексуальном насилии и домогательствах в своего рода рубрике #MeToo для военнослужащих. Политический беженец с Украины арестован в Италии за изнасилование © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Теперь семья Ванессы Гильен вновь призывает закрыть военную базу Форт-Худ, а также провести в Конгрессе расследование по поводу ситуации, сложившейся в этой воинской части. Они считают необходимым создать независимое гражданское агентство, куда военнослужащие могли бы сообщать о сексуальных домогательствах и сексуальном насилии.

«Они все лгали нам с самого первого дня», — сказала Майра Гильен, сестра Ванессы, на прошлой неделе во время мучительной для нее пресс-конференции.

Более четырех тысяч ветеранов и военнослужащих — женщин и представителей разных гендерных групп — подписали петицию в адрес руководства Министерства обороны и Конгресса в поддержку требований семьи Ванессы Гильен.

В письме также изложено требование немедленно освободить от исполнения обязанностей и заменить всех, кому подчинялась Ванесса Гильен, вплоть до командующего Форт-Худом, и бойкотировать призыв на военную службу до тех пор, пока не будет решена проблема систематических изнасилований.

На прошлой неделе министр армии Соединенных Штатов Райан Маккарти (гражданская должность в Министерстве обороны, не входит в кабинет министров и подчиняется только министру обороны — прим. ред.) объявил, что в настоящее время создается группа гражданских экспертов и консультантов, которая будет заниматься анализом и оценкой «обстановки, условий и культуры взаимоотношений личного состава» в этой воинской части. «Глубокое огорчение». Европейский суд поставил правительство США в тупик © CC0, Pixabay

Форт-Худ, одна из крупнейших военных баз в мире, стала объектом критики, так как в прошлом не смогла обеспечить безопасность военнослужащих. В 2015 году сержант из подразделения по борьбе с посягательствами сексуального характера признал себя виновным в привлечении беззащитных молодых военнослужащих к занятию проституцией.

«Он был словно лиса в курятнике, — сказала адвокат Натали Хавам в интервью изданию The Guardian. — Это эпидемия в нашей военной системе, в нашей культуре. В этом месте это культивируют».

В ходе поисков Ванессы Гильен следователи обнаружили останки еще одного молодого солдата, пропавшего с базы Форт-Худ, рядового Грегори Моралеса, который исчез в августе прошлого года.

Сексуальное насилие в вооруженных силах Соединенных Штатов является постоянной проблемой, которая получила широкое освещение в СМИ в последние годы. По крайней мере, 32% американских женщин-военных сообщают, что подверглись сексуальному насилию, и до 80% из них сексуально домогались. Армия США выпустила пособие по войне с Россией © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Доклад почти десятилетней давности показал, что у женщины в армии США больше шансов быть изнасилованной сослуживцами, чем погибнуть в бою. Исследование Пентагона в 2012 году продемонстрировало, что за один год около 26 000 женщин и мужчин были изнасилованы, при этом было официально зарегистрировано только 3374 случаев.

Военнослужащие, которые сообщают о сексуальных домогательствах или сексуальном насилии, могут подвергнуться остракизму коллег и рискуют своей карьерой.

Управление Министерства обороны по предотвращению и борьбе с сексуальным насилием смогло подтвердить доказательствами только один из 129 случаев применения ответных карательных мер, которые оно расследовало в 2018 году.

64% опрошенных военнослужащих заявили, что за сообщение о домогательствах или посягательствах сексуального характера они подверглись преследованиям и наказаниям. В 66% случаев военнослужащие, сообщившие в управление о применении к ним ответных карательных мер, утверждают, что их преследовали командовавшие ими солдаты, сержанты или офицеры. Премьер Гончарук сексуально домогался своего сотрудника-мужчину — Мосийчук © www.kmu.gov.ua

Почти 90 членов Конгресса США подписали письмо, подготовленное по инициативе представителя от штата Техас Сильвии Гарсия, в котором содержится обращение к генеральному инспектору Министерства обороны с требованием расследовать обстоятельства исчезновения Ванессы Гильен с базы Форт-Худ.

Родственники Ванессы Гильен планируют 30 июля возглавить мирный протест в Вашингтоне, во время которого они представят законодателям свой законопроект.

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