По состоянию на 12:00 17 июля в мире зарегистрировали свыше 13,8 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 590 тыс. человек, почти 7,7 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 3,5 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 138,3 тыс. людей, больше 1 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более, чем у 2 млн жителей, свыше 76,6 тыс. человек скончались, больше 1,3 млн. выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 1 млн. случаев заражения, 25,6 тыс. смертей, 635,7 тыс. выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Южной Африке, Мексике.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 759,2 тыс. (6406 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 12 123 человека (186 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 539,3 тыс. человек.

За последние сутки в Москве умерли 13 пациентов с COVID-19, общее число жертв инфекции достигло достигло 4271 человека. Это один из минимальных показателей по числу летальных случаев в столице за последние три месяца.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что реальную ситуацию с коронавирусом, которая складывается в столице, скрыть невозможно. Говоря о смертности от COVID-19, он заявил, что «умерших никуда не спрячешь».

Переболевшие тяжелой формой коронавируса могут не вакцинироваться в ближайшее время, поскольку антитела к SARS-CoV-2 у них уже есть, заявил глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Обвинения Великобритании в кибератаках с целью кражи сведений о разработке вакцины от коронавируса служат попыткой запятнать репутацию российской вакцины, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Выступая на пресс-конференции, он объявил об успешном завершении первой фазы испытаний российской вакцины, разработанной в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи. Теперь на очереди вторая фаза, ее окончание намечено на 3 августа текущего года.

Научный директор биомедицинского холдинга «Атлас» Анча Баранова сообщила, что существует несколько гипотез о работе иммунного механизма человека при заражении коронавирусом. По одной из них, есть вероятность, что иммунная система некоторых людей способна «вычищать» вирус из организма еще до того, как он успевает синтезировать антитела. Из-за этого исследования китайских и европейских ученых и показывают отсутствие долгосрочного иммунитета к COVID-19 у переболевших, объяснила она.

В России ведется работа над упрощением процедуры признания гражданина инвалидом. В Минтруда отметили, что дистанционное оформление стало возможным из-за пандемии. Кроме того, ПФР будет оформлять пенсии и соцвыплаты в упрощенном формате до конца года.

Несмотря на призыв Роспотребнадзора отказаться от массовых мероприятий, в Екатеринбурге состоялся традиционный Царский крестный ход. В центре города собрались более двух тысяч верующих. Мероприятие началось с Божественной литургии в Храме-на-Крови, затем православные встали в колонну и прошли крестным ходом до Ганиной Ямы.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что все субъекты России прошли пик заболеваемости. Однако, по его словам, динамика распространения заболевания везде разная. Среди уральских регионов в число «красных» попали Свердловская область, Пермский край и ЯНАО.

Акцию «Бессмертный полк», которая была запланирована на 26 июля, отменили. Ее могут отложить до 9 мая следующего года. Организаторы сообщили, что точную дату определят после нормализации эпидемиологической обстановки.

Коронавирус и Украина

Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 809, до 57 264, умерли еще 11 человек, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировали во Львовской (132), Ровенской (88), Ивано-Франковской (67) областях и Киеве (76).

Министерство здравоохранения Украины планирует делать вдвое больше тестирований на коронавирус в день. Сегодня эта цифра от 13 до 14 тысяч тестов в день.

Международная автобусная транспортная компания Eurolines с 17 июля возобновляет сообщение с двумя украинскими городами — Киевом и Львом. Компания планирует перевозить пассажиров из Вильнюса в Киев два раза в неделю — по пятницам и субботам, а возвращаться в литовскую столицу по субботам и воскресеньям.

Власти Киевской области решили усилить карантинные ограничения с 17 июля из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной администрации.

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в детском доме «Жемчужинка» в Одессе, где COVID-19 выявили у 15 детей и двух взрослых.

Ситуация в мире

Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в ближайшее время представит законопроект против «российских хакеров», которых США, Великобритания и Канада обвинили в кибератаках с целью кражи сведений о разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус убил замминистра обороны Казахстана © Министерство обороны Казахстана Туркмении, где, по официальным данным, до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, ввели ограничительные меры, похожие на те, что в других странах использовались именно для борьбы с этой болезнью: ношение масок и соблюдение дистанции между людьми.

Стоимость на отдых в ряде турецких отелей повысилась на 10%. При этом стоимость авиабилетов сохраняется на уровне прошлого года, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Евросоюз опубликовал обновленный список стран, для граждан которых могут быть открыты границы и сняты ограничения на въезд. В этот раз в списке оказались Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. Из-за неблагоприятной эпидобстановки России в этом перечне нет.

После самоизоляции мир рискует погрузиться в эпидемию ожирения. Ученые из университета Копенгагена выделили пять факторов, которые способны усугубить и без того сложную ситуацию с болезненной полнотой. В их число вошли стресс, доступность холодильника, ограничение движения и вынужденное одиночество.