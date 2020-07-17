Партия власти «Слуга народа» определилась с кандидатом в мэры Киева. Им стала Ирина Верещук - бывший мэр Равы-Русской и первая сепаратистка майданной Украины

В четверг, 16 июля, состоялись праймериз «Слуги народа», на которых определяли, кто будет представлять эту политсилу на выборах мэра Киева. По результатам тайного голосования победительницей стала Ирина Верещук. За нее проголосовало 87 «слуг». Вторым по популярности кандидатом был Александр Дубинский, за которого отдали 41 голос. Третьим — Николай Тищенко, который считался фаворитом. Он получил 30 голосов. В «Слуге народа» определились с кандидатом на пост мэра Киева © Ірина Верещук

За происходящим наблюдал президент Украины Владимир Зеленский. После праймериз он поддержал Верещук, заявив о ценности ее управленческого опыта.

«Помимо всех эпитетов и качеств Ирины, важно, что она руководила городом. Человек с большим практическим опытом», — подчеркнул Зеленский.

Верещук была мэром Равы-Русской, что во Львовской области, в 2010-2015 годах. И фактически она стала первой сепаратисткой майданной Украины: 23 ноября 2013 года — через два дня после начала Евромайдана — Верещук назвала решение президента Виктора Януковича приостановить подготовку к ассоциации с ЕС «антиукраинским» и попросила Евросоюз отдельно подписать соглашение об ассоциации с ее городом. При этом Верещук заявила, что не будет подчиняться «антиукраинскому решению правительства».

Став официальным представителем «Слуги народа» на выборах мэра Киева, Верещук уже вызвала действующего градоначальника Виталия Кличко на дебаты. Но есть ли у нее шанс на победу не на дебатах (Кличко известен своим косноязычием), а на выборах? И что сулит ее победа киевлянам?

Церемониальная личность

Даже такой анфан террибль украинской политики и конкурент Верещук, как народный депутат Александр Дубинский, готов помогать ей в борьбе за мэрское кресло.

«Поздравляю Ирину Верещук с победой в праймериз! Очень рассчитываю, что Ире удастся собрать хорошую команду и победить Кличко. Готов помогать по мере сил и возможностей», — написал Дубинский в Facebook.

И это несмотря на то, что сам он подчас охотно идет на конфликты с партией, если та, по его мнению, действует неправильно.

Одним из таких действий была поддержка на комитете по местному самоуправлению законопроекта «О городе Киеве — столице Украины». Кандидат в мэры Киева Верещук вызвала Кличко на дебаты © Facebook, Віталій Кличко | Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

«Это тот самый законопроект, которым полномочия мэра и главы Киевской городской государственной администрации могут быть разделены. Нет причины сейчас спешно лишать новоизбранного мэра полномочий, если мы реально боремся за победу и верим в победу. Но если мы ставим на Кличко и подсовываем «под него» технического кандидата, то такой закон, конечно же, крайне необходим», — заявил Дубинский в среду 15 июля.

Он жестко раскритиковал своих однопартийцев.

«Киевлян давно хотели лишить права на самоуправление, еще Кучма и Янукович. Но я не думал, что доведет до конца эти намерения партия, которая называется «Слуга народа». Во всех городах жители будут иметь право избирать себе мэра — а киевлянам мэра назначат», — указал он, заявив, что не представляет, как члены «Слуги народа» будут смотреть в глаза тем 850 тыс. киевлян, которые за них проголосовали.

Если Дубинский прав и закон примут во втором чтении, то мэр города превратится в церемониальную фигуру.

Косвенным подтверждением его правоты можно считать информацию украинских Telegram-каналов. Как сообщает один из них — «Легитимный» — Верещук была альтернативной фигурой. Самому Зеленскому как кандидат нравился Дубинский. А вот главе Офиса президента Андрею Ермаку — Тищенко и Виктор Ляшко — главный санврач Украины. В итоге группы влияния пошли на компромисс. И по украинской политической логике компромиссной фигуре давать большие полномочия ни к чему.

Но если власть и затормозит или изменит законопроект о Киеве, самим киевлянам рано радоваться.

Продолжение львовской диктатуры

Одно из проклятий Киева заключается в том, что за все время независимости Украины мэром города ни разу не был киевлянин. И от мэров своих киевляне добра не видели, в отличие от некоторых глав Киевской городской государственной администрации.

И вот «Слуга народа» предлагает проголосовать за представителя Галичины.

«Готовы ли киевляне голосовать за кандидата на должность городского главы, которая не владеет литературным украинским языком? Чи львiвська гвара вже прийнятна в столицi? (Или львовская гвара (название львовского диалекта) уже приемлема в столице?)» — пошутил по этому поводу транспортный эксперт Александр Кава.

Шутят и остальные жители города, но шутки их горьки.

«А какой процент киевлян среди принявших участие в голосовании?», — задал вопрос проигравшему праймериз народному депутату Дубинскому бывший парламентарий и экс-губернатор Львовской области Василий Горбаль.

Сам он рожден во Львове, но живет в Киеве. У себя на странице в Facebook Горбаль напомнил, что население Равы-Русской по состоянию на 1 января 2017 года составляло 8647 человек, что несравнимо с таким городом, как Киев.

При этом Верещук в случае победы на выборах мэра усилит галицкую группу влияния в украинской политике, к которой принадлежит премьер-министр Денис Шмыгаль, министр Кабмина Олег Немчинов и ряд других чиновников и политиков. Львовский оккупант. Кем является новый министр Кабмина и о чем свидетельствует его назначение © Facebook, Олег Немчінов

Для Киева это еще и вопрос самолюбия: в последние десятилетия выходцы из Львова активно заселяют украинскую столицу, привнося свои традиции и нормы поведения, противоречащие принятым в Киеве. Именно с экспансией галичан в Киеве вырос уровень украинского национализма.

Кроме того, уничтожается традиционная городская культура. Даже на уровне кафе: сейчас в городе множатся «Львовские мастерские шоколада» и «Львовские пляцки», и в целом пропагандируется точка зрения, согласно которой Львов — кофейная столица Украины, а Киев — периферия. Хотя именно в Киеве раньше начали пить кофе. Двойная половинка ко Дню Киева. Что пили киевляне в старые добрые времена © Pixabay/cocoparisienne

Примечательно, что «Слуги народа» могли выбрать того же киевлянина Дубинского, который родился и вырос в Киеве. Но вместо этого предпочли Верещук.

Впрочем, у такого решения может быть еще одно основание.

«Кандидат в мэры Киева от «Слуги народа» Верещук — это правильно. Объяснить проигрыш женщины можно будет гендерными условностями, а не снижением рейтинга и провальной кампанией», — считает продюсер, кандидат в президенты Украины и один из признанных украинских политтехнологов Владимир Петров.

Сам он, судя по его записи, предпочел бы Дубинского в качестве кандидата от партии власти.

В общем, кандидатура Верещук вряд ли вдохновит киевлян. Те из них, кто не поддерживал Майдан в 2014 году, помнят, как себя повела Верещук тогда. Тем, кто переживает по поводу утраты Киевом своего лица, вряд ли придется по нраву кандидат из Галичины. Ну а противники Зеленского ни за что не поддержат члена его политсилы.