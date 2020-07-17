В разговоре с российскими пранкерами польский президент Анджей Дуда высказал предположение, что одним из источников заражения коронавирусом в Польше являются гастарбайтеры из Украины

В среду, 15 июля, Европейская Комиссия (ЕК) представила краткосрочные меры по усилению готовности системы здравоохранения ЕС к новым вспышкам COVID-19. В сообщении изложен ряд приоритетных действий для национальных властей, самой Еврокомиссии и агентств Европейского Союза, при этом особое внимание уделено увеличению охвата тестирования, отслеживания контактов и наблюдения со стороны органов общественного здравоохранения — с целью сдерживания распространения вспышек. ЕК также приняла решение о поддержке функциональной совместимости мобильных приложений отслеживания контактов и предупреждения через национальные границы в ЕС.

Еврокомиссия считает, что обеспечение бесперебойной поставки средств индивидуальной защиты, лекарств и медицинских устройств необходимо осуществлять с помощью таких механизмов, как совместные закупки в чрезвычайных ситуациях и стратегические запасы Евросоюза. Также странам-членам ЕС рекомендовано поддержание быстрого доступа к наращиванию потенциала общественного здравоохранения, в том числе посредством финансовой поддержки для транспортировки медицинского персонала и пациентов между государствами-членами, и координации развертывания групп скорой медицинской помощи и оборудования в запрашивающих странах через Механизм гражданской защиты ЕС. «Украина - не Испания, где аплодируют врачам»: Теплов объяснил, почему власти не удалось «разыграть карту медработника» © Facebook, Виталий Теплов

Министерства здравоохранения стран-членов ЕС должны предоставлять адресные и локализованные нефармацевтические меры, основанные на результатах исследований и фактических данных, а также своевременно обмениваться информацией об эффективности вновь введенных мер. Кроме того, ЕК акцентирует внимание на оказании поддержки уязвимым группам, таким как пожилые люди, путем обмена передовым опытом тестирования, ухода и лечения, в том числе в области психического здоровья и психосоциальной поддержки.

Кроме того, Еврокомиссия призвала увеличить охват вакцинацией от сезонного гриппа и обеспечить дополнительные национальные закупки вакцин против него — во избежание дополнительного давления на и без того загруженные системы здравоохранения. Кстати, в тот же день глава американского Центра по контролю и профилактике заболеваний доктор Роберт Редфилд предупредил, что если этой осенью сезонный грипп возобновится, а пандемия COVID-19 всё еще продолжит распространяться, совокупный вес заболеваний может привести к краху систем здравоохранения стран Запада и сотням тысяч новых смертей.

А память уже умерших от COVID-19 более 28 тысяч жителей страны почтили 16 июля в Испании. Церемония состоялась в четверг утром на площади перед королевским дворцом в Мадриде. В торжествах приняли участие королевская семья, правительство Испании в полном составе, руководители автономных регионов, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, дипломаты из других стран и представители международных организаций, а также — родные погибших. Всего на площади собрались около 400 человек. В ее центре зажгли огонь памяти, король Испании Фелипе VI и медсестра Аврора Лопез возложили к огню белые розы.

Король Фелипе в своей речи упомянул, что Испания «проявила свой лучший дух» во время испытаний, связанных с пандемией коронавируса, и что страна показала сама себе пример «человечности, зрелости, стойкости и заботы о ближних». Другие выступающие отдавали почтение всем, кто своими усилиями помогал бороться с эпидемией в самые тяжелые дни и продолжает оставаться «на передовой». Италия и Украина отказались изучать Вселенную вместе с Россией, но подключилась Белоруссия © РИА Новости, Андрей Соломонов | Перейти в фотобанк

Испания — четвёртая в Европе страна по количеству погибших от коронавируса. По последним данным, эпидемия унесла жизни 28 416 человек. Число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии приближается к 306 тысячам — это первый показатель среди европейских стран.

Первое место в Европе по числу летальных случаев от COVID-19 занимает Великобритания — более 45 тысяч, а по количеству инфицированных эта страна на втором месте (292,5 тысяч человек). Каждый из регионов Соединённого Королевства ослабляет противоэпидемические ограничения по собственному плану, и в среду, 15 июля, «наибольший шаг из карантина» сделала Шотландия. В этот день тут открылись пабы и рестораны, парикмахерские, кинотеатры, туристические места, центры ухода за детьми и религиозные учреждения.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен отметила, что такие масштабные ослабления ограничений усиливают риск нового роста количества заражений, поэтому призвала людей оставаться бдительными и тщательно соблюдать меры безопасности. В частности, заведения на первом этапе возобновления работы будут просить клиентов оставлять свои имена и контакты — на случай, если впоследствии их нужно будет предупредить о риске заражения. Это поможет органам здравоохранения быстрее устанавливать всех лиц, контактировавших с очередным больным. В Англии рестораны и парикмахерские открылись ещё 4 июля, в так называемую «суперсуботу».

А власти Великобритании 16 июля обвинили российскую группу хакеров в попытках украсть разработки вакцины от коронавируса. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил, как он выразился, «безрассудные действия российской разведки»: «Мы разоблачили сегодня их кибератаки против тех, кто разрабатывает #Covid19 вакцину, которыми они подрывают жизненно важное сотрудничество в борьбе с пандемией», — сказал он. «Абсолютно неприемлемо, что российские разведслужбы нацеливаются на тех, кто борется с пандемией коронавируса. Пока другие преследуют свои эгоистичные интересы безрассудным поведением, Соединенное Королевство и его союзники продолжают трудную работу, разрабатывая вакцину и защищая здоровье людей во всем мире», — заявил глава британского МИД.

Кроме этого, три разведслужбы — американское Агентство национальной безопасности, британский Национальный центр кибербезопасности и канадское Агентство по безопасности коммуникаций — опубликовали 16 июля официальные заявления, в которых вину за хакерские атаки возложили на группировку Cozy Bear, известную также как APT29 и Dukes. «Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения», — так отреагировал на очередную порцию обвинений пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

В тот же день британские СМИ обнародовали письменный ответ Доминика Рааба на запрос депутатов Палаты общин британского парламента, в котором сказано: «По итогам тщательного анализа правительство Британии пришло к выводу, что российские субъекты почти наверняка пытались вмешаться в парламентские выборы в 2019 году путём распространения онлайн незаконно добытых или полученных путем утечек правительственных документов». При этом парламентский комитет по разведке и безопасности только в четверг согласился опубликовать отчет о возможном вмешательстве РФ в британскую политику — это планируется сделать в следующую среду. Доклад о предполагаемом российском вмешательстве в дела Великобритании был составлен предшественниками нынешних членов комитета, и передан офису премьера Бориса Джонсона ещё 17 октября 2019 года. Оппоненты неоднократно обвиняли правительство в том, что публикацию отчета отложили, поскольку он мог содержать неприятную информацию относительно самого Джонсона и его консервативной партии в преддверии парламентских выборов. Великобритания грозится раздать британские паспорта миллионам гонконгцев © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

На третьем месте в Европе по количеству зараженных коронавирусом находится Италия — почти 244 тысячи случаев, из них более 35 тысяч летальных. В среду в Италии продлили до 31 июля действие чрезвычайных правил, направленных на замедление распространения COVID-19. Премьер-министр Джузеппе Конте и министр здравоохранения Роберто Сперанца подписали законопроект во вторник поздно вечером, а 15 июля решение было принято Сенатом 154 голосами «за» при 129 «против».

Документ обязывает правительство Италии «продолжить превентивные меры, предусмотренные указом премьер-министра от 11 июня, и усилить контроль за прибытием из стран за пределами Шенгенской зоны». «Карантин нужен для всех прибывших из стран, не входящих в Шенгенскую зону, в качестве меры предосторожности, чтобы избежать распространения инфекции», — говорится в документе. Действующие правила включают обязательства носить маски для лица в общественном транспорте и в магазинах, ресторанах, общественных учреждениях, больницах и на рабочих местах, где люди не могут находиться на расстоянии хотя бы 1 метр друг от друга.

Также продлен запрет на въезд и транзит через Италию тех, кто в течение предыдущих двух недель был в 13 странах, «имеющих высокий процент заболеваемости вирусом по отношению к населению и очень низкую устойчивость систем профилактики и контроля». В этот список входят Армения, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Босния и Герцеговина, Чили, Кувейт, Северная Македония, Молдова, Оман, Панама, Перу, Доминиканская республика. Итальянцы, находящихся в этих странах, могут вернуться в Италию, но должны оставаться в карантине в течение 14 дней. Та же мера применяется к прибывающим из Соединенных Штатов.

Германия занимает четвёртую позицию среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом — почти 202 тысячи человек, от COVID-19 тут умерли 9 157 людей. В среду МИД Германии отменил официальное предостережение от поездок в Норвегию. Ранее норвежский МИД включил ФРГ в список стран, въезд из которых разрешен с 15 июля, а теперь Берлин сделал ответный шаг. Жители Германии могут въехать в Норвегию через Данию или Финляндию, и не должны проходить карантин по прибытии. Через Швецию жители ФРГ могут попасть в Норвегию только прямым транзитом. Предупреждение о поездках в Швецию для граждан ФРГ ввиду уменьшения числа заражений коронавирусом было отменено днём ранее. Правда, власти Германии рекомендовали жителям страны не посещать Люксембург после того, как там была зафиксирована вспышка новых случаев инфекции.

А 16 июля министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас пригрозил согражданам введением новых ограничительных мер в случае массовых случаев безответственного поведения немецких отпускников, комментируя недавние события на популярном среди немецких туристов испанском острове Майорка. «Такое поведение не только опасно, но и бесцеремонно по отношению ко всем, кто хочет провести свой отпуск в безопасности», — заявил он в интервью изданиям медиагруппы Funke. Накануне власти Майорки распорядились закрыть на два месяца ряд баров в центре Пальмы-де-Майорка, а также в городе Магалуф на западе острова. Причиной стали вечеринки, гости которых не носили защитные маски и не соблюдали необходимую дистанцию в 1,5 метра. Их устраивали в основном туристы из Германии.

А жители Франции уже со следующего понедельника должны будут носить маски во всех «общественных помещениях». Об этом в четверг, 16 июля, предупредил премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая в Сенате. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что маски станут обязательными с 1 августа. «Я понял, что этот срок может показаться запоздалым, декрет вступит в силу на следующей неделе», — объявил премьер-министр. «В понедельник или во вторник», — уточнил в свою очередь глава Минздрава Оливье Веран.

Власти призывают французов не дожидаться публикации официального распоряжения, а проявить сознательность. «Я рекомендую и призываю всех французов не дожидаться официальных распоряжений и санкций и носить маски в закрытых пространствах, особенно при скоплении людей», — заявил Веран. Промедление с публикацией указа о ношении масок власти объясняют бюрократическими сложностями, в частности по поводу того, что считать «общественными помещениями». В этот список предлагают включить магазины, публичные учреждения, работающие с посетителями, музеи, кинотеатры, библиотеки, спортзалы. Во французском «Диснейленде», который возобновил работу с 15 июля, уже требуют носить маски от всех посетителей старше 11 лет.

В настоящий момент во Франции уже действует обязательное ношение масок в общественном транспорте, нарушители могут быть оштрафованы на 135 евро. Франция занимает пятое место в Европе по числу выявленных случаев заражения коронавирусом — почти 174 тысячи, из них более 30 тысяч летальных.

А соседняя Бельгия 15 июля отложила дальнейшее смягчение правил проведения общественных собраний после резкого увеличения числа заражения коронавирусом. Премьер-министр страны Софи Уилмс заявила, что уровень распространения инфекции снова превысил 1, то есть вирус снова распространяется в стране в геометрической прогрессии. «Это означает, что эпидемия усугубляется, набирает силу, даже если сейчас она еще ограничена», — сказала она.

Премьер заявила, что не может исключить повторного введения карантина в наиболее пострадавших районах. Уилмс сказала, что по-прежнему действует правило, ограничивающее людей встречать не более 15 друзей в неделю, и, отмечая, что уровень заражения был самым высоким среди молодежи, заявила, что будет сохраняться запрет на работу ночных клубов и других «суперраспространителей». Польша накануне второго тура президентских выборов: в ход пошла «немецкая карта» © Алексей Витвицкий | Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Ежедневное среднее число новых случаев заражения за последние семь дней составило в Бельгии 96, что на 8% больше, чем на предыдущей неделе. Общее число случаев смерти, о которых сообщил национальный институт общественного здравоохранения страны, составило 9792. Для страны с населением 11,5 миллиона человек это означает около 850 смертей на миллион, и это самый высокий показатель не только в Европе, но и в мире — за исключением крошечного города-государства Сан-Марино.

В Польше соответствующий показатель составляет 42 смерти на миллион жителей, всего от COVID-19 в этой стране скончались 1605 человек, а общее число инфицированных коронавирусом превышает 39 тысяч. Хотя польские власти официально не обвиняют ни одну страну во вспышке эпидемии, 15 июля во время разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили от имени генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, президент Польши Анджей Дуда бросил косой взгляд на Украину. Отвечая на вопрос о том, что могло быть основным источником заражений в Польше, Дуда заявил, что об этом «сложно сказать», но одной из причин «может быть Украина, потому что в Польше много людей из Украины». В свою очередь, ранее на Украине неоднократно звучали заявления, что вернувшиеся из Польши гастарбайтеры стали причиной большого числа заражений коронавирусом, особенно в западных регионах страны.