Украинская власть во главе с Зеленским ждёт результатов выборов президента США, и до этого момента она не будет предпринимать никаких резких внешнеполитических движений, прогнозируют политэксперты. При этом сам Зеленский оказался в тяжёлом положении

Бывший мэр Нью-Йорка, адвокат президента США Дональда Трампа и его советник Рудольф Джулиани заявил о масштабном разворовывании денег на Украине. По его словам, в этой стране таинственно исчезли $5,3 млрд, из которых $3 млрд были американскими.

«Сегодняшняя серия будет посвящена $5,3 млрд заграничной помощи, которая была дана Украине и которая ушла неизвестно куда. По меньшей мере $3 млрд из этих $5 млрд — это точно ваши деньги, деньги налогоплательщиков, деньги США», — начал Джулиани свое 43-минутное видео, опубликованное на его YouTube-канале 10 июля.

При этом Джулиани заявил, что факт кражи американской помощи во времена президентства Петра Порошенко обнаружили украинские правоохранители. И Порошенко поначалу дал старт расследованию. Но затормозили это расследование именно американцы — посольство США в Киеве, которое управлялось в интересах Барака Обамы, Хиллари Клинтон и Джорджа Сороса. «Украинское досье» Джулиани © AFP, CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Джулиани продемонстрировал документ Счетной палаты Украины от 2017 года, который, по его словам, передал депутат Рады Андрей Деркач еще до обнародования скандальных «плёнок Порошенко».

Средства, по версии адвоката, отмывались через сомнительные украинские и американские компании с разным целевым назначением, в том числе гуманитарным.

По мнению Джулиани, в коррупционных схемах участвовали Джордж Сорос и Джозеф Байден, послы США на Украине — Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор, Порошенко, Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

Стоит ли доверять заявлениям Джулиани, какие цели он преследует, а также как на ситуацию будет реагировать президент Украины Владимир Зеленский, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Украина вынужденно заняла выжидательную позицию

Насколько достоверна информация от Джулиани — это вопрос к правоохранительным органам, говорит директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

По его словам, есть заявление Джулиани, есть названная сумма — более $5 миллиардов, «и, соответственно, я думаю, в таком случае необходимо проведение расследования и в Соединенных Штатах, и в Украине». Кость Бондаренко о хищении $5 млрд: Перед выборами в США власть Украины выжидает, потому что иначе поступить не может © РИА Новости, Нина Зотина

«Необходимо инициировать совместную американо-украинскую группу для расследования подобного заявления, иначе мы можем комментировать только по принципу «верю — не верю», — отметил Бондаренко.

Впрочем, добавил он, всё будет решаться уже после президентских выборов в США, намеченных на 3 ноября. Если победит Трамп, дело будет доведено до конца, а если победит Байден, то всё спустится на тормозах.

«И на Украине, прежде всего, не желая подыгрывать одному кандидату, заняли выжидательную позицию: чем закончатся выборы в Соединенных Штатах», — пояснил политолог, добавив, что это вынужденная позиция — по-другому Украина не может поступить.

«Форма разворовывания поражает цинизмом»

Сумма, о которой говорит Джулиани, — крупная, можно даже сказать астрономическая, говорит политический философ Иван Никонов. Однако сумма вполне реалистичная, так как разворовывалось не единоразово, а за всё время правления.

Никонов убеждён, что на Украине невозможно реализовывать властные полномочия любого уровня без движений теневых средств. Иван Никонов: Люди Обамы блокируют расследование по Байдену © Facebook, Ivan Nikonov

«Часть схем проходила через «оборонку», а там суммы немаленькие. Джулиани даже говорит, что эти пять миллиардов — только вершина айсберга. Имеет ли он в виду только Украину, сложно сказать», — отметил философ.

В целом, подчёркивает Никонов, форма разворовывания поражает своим цинизмом. Например, один из каналов, для которого предназначалась помощь — это благотворительная организация «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД», но до больных людей эти деньги, разумеется, не доходили.

«Представьте себе, вы, не дай Бог, больны смертельной болезнью, продлить жизнь вам могут только дорогостоящие медикаменты и оборудование, но деньги на них ушли Петру Порошенко и его людям. В схеме участвовали основатели Центра противодействия коррупции (!) Дмитрий Шерембей и Виталий Шабунин», — заявил Никонов.

Предвыборная кампания Трампа становится более агрессивной

Сейчас госсекретарь США Майкл Помпео пытается устроить серьёзный резонанс и таким образом ударить по рейтингу основного конкурента Трампа во время избирательной кампании — Байдена. Такое мнение у российского политолога Дмитрия Абзалова.

«Трампу нужно это дело, и он будет руками и ногами это форсировать. При этом выход материала для Вашингтона был бы комфортней именно с украинской стороны, а не со стороны госсекретаря США Майкла Помпео, но вариантов особо не остается, потому что Киев не делает шагов, а Байдену рейтинги нужно рушить уже сейчас», — рассказал Абзалов. Дмитрий Абзалов: В преддверии президентских выборов США для Зеленского важно не попасть в «ловушку Порошенко» © РИА Новости, Владимир Трефилов

Также, добавил он, предвыборная кампания Трампа становится более агрессивной, что предполагает раскручивание в том числе украинской составляющей.

Эксперт считает, что продвижения по заявлениям Джулиани до ноября, выборов в США, не будет.

«Схема следующая: должна очень усложниться ситуация в экономике Украины, прямо совсем, из-за чего понадобится быстрое финансирование. И тогда Зеленскому придётся идти на любые усилия, и он выиграет в краткосрочной перспективе, но закопает себя на будущее, если выиграют демократы.

Поэтому я сомневаюсь, что до ноября подобные решения будут приняты. Это дополнительные риски, и на них никто не пойдет. Только если будут совсем большие экономические проблемы и придется все положить на алтарь краткосрочный, тогда Зеленский приступит к каким-то маневрам», — сообщил Абзалов.

Зеленский в тяжёлом положении

В заявлениях Джулиани интересна одна деталь, говорит Иван Никонов. Адвокату Трампа приходится прибегать к такому методу: публичному обращению к общественности через 40-минутный ролик — потому что люди Обамы делают всё, чтобы заблокировать расследование как на Украине, так и в США.

«К сожалению, доказать что-то будет непросто, так как значительная часть средств проходила через «оборонку». Но как минимум поднимать эту тему Трамп будет до конца выборов», — убеждён философ.

Ростислав Ищенко: Для Украины все равно, какой президент США будет множить ее на ноль © РИА Новости, Нина Зотина

«Поэтому сейчас украинский президент что будет делать? Будет всячески пытаться избегать определенности по этому вопросу. Он будет делать преференции и тем, и другим, делаться это все будет, конечно, очень медленно, без публичных заявлений. Его основная задача — не определиться до ноября. И обе стороны будут пытаться затащить его в это, потому что статус-кво не устраивает никого», — пояснил политолог.

Он добавил, что на месте Зеленского вообще бы никуда не ездил и трубку не брал: «надо дистанцироваться максимально, поставить на паузу расследование, но при этом его не свернуть — это наиболее эффективная стратегия».

«В ноябре, после того как определится основной кандидат, можно будет либо форсировать разбирательство, либо свернуть расследование. Но надо понимать, что даже если Трамп выиграет, он может потерять Сенат, а вот если он потеряет Сенат, тогда, скорее всего, будет импичмент, который зависит от верхней палаты парламента. И тогда вся эта веселая история продлится на будущее.

Поэтому сейчас вероятность того, что Трамп сохранится, даже если он выиграет, не очень высокая. И с этой точки зрения, мне кажется, лучше для Украины сворачивать это направление, ну или всячески его притормаживать», — рассказал Абзалов.